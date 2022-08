El traslado de las instalaciones de la fábrica cementera que Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) tiene en Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana, tendrá que esperar.

El Gobierno le otorga una prórroga a la empresa para que se vaya a Arinaga en unos seis años y se decanta por el uso mixto del Puerto.

Hasta siete alternativas y diseños posibles han analizado a lo largo de un año los técnicos de las consejerías de Obras Públicas, Política Territorial y Turismo puesto que como precisó el consejero de Presidencia «no todas se pueden ejecutar porque no se puede cerrar el puerto, y porque las que se pueden hacer no son legalmente posibles porque no lo permite el planeamiento».

(HABRÁ AMPLIACIÓN)