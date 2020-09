"La mejora de la oferta comercial requiere de liderazgo y convicción"

Mucho mejor de lo que esperábamos. Estamos muy contentos porque ha sido un buen augurio; tenemos todos los ingredientes necesarios para que el centro funcione a la perfección. El turista lo ha acogido muy bien, según hemos comprobado a través de los comentarios que nos llegan por las redes sociales y a través de las encuestas in situ que hacemos; y también atrae al residente canario que ha encontrado un espacio más en la Isla donde dar un paseo agradable y hacer sus compras. Ahora que está abierto, mucha gente nos dice que hacía falta un atractivo así para el Sur, porque hemos añadido un valor a Gran Canaria y eso nos viene muy bien a todos los que generamos economía y tiene efectos multiplicadores fantásticos. En Fund Grube hemos tenido una buena apertura.

Los tres socios que han apostado por este espacio, Fund Grube, Amid Achi y Javier Puga, lo han hecho muy convencidos. ¿Invertir en la zona sur de la Isla es garantía de éxito?

No existe la garantía de éxito pero es cierto que las zonas turísticas tienen la ventaja de que cada semana cambia el cliente; y en este caso, al estar tan bien ubicado y por el tipo de centro comercial que es, estamos atrayendo a residentes canarios y residentes extranjeros en la Isla. El primer augurio ha sido fantástico, pero no nos podemos confiar, debemos mantener los pies en el suelo y seguir gestionando día a día.

¿Qué se viene por delante?

Muchas personas me han preguntado si realmente vamos a alcanzar los cinco millones de visitantes en un año; y viendo cómo han ido las dos primeras semanas no solo no los vamos a alcanzar, sino que los vamos a superarlo ya en el primer año. Estoy convencido de ello al 99% y a nivel de marketing estamos trabajando para que así sea. Están viniendo muchos turistas por la mañana, y nos sorprende porque hemos tenido días con el clima fantástico para estar en la playa y en cambio mucha gente ha optado por venir al centro. Ahora debemos estar pendientes a cómo evolucionan los datos turísticos del mercado en general.

Le preocupan.

Sí, en Canarias vivimos del turismo y el indicador de entrada de turistas es vital. En cuanto al comercio, ahora mismo lo que más me preocupa es que el Gobierno de Canarias no sea consciente de que nosotros vivimos de la compra impulsiva por parte de los turistas, es decir, a las Islas nadie viene a comprar ningún producto sino que lo hacen de forma impulsiva. Y de ahí que sea muy importante que se mantenga el diferencial de precios con respecto a los países europeos. Si no lo tenemos, rápidamente lo notaremos en nuestras ventas en áreas turísticas.Lamento mucho, por ejemplo, que hace poco se decidiese que aquellos productos de extracto de perfumeria, joyería y relojería con un coste por encima de los 150 euros suban su IGIC del 13,5 al 15%. Eso supone una subida del precio final para los consumidores porque la mayoría de tenderos no tienen donde reducir los gastos. En definitiva estas decisiones hacen bajar las ventas a quienes vendemos este tipo de productos. El argumento político que utilizaron es que hay que subir impuestos a los productos de lujo . Al estar un joya o un reloj de coste de más de 150 euros en el mismo epígrafe fiscal que un coche de lujo, decidieron subirlo para todos por igual sin ser conscientes de cómo afecta a cada rama. Me pregunto cuántos turistas compran coches de lujo en Canarias. En fin, la verdad es que no entiendo a veces por qué nosotros mismos queremos cargarnos nuestra economía.

Cambia el beneficio.

El Gobierno debe entender que necesitamos vender mucho con poco margen, que es lo que dinamiza la economía y la recaudación fiscal, y no poco con mucho margen. El Gobierno de Canarias debe tomar en consideración que la diferencia fiscal es una ventaja competitiva que genera muchos puestos de trabajo, porque si el comercio va bien, hay más empleo y la inversión sube, pero si va mal tiene efectos negativos sobre muchas familias. El Ejecutivo, en sus políticas fiscales, debe tener en cuenta al cliente final. Insisto, nadie viene a Canarias por nuestra oferta comercial. La cosa no está para subir impuestos. Le doy un dato: en 2019 solo va abrir una tienda nueva de perfumeria en toda Canarias, cuando lo habitual era que abriesen y reformasen mínimo siete al año.

