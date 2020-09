"Gran Canaria debe reinventarse para seguir como destino turístico preferido"

Es verdad que he llegado sin tenerlo previsto, pero a veces las oportunidades surgen de esa manera. No soy un especialista en turismo, pues hasta que acepté el cargo de consejero gestionaba una empresa propia que no tiene nada que ver con el sector, pero soy secretario de la agrupación del PSOE de San Bartolomé de Tirajana, he sido cargo orgánico en la ejecutiva insular del partido como secretario de Turismo y ahora en la regional de Turismo e Industria. Fui concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé y todo lo que se hace en deportes en ese municipio y en toda Gran Canaria, de forma directa o indirecta, tiene que ver con el turismo. Siendo vecino de San Bartolomé creo que también puedo aportar la experiencia de vivir en un municipio turístico.

¿Cuáles son las prioridades para estos cuatro años?

El mandato del Cabildo acaba de comenzar y estamos tomándole el pulso a la nueva situación turística en general y de Gran Canaria en particular. Estamos detectando que después de años de constantes subidas en las cifras de visitantes hay una necesidad de hacer hincapié en nuevas políticas turísticas y seguir trabajando para ser un destino de primer orden. Gran Canaria es un destino maduro, pero tiene que ser capaz de reinventarse y seguir siendo una alternativa para los turistas a la hora de elegir sus vacaciones. Una parte muy importante de la labor del Patronato de Turismo de la Isla, que en breve cambiará de nombre y se llamará Turismo de Gran Canaria, es la promoción. Y hay que conseguir que cada vez sea más tecnológica y más eficiente. Hay que llegar a nuevos nichos y segmentos del turismo, como pueden ser los millennials. Gran Canaria no se puede quedar fuera de la promoción digital desde el punto de vista de la comercialización, la publicidad y la utilización de los diferentes canales.

¿Mantendrá al gerente del Patronato y al equipo directivo de anteriores mandatos?

Prácticamente acabo de llegar. Me he encontrado con un montón de profesionales que llevan muchos años trabajando en el área y saben mucho de turismo. Me han recibido con los brazos abiertos y se han puesto a disposición desde el minuto uno. No tengo nada que objetar. No sé lo que pasará en el futuro, pero me han hecho mucho más fácil la adaptación al puesto y a cogerle el pulso a la situación turística. Por lo pronto, no tengo tomada ninguna decisión sobre cambios en el equipo directivo.

La recesión y la quiebra de Thomas Cook ya se notan en un descenso del número de turistas. ¿Cuál es la estrategia para mantener la llegada de visitantes?

En Gran Canaria estábamos acostumbrados a que bastaba con vender nuestras playas y nuestro sol. Ahora, por distintos motivos, como la incertidumbre económica, la quiebra de Thomas Cook o el Brexit, Europa vive un momento complicado y no sabemos qué va a pasar, pero es verdad que llegan menos turistas a Canarias y a Gran Canaria. Creo que este es el momento perfecto para apostar por la excelencia que puede ofrecer nuestra tierra y conseguir que turistas con mayor poder adquisitivo lleguen a Gran Canaria o la tengan entre sus destinos preferidos. Para ello es imprescindible que todos los grancanarios no sintamos orgullosos de lo que podemos ofrecer. Y que sin complejos podamos vender las excelencias de nuestra gastronomía, el patrimonio cultural o las modalidades de turismo rural o deportivo. Además, hay que aprovechar los 50 años de experiencia que tiene el sector y lo que ello conlleva, con un aeropuerto internacional potente, buena sanidad, seguridad ciudadana y la magnífica y variada oferta hotelera. Los canarios somos gente amable y acostumbrada a tratar con quienes nos visitan, si somos conscientes de lo que tenemos lo vamos a poder vender mejor. Que los turistas que vengan se lleven la mejor imagen y conozcan bien la isla. La mejor promoción posible de nuestro destino es que cuenten su buena experiencia en Gran Canaria cuando lleguen a sus países o cuelguen sus imágenes en las redes sociales. Eso no quita para que sigamos trabajando en mejorar la conectividad, porque si no tenemos aviones que traigan a los potenciales turistas no vamos a poder enseñarles lo que tenemos aquí.

Existe una batalla política y empresarial entre los que proponen aumentar el número de camas mientras haya mercado y los que plantean un límite de turistas para proteger el medio ambiente y el paisaje. ¿Cuál es su opinión en ese debate?

