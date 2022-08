La escritora Ángela Ramos será la protagonista del IV Encuentro de Creadores Guienses que se celebra en el marco de las fiestas patronales del municipio y que tendrá lugar este jueves 4 de agosto, en el Teatro Hespérides, a las 20:30 horas, con la presentación de su último libro ‘Casa Cerrada’.

Su primera novela publicada, ‘La vida que nos queda’ (2016), quedó finalista en el Premio Ciudad de Valladolid en el 2013. En Canarias ha recibido numerosos reconocimientos como poeta y narradora. Ha colaborado en antologías nacionales e internacionales, y tiene publicados, entre otros, los poemarios ‘Faltó la primavera’ (2005), ‘Amores de Asalto’ (2006), ‘A destiempo’ (2007), ‘Polvo somos’ (2008), ‘Girando al sur’ (2016) y ‘Yo quería un placer’ (2019).

La escritora y poeta guiense Ángela Ramos se licenció en Filosofía y Ciencias de la Información en la Universidad de La Laguna y realizó estudios de Teoría de la Literatura en la Universidad de Granada. Ha trabajado como periodista en periódicos y radios de las islas, así como en la sección española de Radio Francia Internacional en París. Actualmente se dedica a la docencia de la Filosofía y del Desarrollo Personal, que combina con la creación literaria y el periodismo.

Exposición ‘Entre caricanarios’

También mañana jueves, a las 19:00 horas, se inaugurará en la Casa de la Cultura la exposición ‘Entre caricanarios’ del caricaturista Néstor Dámaso del Pino, reúne un total de 21 retratos de personalidades culturales e intelectuales que han contribuido significativamente a la construcción de una imagen positiva de Gran Canaria en la memoria colectiva. La mencionada muestra forma parte del circuito ‘Itineraria’ que impulsa la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario por los municipios de la isla. Permanecerá abierta hasta el día 20 y puede visitarse de jueves a sábado de 18:00 a 20:00 horas.

Dámaso del Pino, presidente también de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas ‘Se nos fue el baifo’, se enorgullece de beber de la fuente de sus predecesores, como Rafaely o Eduardo Millares Sall, el mítico ‘Cho Juaá’.

Cada personaje tiene en esta muestra para el público un discurso artístico, ya que las palabras se transforman en líneas, puntos y colores que cuentan historias. Su exposición no pretende resumir toda la historia, sino destacar la variedad de la representación humana en la caricatura canaria. Desde el boceto fugitivo, a la captura de una determinada expresión facial o rasgos de carácter, a la inmortalización de una hipóstasis social, a la estilización del retrato y a la pérdida de la identidad del personaje interpretado.

Contextualizado o no, con implicaciones personales o no, con indicaciones sobre la identidad o habilidad del personaje o no, el retrato caricaturizado del artista Néstor Dámaso del Pino, proporciona información valiosa no solo sobre el representado, sino también sobre el artista, sobre sus conocimientos técnicos y sobre su visión artística.