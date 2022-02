«No podemos continuar dependiendo del turismo alemán y británico»

¿Cuáles son los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de Fuerteventura?

Cuando llegamos a la Consejería de Turismo teníamos concedida una subvención de 60.000 euros para hacer un estudio del turismo en la isla pero nos pareció que teníamos que ser más ambiciosos y, además de analizar el destino, ponernos retos, partida presupuestaria y alinear la estrategia turística en todos sus ámbitos. Los objetivos son: tener una estrategia para el destino, mejorar la gobernanza en el ámbito público- público y, sobre todo, en el ámbito público privado.

¿Y la hoja de ruta?

Turismo 22/26 es un plan para cuatro años compuesto de 5 ejes. No será papel mojado: tenemos el plan y tenemos financiación gracias a que hemos conseguido 9.2 millones de euros de los fondos europeos para Turismo en el Plan ‘Fuerte por Naturaleza’ Las acciones de ambos planes están en perfecta consonancia por lo que, por fin, no estaremos dando tumbos en la política turística sino que lo tenemos todo perfectamente orientado y con ficha financiera. Mentalidad empresarial en la gestión.

¿Qué diagnóstico hace el plan sobre el actual modelo turístico de la isla?

Entiende que estamos bien posicionados como destino sol y playa pero tenemos debilidades, como todos los destinos: dependencia de mercado alemán e inglés, de la conectividad aérea, obsolescencia de una parte de la planta alojativa, falta de diálogo en la toma de decisiones. Son cuestiones que podemos y debemos atajar en los próximos 4 años.

¿Cuáles son los ejes operativos con los que cuenta el plan?

Los ejes se centran en el sistema de gobernanza y excelencia turística, los productos y experiencias turísticas del destino, el marketing y la promoción y, por último, la adecuación física y funcional del destino. Cada eje, a su vez, se centra en cinco líneas de actuación transversales que son la gestión e inteligencia turística, la competitividad y cohesión territorial, la sostenibilidad, la innovación y digitalización, y finalmente, la capacitación. Todo para ganar de verdad en calidad frente a la cantidad.

Ha tenido un proceso participativo para incorporar todas las sugerencias?

Sí, por eso, el plan no es del Cabildo, es también de los ayuntamientos. No es solo del sector turístico, es también de los ciudadanos. Se hicieron hasta 10 reuniones con distintos sectores, cerca de 300 encuestas y varios paneles de expertos con personas que durante años han arriesgado su patrimonio para apostar por el destino Fuerteventura o colectivos que trabajan en la conservación del medio. Era necesario para poder hacer un diagnóstico y una hoja de ruta lo más realista posible. Y ahora está alojado en una web para que todo el mundo pueda no solo consultarlo sino también auditar si se está cumpliendo o no.

«Para ser competitivos tenemos que ser inclusivos, accesibles y sostenibles»

¿Hay que impulsar un crecimiento turístico sostenible a través de una especialización inteligente del destino majorero?

Sin duda. Uno de los retos que va a aparejado a la sostenibilidad es la digitalización que es mucho más que olvidarnos del papel y reciclar. Es convencer al residente y al turista antes del proceso de compra que llega a una isla con unos valores ambientales increíbles y que tiene que respetarla. Es que durante su visita, pueda apreciar el valor de nuestros parques naturales, de nuestro mar y nuestro cielo, de nuestro patrimonio y gastronomía a través de mapas de la isla digitalizados. Es auditarnos en buenas prácticas y que el cliente reconozca esa buenas prácticas antes de llegar al destino, en el proceso de reserva, y que cada vez más lo demandan los operadores. Es más que reservar por ordenador: la sostenibilidad pasa necesariamente por la digitalización y para eso, caminaremos hacia sellos turísticos de sostenibilidad y, además, hemos pedido incorporarnos a la Red de Destinos Inteligentes cuya asamblea se celebra este lunes 28 de febrero. En octubre tendremos a pleno rendimiento la Bigdata del destino que nos ayudará incluso a estudiar capacidades de carga y antes de verano, tendremos una nueva web mucho más interactiva y hará hincapié en la conservación.

¿Contempla el plan herramientas base en la mejora de gestión del destino y espacio turístico?

Lo bueno de este plan es que nace con un 15% ya adjudicado y ejecutándose mientras que aproximadamente otro 15% está ya en proceso de redacción de pliegos y saldrá este 2022. Desde la Bigdata hasta las redes sociales, desde los acuerdos de Comarketing hasta campañas propias. Desde políticas de concienciación de residentes hasta mejora de espacios como la avenida de Puerto del Rosario, la mejora de la red de senderos junto a la consejería de Medio Ambiente, crear rutas para observación de estrellas, cambiar el mobiliario de las playas y unificarlo juntos a los ayuntamientos. Son acciones que veremos antes de finalizar el año.

¿Debe el destino majorero priorizar la inclusión, la sostenibilidad y la competitividad?

Van de la mano y es el objetivo del plan. Para ser más competitivos tenemos que ser necesariamente más inclusivos, más accesibles, más sostenibles, más digitales con el objetivo de hacer la experiencia de los visitantes única. El reto es que un turista se sienta fuera del hotel como dentro y siempre, mejor que en casa en definitiva

¿Qué líneas estratégicas baraja para consolidar el destino majorero en la industria turística?

Mejorar la experiencia del turista en todos los ámbitos: no solo mejorando las infraestructuras e imagen del destino que es por lo que tradicionalmente quizás se ha priorizado sino también desde el punto de vista de la calidad asociada a la digitalización o la sostenibilidad y, finalmente, el afianzamiento en los mercados tradicionales alemán y británico, explorar nuevos mercados emergentes y recuperar los que hemos perdido en los últimos años sobre todo en el mercado nórdico.

¿Hay que impulsar la profesionalización del sector para consolidar y expandir el destino majorero?

La formación es otro de los ejes sobre los que pivota este plan estratégico. Es evidente que ninguna digitalización o rebranding va a sustituir a nuestros profesionales pero estos necesitan reciclarse. Fuerteventura es lo que es y tiene la tasa de fidelización más alta del archipiélago gracias al trato exquisito a los clientes. Por tanto, uno de los ejes debe ser avanzar junto al plan y adaptar los curriculums educativos también en digitalización, sostenibilidad, idiomas, cocinas, etc.

¿Qué papel juega el sector privado para que se haga realidad este plan?

El sector privado es la clave de todo. Por eso nuestras decisiones son siempre colegiadas. Ningún plan público tiene sentido sin el sector privado que es quien invierte, emplea y genera riqueza en la isla. En este plan y en toda la política de la Consejería, se convoca siempre al sector privado para la toma de decisiones tanto a empresarios a título individual como a sus asociaciones. Por tanto, podríamos decir que son un órgano colegiado, con decisiones que para mi son vinculantes. La crítica constructiva es la mejor forma que tenemos de crecer como destino, como sociedad y, desde luego, como políticos que gestionan sus impuestos y el de los ciudadanos

«Ningún plan público tiene sentido sin el sector privado que es quien invierte, emplea y crea riqueza»

¿Se tiene previsto crear una Central de Reservas ?

Así es. Dentro del Plan de Sostenibilidad una de las acciones es la creación de una plataforma que venga a dar visibilidad a todo lo bueno que están haciendo en la isla de Fuerteventura pymes y autónomos que quizás no tengan esa capacidad dentro de sus estructuras de digitalizarse y competir, ayudarles a mejorar el precio, que no sean rehenes de políticas de precios de nadie y que sea el propio cliente quien haga un paquete experiencial a su medida.