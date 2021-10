CC carga contra la alcaldesa: «Nos echan porque somos una amenaza»

Si la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, acusó a los concejales de CC destituidos, Alejandro Marichal y Pino Dolores Santana, de haber quebrado la confianza y ser desleales con el resto de integrantes del equipo de gobierno, ayer fue el partido nacionalista quien cargó contra la regidora y contra NC: «Quien ha generado las crisis es Conchi Narváez, quien ha generado inestabilidad política es Conchi Narváez, y quien ha roto el pacto es Conchi Narváez con el silencio cómplice y sumiso de NC y un Ciudadanos que es víctima de los machaques del PSOE; no son de fiar», declaró el líder de la formación y edil destituido Alejandro Marichal.

El acuerdo cuatripartito conformado inicialmente por el PSOE, NC, CC y Ciudadanos ya está roto, pero CC advierte de que la culpable es la alcaldesa. «Ella ha roto el pacto; nosotros no nos vamos, nos han echado del gobierno porque saben que el partido está creciendo y somos una amenaza», dijo, «están más preocupados por sillones y poder que por propiciar un gobierno estable en el peor momento que se recuerda, con turismo cero y cientos de personas en el paro». Los dos ediles compañeros de los destituidos esperan que la alcaldesa los destituya o bien ellos dimitirán en los próximos días. Desde el ya gobierno tripartito (PSOE, NC y Ciudadanos) optaron por no hacer declaraciones. «No vamos a entrar en esos ataques, nos dedicaremos a la gestión municipal», apuntaron fuentes socialistas tras las palabras de CC.

En una rueda de prensa ayer en el Aeroclub, en la que Marichal estuvo arropado por militantes de su partido y por el propio secretario insular de la formación, Pablo Rodríguez, el líder de CC en el Sur mostró la unidad de su partido y el compromiso de los compañeros que Narváez mantuvo en el gobierno, Alexis Moreno y Francisca Quintana. «CC es una y aquí estamos; han sido poco elegantes y han tratado de dividirnos, pero lo tenemos claro y el apoyo es unánime, así que basta ya de jueguecitos». No obstante, ni Moreno, ni Quintana ni Santana acompañaron a Marichal en el acto para evitar preguntas.

Alejandro Marichal destaca el apoyo de los ediles: «Coalición Canaria una y no nos van a dividir»

Ahora, explicó Marichal, CC está a la espera de que Narváez destituya a sus compañeros y, si no lo hace, serán ellos quienes presenten su dimisión. La alcaldesa ya ha manifestado que no los destituirá. A partir de ahora el pacto se comprondrá por tres fuerzas: el PSOE con siete concejales, NC con cuatro y Ciudadanos con una representante y llave para mantener la mayoría absoluta ajustada que dirige ahora Narváez con 13 ediles.

En su intervención, Marichal defendió la gestión de todo su equipo en las distintas áreas. «Voy a trabajar los próximos meses esté donde esté, me voy a dejar la piel y el alma para que este municipio recupere la actividad económica y las familias tengan perspectivas de futuro», dijo.

Y esté donde esté significa en la oposición o nuevamente en el gobierno con otra mayoría alternativa, ya que el nacionalista está «abierto a otras cuestiones» en un futuro, aunque aseguró que por ahora no ha iniciado conversaciones con otras fuerzas al objeto de sacar a Narváez de la alcaldía. Si gira hacia la oposición, sus cuatro concejales sumarían 12 ediles con los ocho que tiene PP-AV y tan solo necesitarían el apoyo de la edil de Ciudadanos, Inés Rodríguez, para conformar una nueva mayoría para gobernar.

El edil nacionalista se mostró satisfecho con su paso por el gobierno. «Nosotros trabajábamos cada vez más y eso evidenciaba la mediocridad en la gestión de otras áreas», agregó. «A lo largo de todo este tiempo CC ha demostrado que defiende un proyecto sólido porque cumplimos los acuerdos y los compromisos adquiridos hasta el final, y eso a pesar de estar en desacuerdo absoluto con algunas de las decisiones tomadas por la alcaldesa, porque siempre pusimos el interés general y la estabilidad municipal por encima de todo», reveló. Marichal se mostró contrario a las razones vertidas por Narváez sobre la destitución de los dos concejales. «Las razones que ha motivado la alcaldesa son vaguedades; no ha entrado en cuestiones específicas», afirmó. El edil detalló que en junio se cerró la crisis de gobierno con Ciudadanos y «en ningún momento se cuestionó la gestión en Recursos Humanos ni la confianza de CC». Por eso entiende que «venían tramando desde hacía tiempo que nos querían echar porque saben que CC está creciendo en San Bartolomé de Tirajana, nuestra gestión está captando a más personas mientras que ellos están en bajada y son conscientes de que podemos ser una amenaza para ellos».

Otros pactos municipales

Marichal sacó pecho de su gestión durante los últimos dos años y enumeró algunos de los logros de su partido: más de 900 licencias urbanísticas que suponen una inversión de 343 millones de euros en el municipio; el desbloqueo de expedientes urbanísticos con los que se libera suelo turístico y residencial; modificaciones del planeamiento para construir viviendas sociales; la tramitación del primer plan de promoción turística de la localidad; la obtención de 3,5 millones de euros para rehabilitar viviendas o la publicación de dos ofertas de empleo público, entre otros.

Sobre su relación con los portavoces de los otros partidos, Marichal reveló que «hay gente a la que le molesta que le digan que cobran un sueldo para responder a los ciudadanos». «Molestaba que dijera que hay impuestos que no se corresponden con los servicios que se ofrecen; les incomodaba un socio que trabajase». Pese a su marche del gobierno, Marichal dijo sentirse «con más fuerza, ganas e ilusión». «En política uno se encuentra con vicisitudes, pero cuando tiene una convicción no hay quien le pare, y no me van a parar».

La alcaldesa anuncia que no destituirá a los dos concejales y serán ellos quienes tengan que dimitir

Por su parte, el secretario general insular de CC, Pablo Rodríguez, mostró su apoyo a sus compañeros en el Sur y detalló que la ruptura de este pacto no tendrá consecuencias en otros acuerdos municipales. «Estamos orgullosos de su trabajo porque lo han hecho con seriedad y responsabilidad, anteponiendo el interés de sus vecinos siempre», manifestó. Rodríguez dijo que su formación «siempre» ha cumplido con los pactos firmados y sostuvo que no tendrá consecuencias en otros ayuntamientos como el de Santa Lucía d e Tirajana o Telde porque «se firman de forma independiente y en unas circunstancias concretas; no vamos a castigar en otros lugares la irresponsabilidad en San Bartolomé de Tirajana».

El pacto se ha roto, y por delante queda ahora queda ahora que los dos ediles de CC que aún están en el gobierno presenten su dimisión y se marchen con Marichal y Santana a la oposición. Las áreas que ostentaban pasan directamente a alcaldía hasta que Narváez establezca una nueva reestructuración de las concejalías.