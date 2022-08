Eduardo Mansur Naufall: «Hay cadenas de alimentación que se han interesado por suelo del Metro»

¿Porqué decide impulsar la declaración del estado de ruina del Centro Comercial Metro de Playa del Inglés?

Porque estaba en ruina. Incluso hay una orden de cierre del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de 2012, y hay cuatro locales abiertos, con el riesgo que eso supone. Si alguien se resbala yendo al supermercado o a los bares, eso no lo cubre ningún seguro. No cumple con ninguna normativa.

¿El estado de ruina obliga al Ayuntamiento a vallarlo?

Claro. Por seguridad. En los sótanos hay unas ratas enormes, hay personas sin hogar viviendo, y no hay ni baños. Imagine. Uno de los propietarios que sigue abriendo se autoproclamó presidente de la comunidad de propietarios, tras formar un grupo con los que siguen abriendo. Hizo un acta , fue al banco y dijo que era el nuevo presidente, y al final tuvo que ir el presidente, Miguel Ángel Rodríguez Cárdenes para que se bloqueara la cuenta.

¿El próximo mes de septiembre la junta de propietarios tiene que ponerse de acuerdo en el derribo y repartirse los futuros locales?

Los locales no se reparten. Se disuelve la comunidad y lo que tiene cada propietario es una parte del solar.

¿La clave está en contar con la inversión para levantar un centro comercial moderno?

Sí, y tenemos inversores, cadenas de alimentación de capital extranjero, que están buscando suelo en Playa del Inglés y están muy interesados por la parcela del Metro. Lo que pasa es que el Ayuntamiento no admite ahora hablar de nuevos proyectos, lo que quiere es que se tire abajo y que luego se hagan las propuestas.

"En la junta de propietarios lo que se decide es si los derrumbamos nosotros o el Ayuntamiento"

¿Una situación complicada?

El problema es que en el Sur todo se alarga en el tiempo. Cualquier inversor quiere saber cuándo va a poder llevar a cabo el proyecto. Hay propietarios que tienen deudas enormes con la comunidad porque llevan años sin pagar. Hasta algunos de lo que abren no pagan. Ha sido un desastre. Ante esto, como tenía unos activos, opté por contratar a unos ingenieros para que redactaran el proyecto para hacer el informe de ruina técnica, y aunque varios propietarios y el Ayuntamiento recurrieron, al final el Tribunal Superior de Justicia de Canarias nos dio la razón. El Ayuntamiento ha presupuestado la demolición en 500.000 euros, y la comunidad de propietarios encargó a una empresa el presupuesto y lo cifró en 265.000 euros. La ventaja de que lo haga el Ayuntamiento es que nadie pueda poner un interdicto y parar la obra, aunque tampoco tiene sentido que nos cueste el doble si lo hace el Ayuntamiento porque lo pagamos los empresarios.

¿Han llegado a tener un proyecto de cómo podría quedar el futuro del Metro tras el derribo?

Bueno, Gesplan, dentro del Plan de Modernización Turística , diseñó uno que contemplaba el nuevo centro con el derribo también de la Kasbah, el que se unían ambos centro a través de una pasarela.

¿El reto ya es que por fin de se derribe ?

Ahora mismo si fuera un solar tendríamos hasta compradores, pero es que ahora no vale nada. Un solar comercial en el mismo centro de Playa del Inglés de 4.000 metros tiene su valor. El informe que hizo el Ayuntamiento contempla 1.436 metros de locales comerciales construidos si se edifica sobre la rasante una planta y media. Si se hace un nuevo proyecto se puede ampliar, sin pasar de la segunda planta.

¿Cuánto podría costar ese suelo?

Habría que tasarlo. Bueno, es que no hay parcelas comerciales para compararlo dentro de Playa del Inglés. Edificar 12.000 metros va a suponer una inversión de 35 a 40 millones de euros.

¿Si eso construir, pero cuál es el valor del suelo?