El que no tenga claro que el cambio climático es una realidad está en otro mundo. Evidentemente, nosotros tenemos que poner sobre la mesa que Gran Canaria debe ser un destino sostenible al cien por cien o lo máximo posible. Estamos viendo que los ciclos económicos afectan muchísimo a las vacaciones, porque lo primero que hace el potencial turista es salir de vacaciones si las cosas le van bien y tiene dinero. Si le van mal, tendrá que ahorrar y se quedará en su casa. Cada vez hay más concienciación en Europa y en el mundo de que algo estamos haciendo mal y estamos deteriorando nuestra tierra. Canarias debe apostar por convertirse en un destino sostenible. Yo creo que hay que sacarle el máximo rendimiento a los turistas, cuanto más gasten mejor será para los intereses de nuestra tierra, pero no se van a gastar el dinero a cambio de nada, tiene que ser por darles un servicio de muchísima calidad y dentro de eso está ser un destino sostenible.

Da la impresión de que la política turística del Cabildo se basa en las campañas de promoción de Gran Canaria en el exterior, no en la inversión de infraestructuras públicas que mejoren los servicios y la imagen de la Isla. ¿Es así?

Creo que hemos pasado momentos en que la gente llegaba a Gran Canaria solamente ofreciéndoles el sol y la playa. Por eso hay que aprovechar este momento y prepararnos para cuando vuelva a llegar la ola positiva. Desde que he entrado en la Consejería, hemos vuelto a activar el Consorcio de Renovación Turística de San Bartolomé, que digamos que estaba bastante olvidado o que alguien entendió que no era la herramienta correcta. Acabo de firmar un convenio donde el Cabildo aporta 2,35 millones de euros a ese Consorcio porque yo sí creo que es una herramienta imprescindible para mejorar las zonas públicas en los municipios turísticos, como puede ser en este caso el de San Bartolomé de Tirajana. Es esencial que nuestras zonas públicas sean acordes con los turistas que más dinero gastan.

¿Hay alguna obra del Consorcio ya concretada para estos próximos años?

En San Bartolomé y Mogán hay muchas obras que hacer. Por distintos motivos, que además no vienen al caso porque no sirven para sumar, sino para restar, el Consorcio no funcionó en la pasada legislatura o lo hizo de una forma muy lenta, por lo que no cubría las expectativas por las que fue creado. Hemos mantenido una reunión de este organismo tras las elecciones, le hemos inyectado dinero y estamos creando un nuevo equipo directivo porque el gerente ha dimitido. Conozco muy bien San Bartolomé de Tirajana y hay que empezar por las playas, que son las joyas de la corona. Tenemos unos chiringuitos de playa del siglo XIX y hay que dar una imagen de destino de gran nivel. También hay que seguir potenciando las zonas comerciales abiertas y mejorar infraestructuras que están obsoletas. En ese sentido, nos quedan cuatro años apasionantes por delante y espero que el Consorcio sirva para ello.

También se percibe que la actuación pública turística se concentra en San Bartolomé de Tirajana y Mogán, aunque en el último mandato hubo escasa armonía entre el Cabildo y ambos ayuntamientos al estar gobernados por distintos colores políticos. ¿Se ampliará al resto de los municipios?

Los 21 municipios tienen algo que aportar a la marca Gran Canaria como destino turístico. Es verdad que en San Bartolomé, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria están la mayoría de las plazas hoteleras, pero esta isla es muchísimo más que sol y playa. Necesitamos turistas activos que recorran Gran Canaria porque tiene mucho más que ofertar. Estamos de enhorabuena estos días con la gastronomía, con los premios de las prestigiosas estrellas Michelín a dos restaurantes. Pero ese no es más que un síntoma de lo mucho y bueno que tiene Gran Canaria. Somos Patrimonio de la Humanidad, tenemos cultura, senderismo y deporte. Este es el mayor gimnasio al aire libre del mundo porque se puede practicar casi cualquier deporte en todas las estaciones del año. Si somos capaces de vender todo eso seremos un destino más competitivo.

¿El gobierno tripartito ha definido ya el presupuesto para Turismo en 2020?

En los primeros presupuestos de este mandato hemos puesto un millón de euros más para garantizar la conectividad y estamos haciendo esfuerzos para atraer grandes eventos que promocionen nuestra isla, como puede ser el Circo del Sol. De hecho, el Patronato ha hecho una apuesta para que repita visita a Gran Canaria. Como más inmediato estamos preparando Fitur para sentarnos con los turoperadores y asegurar la conectividad.