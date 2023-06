La playa de la Concha en El Cotillo acoge desde esta noche la XVIII edición del festival Fuerteventura en Música (FEM), que desarrollará un variado programa de actividades musicales y lúdicas para toda la familia.

La presidenta del Cabildo majorera, Lola García, visitó ayer el entorno del festival para comprobar los últimos preparativos de cara a su celebración. La primera regidora insular estuvo acompañada, entre otros, por el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, así como los artistas Ara Queen of Drums, Saylén, Alejandro Frey de Abora Reggae, 5 Nclave, The Plunger Dixie Band y El Rincón de Tetir.

García recalcó que «va a empezar un espectáculo musical en un entorno incomparable como es la playa de La Concha, en El Cotillo. Vamos a poder disfrutar de la buena música con un elenco de artistas no solo internacional y nacional, sino también local. Nos sentimos orgullosos de que los artistas de la isla también participen en el ‘FEM de Día’”.

Por su parte, la artista nigeriana Ara Queens of the Drums manifestó sentirse muy contenta en su primera actuación en España, tras 25 años de carrera que le han llevado a dominar un género musical que fue creado para los hombres y hacer colaboraciones con artistas como Stevie Wonder.

El cabeza de cartel Bomba Estéreo aparecerán en escena a las 00.20 horas con sus ritmos de música electrónica fusionada con rock, reggae y rap.