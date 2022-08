El Gobierno admite que la cementera de Santa Águeda «no se puede ir mañana»

El Gobierno canario advirtió ayer que la cementera de Santa Águeda, en El Pajar, «no se puede cerrar mañana por mucho que lo diga el Ejecutivo». Así lo aseguró ayer el consejero de Presidencia, Julio Pérez, tras el Consejo de Gobierno en el que se dio el visto bueno a las conclusiones del informe que ha hecho la comisión de trabajo que se creó hace un año para decidir precisamente el uso y destino del dominio público portuario de este recinto donde Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) cuenta con una concesión que expira el próximo 22 de octubre.

Hasta siete alternativas y diseños posibles han analizado a lo largo de un año los técnicos de las consejerías de Obras Públicas, Política Territorial y Turismo puesto que como precisó el consejero de Presidencia «no todas se pueden ejecutar porque no se puede cerrar el puerto, y porque las que se pueden hacer no son legalmente posibles porque no lo permite el planeamiento».

A lo largo de los próximos días, el Gobierno tiene previsto remitir este informe a las administraciones con competencias de desarrollo urbanístico en esta zona de San Bartolomé de Tirajana como es el caso del Cabildo de Gran Canaria, el propio Ayuntamiento sureño, así como a las empresas afectadas que es el caso de Ceisa y los grupos turísticos que se han implantado en el entorno de la costa de Santa Águeda. «Por cortesía, lo prudente es que lo conozcan primero las administraciones y empresas implicadas», respondió el consejero a las preguntas de los periodistas sobre el contenido del citado informe.

Con todo, este informe no tiene carácter vinculante, puesto que la decisión sobre la prórroga de la concesión que pide la cementera por 25 años más le corresponde adoptarla a Puertos Canarios, que es la administración de la que depende el muelle. La idea de acometer un estudio sobre el futuro uso que podía tener este puerto fue un compromiso al que llegó el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ante el conflicto entre la cementera que intenta continuar haciendo uso de este puerto donde lleva trabajando desde 1957, y los empresarios turísticos que han invertido en este espacio a sabiendas que esa concesión tenía fecha de caducidad, y porque el Plan Insular de Ordenación (PIO) contempla el uso deportivo de este puerto.

Hasta ahora lo único que ha desvelado el consejero de Obras Públicas es que se han contemplado hasta tres opciones de uso: industrial, deportivo, y un mixto, es decir la combinación del deportivo y el industrial, una posibilidad que ya es una realidad en el puerto de Almería, según ha asegurado Franquis.

También la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, se ha decantado por un uso mixto del Puerto de Santa Águeda que permita convivir a la cementera de Ceisa con los complejos turísticos.

Al mismo tiempo, un dictamen realizado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar Rojas por encargo de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, concluía que la continuidad del uso industrial del puerto es inviable y no cabe prórroga. Por su parte, Ceisa ha presentado un proyecto de mejora de todo el frente marítimo de El Pajar, que supondría una inversión de 10 millones de euros, que incluye hasta un planta de energía solar si le prorrogan la concesión.