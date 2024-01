Pedro Cantista: «Canarias tienen una tradición termal que merece publicidad»

El currículum de Pedro Cantista avala sus conocimientos en el mundo del termalismo y sus beneficios médicos. Es director del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación (MFR) del Centro Hospitalar Universitario de Santo António (Oporto, en Portugal), profesor catedrático invitado de Medicina en la Universidad de Oporto, presidente de la Sociedad Portuguesa de Hidrología Médica y de la International Society of Medical Hydrology entre 2016 a 2022, fundador del Comité de Balneología de la Unión Europea de Médicos Especialistas, y director clínico termal (Termas de San Jorge y Termas de Chaves).

¿Tiene el reconocimiento que se merece la hidrología médica?

Desafortunadamente no. Creo que hay un gran desconocimiento y muchos prejuicios, injustificados, que explican esta actitud. El empirismo en el que se basaba antiguamente el termalismo ha evolucionado hasta convertirse en una base científica, que se ha ido asentando a través de las investigaciones científicas realizadas en este sector, conduciendo progresivamente al establecimiento de prácticas cada vez más correctas y eficaces. Hay muchos médicos y otros profesionales de la salud que desconocen esta realidad. Existe una enorme brecha en la formación de pregrado en este tema en las facultades de medicina. Esto conduce también a un cierto desprecio por el termalismo por parte de muchas autoridades sanitarias, lo que en mi opinión es muy perjudicial para los intereses de las poblaciones que pueden obtener muchos beneficios de sus dolencias. Son los practicantes termales quienes más valoran y reconocen el valor de las aguas minerales naturales y otros productos termales (gases y pelóides). Por tanto, diría que existe una cierta dicotomía en la respuesta a su pregunta: 1) reconocimiento del valor de la Hidrología Médica por parte de quienes conocen sus principios y práctica (hidrólogos y población que frecuenta los balnearios). 2) no valoración por una grande parte del sector médico y de muchas de las autoridades sanitarias (en gran parte por falta de conocimiento).

¿Qué recientes avances se han logrado? ¿Hacia dónde se dirige la investigación y la formación especializada?

Coloco los avances científicos en dos niveles. Primero, en las llamadas ciencias básicas, en el laboratorio, en los estudios ‘in vitro’. Hoy en día son mejor conocidos muchos de los mecanismos de acción de la medicina termal; en patologías reumáticas, respiratorias, dermatológicas, digestivas o metabólicas. Luego, demostrar la eficacia y seguridad de estas acciones mediante la realización de ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados y controlados, similar a lo que se practica en los test de fármacos. Existen numerosos ensayos clínicos publicados, de alta calidad. Evidentemente, todavía no estamos satisfechos, pero los avances son incuestionables. La investigación en este sector ha avanzado porque ha sido posible desarrollar nuevas y adecuadas metodologías y, aunque con muchas dificultades, cierto apoyo financiero. También es necesario recuperar y desarrollar aspectos vinculados a la formación de profesionales especializados, ya sean médicos u otros profesionales sanitarios implicados en este sector. Creo que también hay nuevas ideas y algunas historias de éxito.

¿Existen muchas diferencias en esta ciencia médica entre su Portugal y España, o en este caso Canarias?

En lo que respecta a los aspectos científicos, existe desde hace muchos años una coincidencia de ideas y conceptos entre España y Portugal. La ciencia es universal. Sin embargo, algunos criterios para interpretar y sistematizar el conocimiento pueden variar. En general, los países latinos tienen una perspectiva muy similar a la hora de abordar los principios de la hidrología médica, difiriendo en ocasiones de los adoptados en Europa Central. En los últimos años ha sido posible alcanzar consensos en la Sociedad Internacional de Hidrología Médica, a través de sus congresos, reuniones y publicaciones. En el caso de Canarias, creo que existe una gran convergencia de procesos y objetivos en el ámbito del termalismo y excelentes condiciones para el desarrollo de la cooperación e intercambio académico, científico, sociocultural y económico-turístico.

Por lo que puede observar, ¿en qué situación está Canarias en el contexto internacional?

Canarias es un referente consolidado como destino turístico. Su ubicación permite acceder a los placeres de un clima fantástico y la atmósfera de una experiencia isleña con la comodidad de un viaje mucho más corto que otros destinos competitivos. Este fenómeno puede y debe extenderse al termalismo. Canarias tienen una tradición en este campo que merece una mayor publicidad. Estoy plenamente convencido del interés de un determinado segmento turístico por visitar estas maravillosas islas. Un correcto desarrollo del sector, buscando altos niveles de calidad, seguramente tendrá el éxito que se merece.

