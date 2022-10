La Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, gestionada por Podemos, aseguró ayer que el debate sobre la inclusión de las mujeres trans en el deporte, que pretendía tener lugar en el III Congreso Estatal de Mujeres y Deporte, fue vetado por transfóbico. El evento, que iba a tener lugar el 2 y 3 de diciembre en el Gran Canaria Arena, quedó cancelado este jueves por la organización al entender que la negativa a realizar uno de sus encuentros se trataba de una "censura previa" por parte del Gobierno Insular.

"Las instituciones públicas en Gran Canaria y de toda Canarias tienen el deber de velar para que, en los eventos que organizan, no se realicen situaciones que fomenten la discriminación de las personas trans ni la transfobia. Lo dice la Ley canaria trans, porque el debate en Canarias está superado y aprobado por la unanimidad de las fuerzas políticas en el Parlamento canario el año pasado", indicó la consejera de Igualdad del Gobierno Insular, Sara Ramírez.

El evento fue cancelado debido a una discrepancia entre las áreas de Deportes e Igualdad

La presidenta de la asociación Congreso Estatal Mujeres y Deporte (Cemyd), Cristina Gallo, había asegurado, este jueves, que la mesa "no pretendía vulnerar los derechos de ningún colectivo sino todo lo contrario". Gallo también apuntó que se dio la posibilidad de incorporar diferentes voces propuestas por el propio Cabildo para tener en cuenta distintos puntos de vista. Sin embargo, según la presidenta, esta opción no fue contemplada por el área. "Nunca nos había pasado algo así, en ediciones anteriores hemos incluido a personas trans que nos han contado su experiencia, es una situación que está ahora mismo sobre la mesa y hace falta conocer todos los puntos de vista", añadió.

Un llamamiento a la serenidad

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, confirmó ayer en declaraciones a los medios que la polémica estaba originada por una discrepancia entre las áreas de Deportes (PSOE) e Igualdad (Podemos) a la hora de decidir si la mesa debía seguir en marcha, aunque descartó que existiera "censura" por parte de la institución que lidera. Morales se desvinculó del conflicto indicando que él "no ha intervenido en ningún aspecto de este tema" e hizo un llamamiento a la serenidad y al debate.

El presidente rechazó los mensajes en redes sociales que afirman que "las personas trans son hombres con peluca" y afirmó que desde el Cabildo han promovido "grandes políticas de igualdad para generar recursos, infraestructuras, equipamientos y programas en coordinación con los 21 municipios de la Isla". Sin embargo, no sabe si la mesa de la discordia era tránsfoba: "No estoy juzgando la mesa, ni el contenido, ni las personas que intervienen porque como vuelvo a reiterar, no he estado en la negociación y no sé cuál era el contenido a tratar".

En este sentido, Cristina Gallo señaló el jueves que su interlocutor fue siempre la Consejería de Deportes, que se mostró dispuesta a la celebración de la mesa. Desde esta área les trasladaron que la razón de la cancelación venía por "presiones políticas" además de añadir que "algunas personas dentro del Cabildo no querían que se celebrase esta mesa".

Por su parte, Sara Ramírez resaltó el contexto legal: "Cabe señalar que la Ley 2/21, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales aprobada por la Cámara canaria establece, en su Artículo 4C, Apartado c, que los poderes públicos de Canarias deben garantiza una protección efectiva frente a cualquier acto de violencia o agresión contra la vida, integridad física o psíquica, el honor personal y dignidad que tenga causa directa o indirecta en la identidad o expresión de género o la diversidad corporal, sean propias o del grupo familiar al que se pertenezca".