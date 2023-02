El servicio público de transporte hace agua. Las críticas por el funcionamiento del mismo y por el estado de las guaguas no cesan. Los usuarios, especialmente trabajadores y estudiantes, alzan la voz por la escasa capacidad de los vehículos, los retrasos en las llegadas a las paradas o que no se doblan las líneas son más demandas. Esta situación se extiende por toda la isla, pero en el municipio de Tuineje y, especialmente en la localidad de Gran Tarajal, convertida en dormitorio del sector servicios, se acrecienta diariamente. A primera hora de la mañana las colas que se producen en la Estación Preferente de Guaguas son enormes y la tensión de los viajeros se incrementa ya que no llegan a tiempo al trabajo o al centro educativo. El Ayuntamiento de Tuineje llevará al próximo pleno una queja al Cabildo de Fuerteventura, institución que tiene las competencias en materia de transportes por el pésimo funcionamiento del servicio de guaguas.

Desde el pasado 1 de enero de 2023, con la entrada en vigor de la ley de presupuestos generales del Estado para este ejercicio el servicio es gratuito en varios supuestos, lo que ha llevado a un aumento considerable del número de usuarios de este medio de transporte. A pesar de ello, no se han reforzado las líneas, especialmente las más demandadas. «A menudo varios pasajeros se quedan sin poder coger la guagua en la parada preferente de Gran Tarajal o en otras paradas como la de Tarajalejo. Se trata de trabajadores que se quedan sin el medio de transporte previsto hasta su puesto de trabajo, con los problemas que ello ocasiona para estas personas», recoge el texto de la moción del Consistorio sureño. Además, añade que «en varias ocasiones las guaguas que cubren la línea 1 son vehículos obsoletos y en mal estado, que suponen un peligro y representan un mal servicio público». La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández (PP), levantó la voz para reclamar una solución a este grave problema ante las numerosas quejas de los vecinos que llegan tarde al trabajo, a las citas médicas o a los centros escolares fuera del municipio. «Ante este escenario resulta evidente la necesidad de aumentar el número de guaguas para reforzar la frecuencia, de manera especial en los horarios que coinciden con las horas de entrada y salida a puestos de trabajo y centros educativos», demanda el Ayuntamiento de Tuineje. Ante esta situación, el Consistorio sureño instará al Cabildo a buscar fórmulas urgentes para el refuerzo de la frecuencia a través del arrendamiento de vehículos por procedimiento de urgencia e iniciar la licitación para comprar las guaguas necesarias para atender la demanda.