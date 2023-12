El Mercado Navideño vuelve a Gáldar después de su estreno el año pasado. La segunda edición arrancó este viernes y se prolongará hasta el próximo domingo 31 de diciembre de nuevo en la calle Fernando Guanarteme con siete cabañas de madera que embellecerán el espacio y aumentarán la amplia oferta del municipio en estas fechas. Se trata de nueve marcas diferentes que ofrecerán productos canarios de todo tipo, a los que se suman un foodtruck de comida variada y otro de cervezas artesanas. Todo ello se da la mano para dinamizar aún más la Navidad de Gáldar

Las nueve marcas que ofrecerán sus productos son los siguientes: Tierra cerámica (artículos de cerámica), House of Wonder (cremas naturales), Braszucca (ropa deportiva y de baño), Chacho Chacha (marca canaria de camisetas y sudaderas), Foto Iris (hacen cuadros con la foto del iris), Fibras naturales (artículos con los residuos de las plataneras), Artelier 48 (plata y complementos artesanales), D´María Art (ropa y complementos) y M by María (ropa y accesorios). Mientras, el foodtruck de comida variada es ‘La Chula fast food’ y el de cervezas artesanas Beers and Beers.

Los horarios son los siguientes: sábado 23 de diciembre de 10:00 a 22:00 horas, domingo 24 de 10:00 a 17:00 horas, lunes 25 cerrado, de martes 26 a jueves 28 de 11:00 a 20:00 horas, viernes 29 de 11:00 a 22:00 horas, sábado 30 de 10:00 a 22:00 horas, y domingo 31 de 10:00 a 17:00 horas.