– ¿Cómo va el año? ¿mejora el sector después de los estragos de la pandemia?

– Hemos remontado claramente el vuelo. Se notó ya en 2021 y este año 2022 ha seguido la tendencia de recuperación. En 2020 desapareció una parte importantísima del mercado, que es el canal Horeca. Creció el consumo en los hogares, pero no fue suficiente para compensar las pérdidas en hostelería.

– ¿Vienen curvas?

– Ahora vamos bien, pero ya veremos cuándo y cómo se ralentiza la actividad si, como apuntan, irrumpe una crisis o una recesión en Europa o en el mundo. Habrá que ver también si es profunda o pasajera. De momento aguantamos, pero este es un sector de consumo y, al final, lógicamente, nos afectará.

– Las exportaciones son esenciales en el modelo de negocio de la bodega. Siempre lo han sido...

– El mercado exterior es clave para Marqués de Riscal desde sus orígenes en el siglo XIX. Cuba y México fueron, por ejemplo, dos países muy importantes en los primeros años. Actualmente, exportamos entre el 60% y el 66% de nuestra producción. El resto es mercado nacional.

– Y con un fuerte posicionamiento en distintos continentes.

– Estamos presentes en unos 120 países. En unos tenemos volúmenes muy relevantes y en otros, más testimoniales. Estamos, por ejemplo, en Alemania, Suiza, Colombia, Perú, Japón, etc. En todo el mundo. Estados Unidos es uno de nuestros primeros mercados. Italia, curiosamente. Marqués de Riscal va a irrumpir por primera vez y en breve, en 2023, en el mercado italiano, que es complicado porque, como España, es un país eminentemente productor. Hemos encontrado allí un buen distribuidor y estamos haciendo una firme apuesta por este país, en el que tenemos buenas expectativas. Croacia es también otro nuevo mercado en el que vamos a estar muy pronto.

– Y siguen vendiendo vino en Ucrania que, en el actual contexto de escalada bélica, tiene su complejidad, supongo.

– Estamos vendiendo actualmente en Ucrania, sí. Es verdad que nuestro distribuidor tuvo un problema muy serio, pero parece que se ha superado y seguimos llevando nuestro vino a ese país, que me parece algo increíble. Tiene su mérito, pienso.

– ¿En qué medida el sector del vino está siendo sensible al incremento actual de los costes de producción?

– El alza de los costes de los componentes está siendo brutal. En unos casos es del 30% y en otros alcanza el 60%. Muy alto, en todo caso. Sube el precio del cristal, la madera, el cartón, el corcho. La electricidad ha subido también muchísimo, como todos sabemos. Este incremento come márgenes.

– ¿Y el precio de la uva?

– Nosotros esperamos que esté en niveles similares a los del año pasado. Es todavía pronto porque acabamos de terminar la vendimia, y puede haber aún oscilaciones de precio, pero creemos que estaremos en línea con 2021. Partimos además este año con una producción de vino importante. Pudo pensarse, en un momento dado, que la sequía iba a dar origen a una menor producción, pero luego vinieron tormentas puntuales y en Rioja se han alcanzado cifras similares. Y en Rueda la producción ha sido incluso mayor que otros años.

– Estas son las dos denominaciones de origen en las que vuelcan todos sus esfuerzos...

– Sí. Nosotros estamos en Rioja y en Rueda. Llevamos en ambas denominaciones de origen desde su creación. En Marqués de Riscal siempre nos hemos preocupado por atender a toda la pirámide de vinos. Cubrimos todo tipo de vinos en las distintas categorías -blancos, rosados y tintos- y contamos con vinos tanto en la base como en la cúspide de la pirámide. Esta es nuestra prioridad y es, en mi opinión, mucho más importante que estar en muchas denominaciones de origen.

– Y en ambas denominaciones con unas hectáreas en propiedad y otras, imagino, que pertenecen a proveedores.