Los datos del INE revelan que la llegada de turistas cayó en octubre un 9,1% a 1,14 millones, 114.000 menos que hace un año, y que el gasto turístico también ha caído en 93 millones, un 6,1%. ¿Qué lectura hace?

Preocupante.Pensábamos que iba a caer más el turista inglés dada la crisis del brexit pero ha sido al revés, ha caído el turismo alemán. Tenemos que buscar otras vías para atraer turistas de otros lugares y para la economía canaria so fantásticos los peninsulares, porque están en su país y gastan dinero. Es un turista de calidad que tenemos que potenciar.

Hace poco una política canaria dijo que se está llegando a cobrar más dinero a los canarios que a los peninsulares por los billetes aéreos. Eso es mentira; ya estábamos todo inquietos con las noticias de Thomas Cook como para que alguien intente sacar tajada política sin tener en cuenta cómo afectan sus palabras al sector turístico. Los billetes aéreos que pagan los canarios son más económicos que para los residentes en el resto de España. Lo que tenemos que ocuparnos es que el diferencial de precios en relación al descuento de residente no aumente sin criterio, porque hay quienes pagan entre 400-500 euros por un billete. Eso es preocupante porque el peninsular es un perfil de turista fantástico para la economía canaria, y en vez de potenciarlo le ponemos barreras. Sé que ahora este asunto es una prioridad para el Gobierno.

Ha defendido una exención fiscal para las ventas de menos de 150 euros desde Canarias.

Siempre estamos en desventaja. Tenemos una asignatura pendiente en sentarnos todos para determinar cómo podemos hacer el comercio online atractivo desde Canarias. No es una solución sencilla, pero entre todos los agentes sociales que participamos de la economía debemos reunirnos para buscar soluciones para fomentar el comercio online desde las Islas. La realidad es que nos cuesta competir en este modelo. Porque además vender desde aquí significa exportar, y la riqueza de los países la genera la exportación y eso sería maravilloso para la economía canaria.

Ha invertido en Mogán Mall una importante suma. ¿Qué opinión le merece la oferta comercial de un destino maduro como San Bartolomé de Tirajana

Hace falta liderazgo para buscar una solución para reformar los espacios en declive. El terreno sobre el cual se ha construido Mogán Mall era considerado a efectos fiscales terreno en declive y entre tres socios lo hemos levantado con éxito. Lo mismo se puede hacer en muchos otros sitios, aunque es verdad que hay que poner de acuerdo a mucha más gente, no es nada fácil, pero requiere de determinación y convicción de que es lo mejor para la economía y para el turista que nos visita, que muchas veces no entiende que haya zonas comerciales en ese estado. Nosotros hemos nacido y hemos crecido alrededor de las zonas comerciales turísticas y la realidad es que ha habido poca evolución. Una de las grandes ventajas a otros lugares turísticos como el Caribe es que aquí se puede salir del hotel con seguridad, por eso es una lástima que no estemos dando lo mejor de nosotros. En nuestro caso, los técnicos del Ayuntamiento de Mogán ha sido eficientes y han priorizado sabiendo que este era un proyecto necesario para el municipio.

Hace dos años que Fund Grube abrió su primera tienda fuera de Canarias en Mallorca. ¿Cómo va?

Llevamos dos años abiertos. El primer año no ganamos dinero; el segundo no perdimos dinero y el tercer año esperamos empezar a recuperar la inversión que superó el millón de euros. Como empresa el gran reto ha sido gestionar a distancia. En Canarias, la ventaja de las empresas turísticas es que tiene 12 meses de actividad, en Baleares no existe, solo trabajamos seis meses.

¿Algún otro proyecto por delante?

Sí, abrimos dos tiendas en Tenerife, una en Adeje, la zona de Europa donde más camas turísticas de cinco estrellas hay, y la otra en Santa Cruz de Tenerife en el centro comercial Nivaria. Entre ambas tiendas generamos 40 empleos e invertimos 1,2 millones de euros.