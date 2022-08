Los dueños del solar de Las Nieves avanzan en la creación de un parque junto a la ermita

Los propietarios de los terrenos y el Ayuntamiento de Agaete han avanzado en un acuerdo para crear una plaza pública en el solar situado junto a la ermita de Las Nieves, que se debe concretar con una permuta de suelo urbanizable en otros lugares del municipio. Eso se pretende realizar a través de un Proyecto de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), en concreto el de la zona de El Molino, que se espera sacar a información pública tras el verano si fructifican las negociaciones entre todas las partes implicadas.

Se trata de una operación urbanística «muy compleja», según todas las fuentes consultadas, porque las parcelas contiguas a la ermita de Las Nieves tienen numerosos dueños, incluidos el Obispado de Canarias, la empresa constructora Jusan y varios vecinos de Agaete. Además, se debe respetar el yacimiento arqueológico excavado en el interior del solar.

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario Godoy, prefiere no dar detalles de las reuniones con los propietarios hasta que se alcance un acuerdo con todos ellos, pero sí apuesta por comprar o permutar esos terrenos «para que pasen a ser municipales».

«Creo que la ermita de Las Nieves, que es un Bien de Interés Cultural (BIC), se merece tener una protección y estamos trabajando para ello», declaró este pasado martes la alcaldesa, quien precisó que «el grupo de gobierno, desde el minuto uno , hizo un diagnóstico para ver dónde estaban los problemas urbanísticos y decidir cómo resolverlos, lo que se hará a través de los cinco PAMU que se van a redactar, los de la entrada del pueblo, Las Candelarias, La Suerte, El Molino y la ermita de Las Nieves y sus alrededores».

Tras recordar que «son muchos propietarios» a poner de acuerdo para una venta o una permuta conjunta, Del Rosario señaló que el Ayuntamiento también está analizando qué costes puede asumir en la construcción de ese gran parque público en el Puerto de Las Nieves, bien con fondos propios o con ayudas de otras administraciones. «Lo que queremos es que ese solar sea de uso público, pero respetando la propiedad privada de los que tienen allí sus terrenos», insistió.

Excavaciones

Respecto al yacimiento arqueológico, precisó que «en su momento se hicieron las excavaciones y hay una parte que hay que proteger, que será visible para el público si finalmente se crea un gran espacio de propiedad municipal, algo de lo que carece el Puerto de Las Nieves». El Ayuntamiento también baraja construir aparcamientos soterrados en una parte de esas parcelas.

La complejidad de la operación se evidencia, por ejemplo, en los carteles de «solar en venta» que están colocados en el perímetro de la parcela junto a la ermita. La sociedad supuestamente vendedora se denomina Desarrollos Urbanísticos y dirige a los interesados en comprar a una dirección de correo electrónico de una entidad con sede en la provincia de Toledo, creada en el año 2016 con un capital social de 5.210 euros y dedicada a la «construcción de edificios residenciales, con una sola persona como administrador único. Varios propietarios aseguran desconocer quién colocó esos carteles de «se vende» y quiénes están detrás de esa empresa.

Otro problema, señalan las fuentes consultadas, es que la constructora Jusan compró algunos de esos terrenos para levantar un edificio, pero al paralizarse las obras por la aparición de los restos arqueológicos no cumplió con los pagos estipulados. A unos vecinos les abonó el dinero y a otros solo la mitad. Por tanto, éstos últimos entienden que Jusan no puede vender toda la parcela que se atribuye en las negociaciones porque una parte no será suya hasta que la termine de pagar.

Jusan, además, mantiene un conflicto con el Ayuntamiento de Agaete, al que le reclama 409.697 euros por el incumplimiento de un convenio urbanístico que le permitía la construcción de chalés en la zona de El Molino, firmado hace seis años y que nunca se ha podido desarrollar por no tramitarse la revisión del Plan General, como contemplaba el acuerdo entre ambas partes. En esa parcela de El Molino, objeto de la posible permuta de suelo, también hay carteles de «solar en venta» con el contacto info@desurban.com.

El Obispado de Canarias también ha participado en las reuniones y, en caso de acuerdo general, será compensado con dinero o con aprovechamientos urbanísticos en El Molino. Previamente, los responsables de la Diócesis promovieron la construcción de unos apartamentos y garajes junto a la ermita, pero el rechazo del pueblo de Agaete les hizo desistir del proyecto, pues además la parcela de su propiedad fue donada por tres vecinas para ampliar el recinto religioso de Las Nieves.