– En Rioja Alavesa, Marqués de Riscal tiene un patrimonio de 500 hectáreas en propiedad y 150 bajo control total, que gestionamos en arriendos a largo plazo, a las que hay que sumar otras mil hectáreas de proveedores que están vinculados a nosotros durante generaciones, extendiéndose la relación de abuelos a padres y de padres a hijos. Y en Rueda, tenemos unas 350 hectáreas propias y otras 500 con proveedores.

– En total entonces unas 2.500 hectáreas que dan origen a una importante producción de vino. ¿Cuántas botellas pueden poner en el mercado cada año?

– Marqués de Riscal puede llegar a elaborar entre diez y doce millones de botellas de vino al año, dependiendo lógicamente de cada añada. En Frank Gehry hacemos igual 500 botellas; en Barón de Chirel, entre 15.000 y 20.000 botellas, y en gran reserva, podemos llegar a 30.000. Va muy en función de cada producto.

– ¿Cuál es la apuesta por la gama alta?

– Marqués de Riscal siempre ha hecho una apuesta muy clara por los productos de gama alta, pero evidentemente cuando se es una compañía global, presente en más de un centenar de mercados, tienes que suministrar a tus proveedores todas las gamas. Tienes que ser una compañía rentable para ellos en su portfolio.

– La empresa ha vivido recientemente un hito. Acaba de presentar un nuevo vino que se llama ‘Tapias de Marqués de Riscal 2019’...

– Es un Rioja único. Es un vino que procede de la finca Las Tapias, una de las más históricas de Marqués de Riscal. Está situada en las terrazas del Ebro y sigue produciendo cada año los mejores caldos. Es un vino de finca que vamos a distribuir a través del sistema Plaza de Burdeos. Y va a ser una serie elegida de cinco négociants bordeleses los que encargarán de comprarla, y luego venderla en exclusividad. Por eso decimos que Marqués de Riscal vuelve a la Plaza de Burdeos, a la que tan vinculada se siente desde sus orígenes. Así es como la bodega comercializaba una parte de sus vinos en el siglo XIX.

– Y lo han celebrado por todo lo alto con una cata histórica.

– Es una ocasión bonita y especial. Por eso pensamos que había que hacer una cata histórica, que es algo que hace Marqués de Riscal cada muchos años y en la que se invita a expertos y personalidades relacionadas con el vino de todo el mundo.

– Y hay vinos en la cata de una antigüedad sorprendente, auténticas joyas para los entendidos...

– Se realiza una cuidada selección de treinta añadas históricas. En esta ocasión las dividimos en dos categorías: las prefiloxéricas -desde 1862, que se empezó a embotellar nuestro vino, hasta el año 1900- y las postfiloxéricas, desde entonces hasta nuestros días. De cada añada seleccionada se han abierto una o dos botellas para la cata histórica.

– Hace unos días la bodega salió extraordinariamente bien parada en la lista anual de los World’s Best Vineyards...

– Muy bien parada. Marqués de Riscal ha sido elegida como el segundo mejor viñedo del mundo en este certamen. Y lo es, además, por segundo año consecutivo. Ningún año desde que existe este ranking hemos quedado fuera del top-10. Es un reconocimiento que nos llena de orgullo.

– Se han abierto entonces vinos embotellados en el siglo XIX...

– Eso es lo que tiene Marqués de Riscal que muy pocas bodegas tienen en el mundo. Somos probablemente los únicos que podemos organizar una cata de estas características. Ni siquiera las bodegas francesas. Nadie las ha tenido guardadas durante tanto tiempo en una colección histórica que conserva botellas año a año desde su primera añada. Y todas conservadas en una misma botellería que aquí llamamos La Catedral. Son más de 140.000 botellas.

– Entiendo que estas credenciales son las que les han llevado desde hace años a invertir en enoturismo. ¿cuál es la apuesta de Marqués de Riscal en este terreno?

