«Siempre creí en Clavijo pero Ciudadanos fijó líneas para no pactar»

¿Cuándo se va a afiliar a Coalición Canaria?

Eso todavía no se ha planteado. Desde que me fui de Ciudadanos he actuado de forma autónoma. Cuando me invitan a participar en el proyecto de Coalición, Fernando Clavijo y Pablo Rodríguez, la idea es esa pero, de momento, eso no se ha planteado.

Entra en Ciudadanos diciendo que Coalición era el partido al que había que desbancar del poder de las islas y ahora está en la lista al Parlamento de ese partido. ¿Porqué ese cambio?

Esto es fruto de un proceso. Cuando entro en política por primera vez lo hago con ilusión en Ciudadanos, pero justo, tras la debacle de las generales, el partido pierde el rumbo. Muchos cargos públicos empiezan a marcharse y sigo resistiendo, aunque no estoy conforme con muchas decisiones. Intento trasladar las necesidades de Canarias para que la dirección nacional las tenga en cuenta, y ni a mi ni a mis compañeros nos hacen caso. En julio de 2021, hay que hacer una votación en el Congreso para defender nuestro Régimen Económico y Fiscal y poder seguir defendiendo el diferencial fiscal con la Península y Ciudadanos vota en contra del REF y del informe unánime del Parlamento canario. Para mi esa fue la gota que colmó el vaso y me llevó a tomar la decisión de abandonar la formación política. Un año después desde el Parlamento expliqué a los ciudadanos el motivo por el que abandonaba el partido. Luego inicié una andadura sola defendiendo los compromisos por los que me presenté a las elecciones y surgió la colaboración con CC. ¿Porqué CC? Porque es un partido moderado, centrado en Canarias, que defiende las islas y así lo ha hecho en el Congreso con Ana Oramas, y en el Senado con María Fernández y Fernando Clavijo.

Usted se opuso a que Cs llegara a un pacto con CC porque dijo que no formaba gobierno con políticos investigados por supuestos casos de corrupción como Clavijo por el ‘caso grúa’. ¿Se arrepiente ahora?

Lo cierto es que yo no impedí el pacto. Se trató de llegar a un acuerdo en un pacto de centro derecha y Clavijo iba a dar un paso al lado, pero no fue posible. Sí que intenté llegar a un acuerdo con el PP, con CC y con la Agrupación Socialista Gomera y no fue posible. En ese momento dije que creía en la inocencia de Clavijo pero el partido estableció las líneas rojas respecto a investigaciones judiciales y no se apoyaba a los candidatos con causa pendientes. ¿Me arrepiento? La situación de Clavijo fue injusta y se ha visto que fue una persecución política, y como se premió desde el PSOE a Santiago Pérez, que se encargó de esa persecución contra Clavijo. Tuve que cumplir las instrucciones de mi partido, que fueron injustas.

¿Pasa del amor al odio en asuntos de la política?

(Ríe). No, en absoluto. No funciono en política en base al odio. Puedo tener diferencias con determinados partidos y esto es fruto de un proceso y una evolución. Hay gente que no lo va entender, sobre todo aquellos que tienen un pensamiento sectario, pero la sociedad en su conjunto no es monolítica. La sociedad evoluciona, piensa, reflexiona, y creo que los ciudadanos entienden que alguien pueda evolucionar políticamente, y de hecho los ciudadanos cambian de parecer, si no las elecciones las ganarían los mismos.

¿Porqué acusa a Román Rodríguez de que es un mal educado y un soberbio?

Me sorprendió mucho. No es el mismo Román Rodríguez que yo conocía como periodista y el que he conocido en el Parlamento canario. Tanto él como miembros del Gobierno han tenido comportamientos machistas con las diputadas porque cuando debatía con nosotras decían que no leíamos, que no nos enterábamos, y cuestionaba nuestras capacidad intelectual y hasta decían que nos escribían otros los discursos. Es un machismo de lluvia fina y eso hay que pararlo. He protestado no solo por mí sino por otras diputadas, y porque creo que igual que es importante la paridad es importante el trato. A Román Rodríguez le he hecho preguntas en comisiones de Hacienda y no me ha mirado a la cara, ejerce un desprecio, un ninguneo hacia las mujeres de la oposición.

Ha sido muy crítica con la consejera de Asuntos Sociales. ¿Tiene la solución para agilizar las ayudas de la Dependencia?

El principal problema del Gobierno es que con más recursos no ha sabido gestionar. Cada año esa consejería deja dinero sin ejecutar, el pasado año fueron 58 millones de euros. Es muy importante desarrollar la Ley del Sector para que las empresas que atienden a los mayores tengan programas estables. También hay que digitalizar la gestión, pues hay 70 cajas con expedientes de Dependencia, y mueren 500 personas al mes esperando la ayuda. Todo se soluciona con una gestión más eficaz, poniendo en marcha la historia social única, el gestor de expedientes, que sólo ha estado en prueba.

¿Y para resolver la demanda de viviendas sociales en las islas qué haría?

Construyendo casas de verdad. Lo que no se puede hacer es lo que hizo Torres diciendo que se iban a construir 500 viviendas en 2022 y no hay ninguna. Han estado cuatro años sin entregar viviendas, y las que se entregan, en Tenerife, son de planes anteriores. Los promotores se quejan de que ni siquiera en el Gobierno le cogen el teléfono para hablar de promociones. También hay que buscar programas para los jóvenes.

La otra asignatura es la atención sanitaria. ¿Cómo CC va a reducir las listas de espera ?

En las listas de espera tiene que haber transparencia y el Gobierno tiene que publicar los datos y no ocultarlos. Respecto al Gobierno anterior ahora hay 10.000 personas más esperando por una operación, y los canarios son los que más tienen que esperar para que les atienda un especialista. Con 1.000 millones más en el presupuesto la situación sanitaria está peor, con lo cual es un problema de gestión. Hay que profesionalizar la gestión, reforzar la atención primaria, mejorar las infraestructuras, que se han dejado de ejecutar 40 millones cada año, y además suscribir un gran pacto por la sanidad en Canarias en el que se impliquen los profesionales y todos los partidos.

¿Ve a Coalición Canaria gobernando con Torres o cree que será complicado romper el ‘pacto de las flores’?

Las líneas rojas que ha puesto CC para los pactos son los extremos: Podemos y Vox. Creo que hace falta una alternativa al ‘pacto de las flores’, y el PSOE es la columna de este pacto y de las políticas con las que no estamos de acuerdo porque no ha dado respuesta a las demandas de los ciudadanos. La administración tiene más recursos y el ciudadano está más empobrecido, y un ejemplo es que se han incrementado los ingresos por IGIC con 270 millones de euros más en dos meses de este año. El Gobierno canario recauda a manos llenas y se niega a reducir la presión fiscal, mientras a las familias les cuesta cada vez más llegar a fin de mes.