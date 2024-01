Bruselas legitima a Red Eléctrica como titular de la central de Salto de Chira

Espaldarazo de Bruselas a Red Eléctrica de España (REE). La Comisión Europea ha reconocido la singularidad de Canarias en el marco del cumplimiento de la normativa comunitaria relativa al mercado interior de la electricidad y ha concedido a España la excepcionalidad a la hora de someterse a la norma, que establece que el operador del sistema eléctrico no puede ser titular del mismo salvo en ciertas circunstancias. Con la decisión de aplicar esa excepcionalidad, la Comisión Europea reconoce a la compañía energética, gestora del sistema, como titular de las instalaciones hidráulicas de bombeo de las Islas, como la central de Salto de Chira, y lo justifica dada la especial condición del archipiélago como región ultraperiférica y ante la imposibilidad de interconectarse con el mercado de la electricidad de la Unión Europea, según informaron este jueves tanto el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y Red Eléctrica.

En una decisión fechada el pasado 8 de diciembre de 2023 y hecha pública este jueves, el Ejecutivo permite a España aplicar algunas excepciones del Reglamento (UE) 2019/943 y la Directiva (UE) 2019/944 y autoriza al operador del sistema la titularidad de las instalaciones de bombeo en Canarias; con ello avala «expresamente», señala el Ministerio, las excepciones a la aplicación de esta normativa en las islas cuando las instalaciones «son necesarias para garantizar la seguridad del suministro y la integración de las fuentes de energías renovables» debido a que el sistema eléctrico insular «cuenta con opciones limitadas para alcanzar flexibilidad con bajas emisiones de carbono». Destaca Bruselas que en el archipiélago este tipo de tecnología es «fundamental» para la penetración óptimas de las energías verdes.

Tiempo ilimitado

Pero la Comisión Europea va más allá: la excepción se aplicará por una duración ilimitada, precisamente por la imposibilidad de conectarse a Europa, y no se limitará al Salto de Chira sino que además ampara a todos los futuros proyectos hidráulicos de bombeo bajo la titularidad de Red Eléctrica. «La solicitud presentada por España se aplicaría al proyecto Chira-Soria en curso, así como a cualquier futura instalación hidráulica de bombeo bajo titularidad del gestor de la red cuando esté justificado como la mejor alternativa de conformidad con la legislación vigente», señala la decisión de Bruselas.

La decisión de la CE llega tres años después de que lo solicitase el Gobierno central

Y matiza la Comisión: la excepción limitada a las instalaciones hidráulicas de bombeo no puede imposibilitar el desarrollo de otros proyectos de almacenamiento de energía que utilicen otro tipo de tecnología. «A medida que aumente la generación de fuentes renovables, es probable que, además de las instalaciones hidráulicas de bombeo, se necesiten instalaciones de almacenamiento de energía basadas en otras tecnologías para garantizar la seguridad del suministro», indica la decisión.

La decisión de Bruselas llega tres años después de que el 23 de noviembre de 2020 el Gobierno central presentase ante la Comisión una solicitud de excepción de la aplicación de la norma para los territorios no peninsulares de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. No obstante, esta excepción solo es aplicable a Canarias y el resto de abordarán por separado, según recuerda el Ejecutivo europeo. En su solicitud, el Gobierno español expuso a la Comisión que como consecuencia de la distancia geográfica entre el archipiélago y la península la construcción de interconectores sería imposible o muy costosas. Esta resolución, recuerda el Ministerio, se suma a la conformidad de la regulación eléctrica para los territorios no peninsulares con relación a la legislación europea relativa a las Ayudas al Estado obtenida en 2020 tras cinco años de trabajo.

En un comunicado, el departamento que dirige Teresa Ribera añade que la decisión de la Comisión Europea afecta a elementos como la incorporación de nuevas instalaciones al sistema eléctrico canario, que puede ser mediante mecanismos singulares, o el despacho del parque de generación cuando se produzcan congestiones en las redes.

La excepción no puede impedir el desarrollo de otros proyectos para almacenar energía

Con esta decisión de la Comisión Europea, las reivindicaciones de los colectivos detractores de este proyecto y de que Red Eléctrica pudiese ser operador y titular de la central hidroeléctrica de bombeo de Salto de Chira caen en saco roto.

Canarias lo celebra

Tras conocerse las excepcionalidades a las islas, el Gobierno de Canarias ha celebrado la noticia. En un comunicado, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, calificó el anuncio como «clave para que Canarias sea reconocida por Europa como un territorio singular desde el punto de vista energético», y sostuvo que desde su departamento «se ha puesto de manifiesto dicha necesidad en numerosas ocasiones, y es por ello que ahora celebramos que estos avances se materialicen».

El consejero alabó que con esta decisión «se garantizará el suministro, a la vez que se facilitarán la penetración de energías renovables en Canarias, que es uno de los principales compromisos de esta consejería».

Por otro lado, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha convocado para hoy una rueda de prensa para valorar la decisión de la Unión Europea.