– Hace unos veinte años las bodegas españolas eran de puertas cerradas. No venía la gente. No nos habíamos incorporado aún a un fenómeno que era ya una realidad en muchos países del nuevo mundo. Fue entonces cuando decidimos dar el salto y lo hicimos a través de la arquitectura con la creación de la Ciudad del Vino en Elciego. Un proyecto hoy consolidado que ofrece al visitante todo un mundo de experiencias: restaurantes, tienda, spa, vinoterapia, etc. La guinda del pastel fue el Hotel Marqués de Riscal, diseñado por Frank Gehry, que tuvo la idea de crear un chateau del siglo XXI y de aunar lo histórico con lo moderno, mezclando arte y naturaleza. Sus paneles de titanio y acero se han convertido en un símbolo. Este complejo ha llegado a alcanzar la cifra de 100.000 visitantes en un año.

– Es un atractivo turístico y económico para la zona...

– Lo importante es que la zona prospere. Nuestro ejemplo se ha extendido y eso es lo importante. Si entre todos consiguiéramos tener un Napa Valley, por el que pasen al año ocho millones de visitantes, sería estupendo para todos. Como novedad, te adelanto que queremos hacer algo similar en Rueda.

– ¿Otro proyecto enoturístico de esta envergadura?

– Sí. Algo parecido. En Rueda tenemos un nuevo plan de actualización de la producción de la bodega y un ambicioso proyecto enoturístico que va a potenciar la bodega y el viñedo, que tiene ya todas las certificaciones de cultivo ecológico . Lo tenemos muy avanzado, pero estamos pendientes, como siempre en este país, de la burocracia. Aunque parezca mentira, llevamos ya cinco años peleando con las licencias. Si de nosotros dependiera, comenzaríamos ya y se terminaría lo antes posible.

– El negocio depende del agua y de la tierra. Es lógico que haya en el sector una sensibilidad medioambiental cada vez mayor.

– Sí. Es necesario ir avanzando en economía circular. En Rueda se empezó a trabajar hace ya diez años y se tienen certificadas, como decía, todas las hectáreas. Y aquí, en la bodega de Elciego se ha invertido también mucho dinero, por ejemplo, en placas fotovoltaicas que aportan al hotel un sistema eficiente de autoconsumo.

– En 2010 compraron a la francesa Pernod Ricard la marca Marqués de Arienzo. ¿Marqués de Riscal apuesta por el crecimiento orgánico, creando nuevas marcas, o por el crecimiento inorgánico, adquiriéndolas?

– Apostamos por el crecimiento orgánico, lanzando nuevas marcas como en el caso de Tapias o como en el caso de Barón de Chirel, en su momento; lo cual no quiere decir que si se presenta una oportunidad como la de Marqués de Arienzo, que interesó sobre todo por su patrimonio agrícola, no se aproveche.

– El PNV defiende que haya una denominación de origen propia de Rioja Alavasa? ¿qué postura mantiene ante esta propuesta una bodega como Marqués de Riscal, que está radicada en suelo alavés?

– La ha creado. Otra cosa es que haya que esperar para comprobar si va adelante porque depende también de diversos trámites. Yo no le veo futuro. No creo que nadie, en su sano juicio, renuncie al patrimonio que representa una marca como Rioja, que tantos años ha costado hacerla y a la que han contribuido muchas bodegas de esta zona. Dentro de la denominación Rioja ya existe una subzona que es Rioja Alavesa. El espectro está ya perfectamente cubierto.

EN CLAVE PERSONAL

Alejandro Aznar no venía del mundo del vino, pero en 1994 aceptó el encargo de su tío Ramón de dirigir esta bodega de impronta familiar.

Una de sus huellas más visibles al frente de Marqués de Riscal es la transformación que ha convertido a la empresa en un exponente del enoturismo nacional e internacional.

En sus primeros años como presidente realizó numerosos viajes con su mujer para conocer otras regionas productoras de vino en el mundo. En ellos se percató del creciente valor del enoturismo. Al tiempo, y siendo de Bilbao, fue consciente de la proyección que a la ciudad le confirió el Gugghenheim, con lo que en 1998 contactó con el arquitecto Frank Gehry y se marcó como objetivo replicar el modelo en la bodega de Elciego a través de un proyecto enoturístico que ofrece numerosos atractivos al visitante.

Viene de familia de navieros y su vocación es el mar. Es presidente de Ibaizabal y del Clúster Marítimo Español. Siente pasión por el deporte y los caballos.