¿Qué pasos habría que empezar a dar para lograr su mejora?

Corresponde a sus habitantes definir los contornos de sus objetivos como población de un territorio con identidad propia, su historia, su cultura y sus fines. Si yo fuera canario no renunciaría a estos principios. En otras palabras, no intentaría copiar ningún modelo extranjero, sólo porque esté de moda o porque acepto la globalización. Si me dieran el privilegio de expresar una opinión, diría: lucha por la diferencia, por tu individualidad. Presta atención a tu ubicación geográfica, toma en cuenta las características de tus aguas y tu clima. Defiende tus acuíferos, flora y fauna con todas tus energías. En primer lugar, preserva tu naturaleza. Luego, desde una perspectiva de desarrollo sostenible de su termalismo, se debe promover la investigación y la formación. Además, desde una perspectiva de modelo de negocio, del que no soy experto, como cliente y visitante apostaría sobre todo por la calidad. Creo que el termalismo canario debe resultar muy atractivo para los foráneos. El mercado externo es fundamental. Sería muy interesante ver una cooperación entre las termas canarias y otros archipiélagos ibéricos, como Azores y Madeira. Creo que en lugar de ser competitivos, podrían ser sinérgicos y desarrollar un segmento turístico culturalmente diferenciado, respetuoso con el medio ambiente y favoreciendo una industria hotelera y servicios termales de alta calidad.

El termalismo ha estado ligado a la historia, ahora el turismo ha potenciado más el concepto de wellness, con las talasoterapias y los spa. ¿por qué, como en este caso no se rescatan centros termales de interior?

Hay varias razones pero, personalmente, estoy absolutamente convencido de que aquí se trata de una cuestión de cultura, educación, conocimiento y moda. Si me preguntan por qué muchos turistas no visitan determinados monumentos o museos y prefieren los centros comerciales y discotecas, yo diría que entiendo y acepto esas elecciones. Pero sin duda será deseable que haya un público que pueda ver nuestros paisajes y nuestras riquezas históricas y culturales. Estos lugares deben estar preparados para ser competitivos y atractivos. Acoger bien a los visitantes, con comodidad, con fácil accesibilidad y con un apoyo logístico equilibrado. Sería necesaria una política de promoción cultural y una buena estrategia de comunicación y marketing, con especificidades propias, como para cualquier otro segmento turístico, en particular los balnearios. Hay otros motivos que son decisivos a la hora de elegir destinos turísticos. En este caso, los determinantes del turismo de salud. A la cabeza pondría la calidad y la confianza en los servicios. Cuando hablo de calidad me refiero a lo que son las instalaciones, equipos, servicios y la atención al cliente. Si hablamos de bienestar estamos precisamente en lo que es la definición de salud, un establecimiento de talasoterapia o bienestar puede y debe tener esta perspectiva. Soy partidario de utilizar estas unidades para desarrollar programas de salud. Veo con gran pesar es que en muchas situaciones clínicas no se utilizan recursos naturales, como las aguas termales, con fines preventivos, terapéuticos o de rehabilitación. Dicho de otra manera: un establecimiento termal de gran calidad en sus instalaciones hoteleras y balnearias tiene condiciones para ser competitivo con un ‘spa’. Si estamos en presencia de un spa decrépito, con mala higiene, sin profesionales competentes, naturalmente el público preferirá visitar un spa moderno, con una arquitectura atractiva y con todas las prestaciones de calidad.

¿Qué aporta el libro sobre Azuaje de Eduardo Navarro?

Este libro del profesor doctor Eduardo Navarro constituye una obra de inusitado valor. En sus 11 capítulos reúne una extraordinaria colección de información histórica, cultural, sociológica, científica y clínica, constituyendo así un valioso documento para el conocimiento del termalismo en el Archipiélago Canario. Agrega valor a los contenidos de sus investigaciones sobre el patrimonio geográfico, histórico y termal de Azuaje, empleando en este trabajo toda su experiencia como médico (farmacólogo e hidrólogo), docente, investigador y pedagogo. Con su publicación, Azuaje adquiere una obra de referencia. La hidrología médica gana otra. No estamos ante un ensayo de dimensión local o regional, sino como un documento de interés y alcance internacional. Cualquiera que esté interesado en la naturaleza y sus aguas minerales quedará encantado. Este es un trabajo ejemplar. Quiero decidir que puede inspirar investigaciones y publicaciones similares, en sus objetivas en su metodología, incluso en su estilo. Eduardo tiene toda mi admiración. Además de los elogios por este libro, merece homenaje todo su trabajo y acción.