La alcaldesa negocia el intercambio de áreas solo entre el PSOE y Ciudadanos

“Yo solo tengo una deuda política y es con Ciudadanos porque le retiré Policía Local, que era un área asignada a esa formación cuando se firmó el pacto”, sostuvo ayer Narváez, “y con el deseo de solventar esta deuda política, lo ideal, y para no pisar a nadie, es que hablemos solamente de una reestructuración de áreas entre el PSOE y Ciudadanos”. “Cualquier otra negociación o reestructuración es más difícil de cerrar porque implica más áreas”, señala.

Después de que la semana pasada se cerrase el desencuentro entre Coalición Canaria y Ciudadanos por la concejalía de Turismo, que mantiene su titular actual, el nacionalista Alejandro Marichal, las actuales negociaciones pasan por que el PSOE se desprenda del área de Economía y Hacienda en favor de la única edil de la formación naranja, Inés Rodríguez.

Seguridad, dividida

La principal opción que barajan los equipos negociadores de ambas fuerzas políticas es que tras ceder Economía y Hacienda, su actual titular, Antonio Pérez, pase a dirigir la concejalía de Presidencia, según confirmó ayer la propia alcaldesa, un área que estaba activa durante el anterior mandato pero que no se había puesto en marcha durante esta legislatura y que ahora Narváez quiere recuperar. Y a las competencias en Presidencia, Pérez se reserva las competencias relacionadas con las Nuevas Tecnologías, que también dirige actualmente.

Además, bajo la dirección del socialista Antonio Pérez quedaría también parte del área de Seguridad, concretamente Bomberos, Protección Civil y Servicio de Salvamento y Socorro en las playas del municipio. Estas son las competencias que tiene ahora mismo la concejala de Ciudadanos Inés Rodríguez.

Hasta el pasado mes de octubre el área de Seguridad incluía la Policía Local, hasta que la alcaldesa decidió vaciar de esas competencias a Rodríguez para asignar la Policía Local a Samuel Henríquez, edil de Nueva Canarias, que por ahora seguirá dirigiendo ese área. “Lo lógico sería que Antonio Pérez dirigiese el área de Seguridad entera, pero no descarto que sea solo una parte”, señala Narváez.

Consultada por la marcha de las negociaciones y con qué áreas estaría satisfecha su formación política, la concejala de Ciudadanos Inés Rodríguez optó por mostrarse cauta y no pronunciarse sobre el nuevo reparto de concejalías. “Estaría satisfecha con que, como hasta ahora, siga habiendo buena sintonía entre todos los socios de gobierno y sigamos trabajando como equipo”, sostiene Rodríguez, “lo importante no es dirigir un área un varias, sino trabajar todos los días por el bien del municipio”. La edil apunta además a que la relación con el PSOE es “excelente”.

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, volvió a insistir ayer en que no quiere implicar al resto de partidos en la negociación y que su aspiración es que todas las fuerzas estén “contentas” en el un pacto que va “bien” y donde “no hay sangre”. “No tengo prisa, no estamos trabajando mal como para querer cerrar ya las negociaciones que están en marcha”, asevera la regidora, “pero quiero hacer cuanto antes para que no continúen las especulaciones fuera del Ayuntamiento”.