Pues si son 1.400 metros de suelo comercial y lo ponemos a 4.000 euros el metro cuadrado, y que además 14.000 metros sacan plantas de garage, creo que podría costar unos 30 millones, pero por ese valor no te lo compran porque hay caído la demanda comercial. Quizás por 15 o 20 millones si se puede vender.

¿Y cuáles son los pasos que tienen que dar los socios de cara a esa junta general?

Hay dos problemas a resolver: primero pagar lo que deben a la comunidad, y si no pagan le embargan la propiedad antes del derrumbe, porque después desaparece la comunidad; y lo siguiente es proceder al derrumbe.

"El suelo tiene mucho valor, pero no creo que se pueda vender por más de 15 o 20 millones"

Ya este año no se tirará abajo el Metro. ¿Será en 2023?

Depende del Ayuntamiento. En la junta general del día 21 de septiembre en realidad lo que hay que decidir es si lo derrumbamos nosotros o el Ayuntamiento.

¿Cuándo ve el estado del Metro y otros centros comerciales de Playa del Inglés y lo compara con la oferta que ofrece en el Sur de Tenerife, no le da cierta vergüenza?

Me da pena que nos hemos quedado atrás. La principal razón es que en Tenerife la mayoría de los centros comerciales son propiedad de una persona que lo ha promovido y aquí está todo en manos de muchos propietarios. Es verdad que Adeje aprendió y lo ha hecho mejor. Aunque es cierto que en Tenerife o en Mallorca se unen todos para sacar algo adelante, y aquí cada uno va por su lado y si puede pegarte un traspiés te lo pega. Pero es en todo. El problema es que hay 233 locales y hay 118 propietarios, ahora menos porque se han unido algunos. Y hay locales ilegales porque el propietario vendió hasta los pasillos.

Pero esa decadencia comercial de Playa del Inglés lleva décadas entre discusiones y lamentos de empresarios y políticos y sigue todo igual.

Es que se habla mucho del Metro pero son muchos más los centros que está mal. También Cita tiene problemas estructurales . El mejor que está es el Yumbo, y también se salva el Tropical.

¿Y el problema es el mismo a la hora de ponerse de acuerdo para reformar?

Si, porque no hay una sociedad que gestione en la que la mayoría decide. Pero el problema es que si eres propietario de un local y no lo quieres tirar no se tira a no ser que haya una sentencia. Es el mismo problema que hay en los apartamentos de Playa del Inglés. Se ha desarrollado todo así por las necesidades del momento. Pero también es verdad que en Playa del Inglés que tenga una licencia al cien por cien en regla en cualquier actividad, porque al Ayuntamiento no le interesa porque así nadie se queja. Hay mucha presión en el Ayuntamiento de muchas partes, de muchos técnicos que han dado favores, y reconozco que los he pedido, pero así te tienen atado. Si tienes todo perfecto puedes exigir, desde el momento que abres con alguna deficiencia no puedes decir nada porque sabes que te cierran. Es un círculo vicioso.

¿Una forma de gestionar extraña ?

Es un modelo que se impuso en la época de Araña del Toro y no se ha cambiado. ¿Se acuerda del derrumbe del Ayuntamiento?. En realidad se pedía reforzar una pared por exceso de peso, pues ahí sigue el edificio en pie, y si estuviera en ruina lo hubieran demolido. Se perdieron unos 400 expedientes en la mudanza de las oficinas. Es todo tan opaco. Porque todos tienen cosas que ocultar.

¿Pero se refiere a los políticos o a los técnicos?

A los políticos y a los técnicos. Se necesita un cambio, una regeneracíón. En el caso del Metro: ¿porqué habia locales abiertos si se declaró el precinto?; ¿de donde cogen la luz los que abren? ;¿las aguas sucias dónde van? . Son mil cosas. Fue un técnico el que autorizó la apertura de los locales a pie de calle. ¿Porqué?. No sé, pero le digo que no es normal.