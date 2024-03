Marta García Cabrera: "Necesito fuentes primarias para lo que investigo, y eso está en los archivos"

Dará la conferencia inaugural del XV curso de historia de las relaciones internacionales. ¿Qué temas se abordarán durante la jornada?

Principalmente lo que haremos será una revisión de la relación entre tres conceptos: inteligencia, espionaje y relaciones internacionales. Además de incidir en una revisión teórica de estos conceptos, que significan y la relación con relaciones internacionales, haremos una aproximación de como actuaban en la historia contemporánea, centrándonos en el siglo XIX, XX y XXI.

Doctora en historia de la ULPGC, ¿Cuál ha sido su formación profesional?

Después de terminar la carrera en historia hice un máster de especialización en Inglaterra sobre guerra, medios de comunicación y estrategias. Tras esa formación, hago la tesis en la ULPGC, para acto seguido centrarme en temas de la Primera y Segunda Guerra y ahora soy doctora y profesora de historia contemporánea. También soy investigadora con un proyecto sobre inteligencia extranjera en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Cómo ve a día de hoy la inteligencia artificial?

La IA es algo que a nivel teórico es distinto a lo que estamos analizando. Es cierto que cada vez disponemos de más información de consultar, lo que conlleva a desinformación. Hay que limitar y legislar sobre la producción de IA, sobre todo en información disponible, que muchas veces es malinterpretada. Por otra parte, las vinculaciones con adelantos tecnológicos, ciberataques y el ciberterrorismo que muchas veces se apoya de la IA y en adelantos tecnológicos que promueven son un peligro y una nueva amenaza para servicios de inteligencias y también para las relaciones internacionales.

Cada vez hay más bulos y exceso de datos que se guían de la IA para conseguir información rápida

¿Por qué se trata de una amenaza para las relaciones internacionales?

Porque los servicios de inteligencia o los estados con sus servicios de inteligencia se actualizan a posibles amenazas y estas no son las mismas amenazas que las de la Guerra Mundial o a la que se puedan enfrentar en hoy en día, como crímenes organizados, consumo de drogas o ciberataques entre otras, como espionajes comerciales y todas estas cuestiones que son amenazas que los Estados tengan que prevenirlas. En este sentido, para las relaciones internacionales, el mal uso de la información o el que se saque a la luz información a través de piratas dificulta las relaciones en estados y puede crear conflictos entre relaciones interestatales. Por tanto, el uso de la IA de la información es el que hay que saber moderar y sobre todo la defensa ante ataques piráticos ante datos, sabiendo qué privacidad existe ante los ciudadanos o instituciones ante los datos que conserva y cómo afecta a un sistema de negociaciones o de seguridad internacional que pueda estar influido por estos ataques o las nuevas amenazas.

¿Cree que la inteligencia será un peligro para el futuro de la humanidad?

Entiendo que es como todo, es novedoso, hay que aprender a regularla e integrarla en nuestro sistema diario y de seguridad tanto nacional como internacional. Necesitamos un periodo de tránsito, tiene tantas oportunidades como riesgos que hay que saber llevar.

Marta García Cabrera / LP/DLP

Hable un poco sobre la inteligencia en cuanto a la recopilación de información para evitar conflictos bélicos y ganar al enemigo en momentos de paz.

La IA en sí es cuando se recopila y se analiza el proceso para emplearlo para fines normalmente políticos estratégicos o para la toma de decisiones. Aplicar lo que se deduce analizando y aplicando a la toma de decisiones. Dentro de la inteligencia hay muchas formas de conseguir la información, como el espionaje, que es una herramienta dentro de la inteligencia de conseguir información, pero la inteligencia va más allá, la incorpora a la toma de ediciones y por eso está relacionada con relaciones internacionales, porque utilizan esa información a través de servicios de inteligencia y las incorporan a la toma de decisiones en temas de paz y guerra. Donde más se aplica es en contextos de guerra, porque se necesita conseguir más información para planificar. En la charla, también analizaremos como se recibe la inteligencia que deriva en ocasiones en el servicio de vigilancia masiva, como EEUU, China o Rusia que recurren a esto para obtener información y dónde está el límite entre legalidad y privacidad.

¿Cuál será el futuro de la inteligencia artificial en relaciones internacionales?

Me imagino que seguirá siendo el mismo en cuanto a objetivos y actividades. Seguirá el análisis de la información para la resolución de conflictos y para mediar en estrategias o resolver crisis, pero cambiarán las formas de obtener información, de tratarla y también cambiarán las amenazas. Cada vez hay más amenazas electrónicas, bulos y exceso de datos que se guían de la IA a la hora de conseguir información rápida, amenazas electrónicas y biológicas de ataques terroristas que hay que adaptarse a ellas. Tanto las relaciones internacionales como la inteligencia tienen que adaptarse. No es lo mismo como se tomaban decisiones en el siglo XVII o actualmente, porque todo ha cambiado.

Los pros de la IA es que benefician a la negociación, a la elaboración de acuerdos, tratados bilaterales, se pueden resolver conflictos o evitar atentados con una correcta información

Bajo su punto de vista, ¿Cuáles son los pros y las contras de la IA?

Los pros básicamente que cualquier organismo ya sea económico, político o institucional necesita tener información para proveer situaciones de amenazas y emergencias, resolverlas como crisis de todo tipo y hay que prever y saber lo que está sucediendo. Los pros es que benefician a la negociación, a la elaboración de acuerdos, los tratados bilaterales, se pueden resolver conflictos o evitar atentados con una correcta información. Lo negativo es el uso excesivo de esa recopilación de inteligencia, también incluso en prácticas de violencia y otra cuestión es que en muchas ocasiones el empleo de la información puede generar controversia y más competencia y rivalidad, generando hechos problemáticos como crisis y conflictos. Depende de cómo se utilice la actividad de estos servicios de inteligencia para ver si será más beneficioso. Pero actualmente los servicios están pensados para salvaguardar la seguridad de todos, aunque evidentemente la forma que se lleva a cabo y la recopilación de información o mala aplicación llega al límite y haya que tener mucho cuidado en cómo se aplican estas actividades.

¿Utiliza usted la IA?

Para mi trabajo diario no, porque me centro en investigar y para lo que yo investigo necesito fuentes primarias y eso está en los archivos o en documentos palpables. La IA me puede ayudar a cómo gestiono aplicaciones o al tratamiento de información y clasificación de datos, pero no a la hora de conseguir información para aplicarla. La tecnología como tal sí que la uso cada día. En muchas ocasiones está todo digitalizado, pero no siempre eso significa inteligencia artificial.

¿Cree que es una buena herramienta para las nuevas generaciones?

Como todo. Igual que el internet en su momento, que decían que era una amenaza. Tiene cosas positivas y cosas negativas. Hay que saber utilizarla y hacer marcos legales que se normalice sobre el buen y mal uso de la IA.

¿Qué consejo daría a jóvenes y adultos sobre la IA?

No lo sé, no soy experta en este tema, pero si tengo que dar un consejo es que lo utilicen con cordura y en el marco de la legalidad, sin romper el límite de dónde acaba tu libertad y empieza la del otro, y en los servicios secretos lo mismo.