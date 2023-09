El actor Rodolfo Sancho ha regresado a España después de pasar varios días en Tailandia visitando a su hijo Daniel, quien se encuentra detenido por su presunta implicación en el asesinato de Edwin Arrieta. Sancho, de 48 años y natural de Madrid, llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado domingo por la mañana, acompañado por su abogado Marcos García Montes.

Según Ramón Chippirrás, uno de los portavoces de Rodolfo Sancho, la repentina partida del actor tiene una explicación clara: "Él comprende que su presencia en el país está generando presión mediática que perjudica a su hijo. Esto podría desencadenar un conflicto diplomático entre los dos países. Por lo tanto, nuestro cliente, buscando lo mejor para su hijo y sin querer causarle ningún daño, ha decidido regresar a España", desveló a ABC.

"Está pasando por un momento difícil"

Sancho, conocido por su papel en la serie "La Señora", está pasando por un momento difícil, como lo demuestran sus declaraciones consideradas "desafortunadas" ante los medios de comunicación tras salir de la cárcel de Koh Samui en Tailandia. En sus palabras, expresó: "Para esa parte de la prensa que cree que estoy destrozado y llorando, eso no soy yo. En la vida, uno puede enfrentar las cosas como desgracias o como desafíos, creo que he dicho lo suficiente. Por lo tanto, no obtendrán lágrimas de mí". Además, recomendó a los periodistas presentes que se retiraran, ya que no tenía intención de hablar más con ellos.

María Patiño, presentadora de televisión que regresó este fin de semana al programa "Socialité", ha estado siguiendo de cerca el caso de la familia Sancho debido a que pasó sus vacaciones en Fuerteventura, donde también reside el actor junto a su pareja Xenia Tostado. Patiño, como vecina del actor en la isla canaria, ha seguido de cerca los acontecimientos y ha compartido sus impresiones sobre el caso y una advertencia al actor en relación con su relación con la prensa.

Las verdaderas víctimas

Durante su participación en "Socialité", Patiño subrayó que la verdadera víctima en este caso es Edwin y su familia, pero también reconoció el sufrimiento de los padres de Daniel Sancho, quienes están enfrentando las consecuencias de las acciones de su hijo. La periodista enfatizó la presunción de inocencia en el caso.

Como alguien que ha seguido de cerca los movimientos de Sancho en Fuerteventura, Patiño sugirió que la reacción del actor frente a la prensa era predecible, ya que se encuentra en un estado emocional muy delicado. Además, señaló que Sancho ha evitado cuidadosamente la atención mediática en el pasado y prefiere llevar una vida tranquila alejado de los medios de comunicación.

"Es una situación difícil de gestionar"

Patiño expresó su comprensión hacia Rodolfo Sancho, pero también instó al actor a reconocer la inevitabilidad de la situación mediática y a asumir la responsabilidad correspondiente. En sus palabras, "Tiene portavoces en los medios de comunicación y los periodistas están interesados. Es una situación difícil de gestionar. Espero que comprenda que la situación es incontrolable y que existe un interés público en obtener información sobre este caso".