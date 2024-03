Nelson Pérez cocina con los vecinos

El Ayuntamiento de Agüimes ha puesto en marcha el programa ‘Cocinando con...’, una iniciativa que cada 15 días acercará a los barrios a profesionales de reconocido prestigio en los fogones de los restaurantes de Gran Canaria para acercar a los vecinos nuevas recetas y técnicas. El primero de esos chef será Nelson Pérez, del Restaurante Nelson de Arinaga, que impartirá sus clases culinarios durante los próximo cuatro meses.

"Hasta algo tan sencillo como desalar un cherne tiene su cosa". Y no es para menos porque aunque de entrada buena parte de los canarios desale el pescado para el sancocho de Semana Santa poniéndolo con agua en un balde de un día para otro, lo cierto es que al quitarle la sal se le quita el conservante, por lo que la técnica está mal ejecutada y lo correcto sería ponerlo en agua fría y en la nevera. Esta es solo una de las claves que el chef Nelson Pérez, propietario del Restaurante Nelson de Arinaga, ofrecerá a partir de este martes por la tarde en el seminario 'Cocinando con...', un programa impulsado por el Ayuntamiento de Agüimes para acercar técnicas culinarias a los vecinos y que nace con el objetivo de que participen las mejores figuras de la gastronomía insular.

El chef Nelson Pérez en los fogones de la cocina del Restaurante Nelson de Arinaga. / Tato Gonçalves /Cedida

Ajustar la temperatura interior de los productos o cómo conservar un potaje para que no genere bacterias son otras de las técnicas que chef, que recientemente ha renovado su Sol Guía Repsol y es premio Mahou-LAPROVINCIA 2017, acercará a los 27 participantes de este taller, 12 de ellos en el centro cultural del casco de Agüimes y 15 en el del barrio de Las Rosas. "Lo que quiero es que los asistentes mejoren un poco lo que hacen a diario en sus casas", detalla Pérez, quien ha ejercido como formador en su restaurante en varias ocasiones con alumnos de hostelería en prácticas, pero se adentra ahora por primera vez en los talleres populares.

No quiere que los alumnos copien sus recetas, sino que aprendan las nociones básicas y luego la mejoren en sus cocinas. Quiere trasladar, por ejemplo, técnicas como la conservación de un potaje para que mantenga sus cualidades. "Mucha gente tiende a hacer un potaje, dejar que se enfríe y luego llevarlo a la nevera y eso es un error, lo correcto es ponerlo bajo el chorro del agua, bajarle rápido la temperatura y enfriarlo lo antes posible, así el crecimiento de bacterias es menor", señala. Eso posibilita que el potaje pueda durar más tiempo.

"La gastronomía de Gran Canaria está en un momento pletórico. A veces se escucha decir que se vende humo, pero la realidad es que hay un montón de personal de cocina con formación"

Explica el chef que no es necesario tener nociones de cocina para participar en estos talleres culinarios. "No hay que tener ninguna vergüenza, es para aprender y yo me amoldo muy rápidamente", relata. En esta primera sesión enseñará a elaborar un ceviche de lubina, pasta con boletus y trufas, chocos en salsa, una crema de calabaza y una tarta de Santiago. "Son recetas sencillas, para todos los públicos y bolsillos", añade el chef.

Nelson Pérez destaca la utilización de productos de kilómetro cero, al tiempo que pone en valor que estas creaciones se suman a la amplia cocina que se está haciendo en Gran Canaria. "La gastronomía de Gran Canaria está en un momento pletórico. A veces se escucha decir que se vende humo, pero la realidad es que hay un montón de personal de cocina con formación y todos los nuevos restaurantes que se abren tienen mucho nivel", señala, "la gastronomía goza de muy buena salud, con mucha variedad de estilos y tendencias, y para todos los gustos y bolsillos".

El taller que impartirá el chef Nelson Pérez parte de la idea del Ayuntamiento de Agüimes de ofrecer clases de cocina en los distintos barrios del municipio, pero ahora se ha decidido que estas clases las ofrezcan profesionales de prestigio en los fogones de la isla. El programa 'Cocina con...' se desarrollará durante los próximos cuatro meses de la mano de este chef dos veces al mes, en sesiones de dos horas cada 15 días. Posteriormente se irán incorporando al seminario culinario otros profesionales de la restauración.