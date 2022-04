"Acabamos de sellar un acuerdo para entrar con fuerza en Ribera de Duero"

ARMANDO HUERTA. Cenicero (La Rioja)

– Guerra, inflación, pandemia. ¿Cómo se observa el panorama desde Bodegas Riojanas?

– Hay demasiadas incertidumbres. Las bases para la recuperación eran positivas a principios de año. El sector del vino tenía sus expectativas, pero los acontecimientos nos están dificultando las cosas. No es solo la guerra en Ucrania sino también el alza de los precios en la energía, en las materias primas y en la cesta de la compra. Al final, el consumidor se ve abocado a racionalizar sus gastos y, a menudo, tiene que renunciar a cosas.

– ¿Y cómo les afecta la guerra? ¿tienen negocio en Ucrania y Rusia? ¿venden allí su vino?

– Nos afecta, sí. De hecho, Rusia y Ucrania son dos mercados en los que arrancamos con las exportaciones hace tres años, en 2019, y aunque, con cifras aún pequeñas, venían creciendo muy bien. Teníamos buenas expectativas en ambos casos.

– Y, de repente, parón en seco.

– Parón absoluto. Ucrania y Rusia están a cero.

– Una tormenta perfecta. Ha habido hasta una huelga de transportistas, ¿les ha afectado?

– Sin duda. Ha habido transportes marítimos que no hemos podido realizar porque los puertos estaban bloqueados.

– ¿Remonta el vuelo el sector después de lo peor de la pandemia?

– Sí. El vino español no llega aún a las cifras que manejábamos en 2019, pero sí ha subido en ventas con el impulso, sobre todo, de las exportaciones y la apertura de la hostelería.

– Presumo que en 2020 las mayores ventas en ‘retail’ no compensaron la caída en la hostelería.

– Hubo dos grandes áreas que funcionaron muy bien: supermercados y venta directa online, con crecimientos del 300%, pero, efectivamente, no compensaron el descenso tan fuerte en el canal Horeca. La hostelería estuvo cerrada muchos meses.

– Bodegas Riojanas está presente, por supuesto, en Rioja, pero también en Rueda, Toro, Rías Baixas y Monterrei... ¿entra en los planes de la empresa seguir diversificando? ¿aspira la bodega a crecer en alguna otra denominación de origen?

– Sí. Y además te va a gustar lo que te voy a contar porque es nuevo. Acabamos de firmar un contrato de joint venture para entrar con fuerza en Ribera de Duero.

– Una joint venture con otra bodega...

– Con Hacienda Miguel Sanz.

– Y arrancan en breve con nuevo producto, imagino...

– Empezamos ya. A finales de abril o principios de mayo comenzaremos a comercializar nuestro Ribera de Duero con la marca Alacer. Cambiamos la marca y reposicionamos el producto. Vamos a un producto más premium desde un concepto completamente diferente. Estamos acabando de preparar los vinos.

– ¿Qué papel asume Bodegas Riojanas dentro del acuerdo que han firmado?

– En Ribera de Duero no habíamos encontrado hasta ahora un partner con el que nos entendiéramos. Era la gran denominación de origen que nos faltaba como grupo. Es una joint venture en la que el cien por cien de lo que produzca la bodega lo va a comercializar Bodegas Riojanas. Nosotros marcamos las líneas de diseño, el concepto de los vinos y la gestión comercial. Es un acuerdo a largo plazo que ya veremos en qué desemboca.

– Es un modelo similar al que ya pusieron en marcha para entrar en la D.O. Rías Baixas...

– Eso es. Para nosotros no es un modelo nuevo. Ya acudimos a esta fórmula de cogestión en 2003 con Veiga Naúm, y luego, en 2016, ya entramos en el accionariado. Nos ha servido para aprender y luego lo hemos desarrollado en otras bodegas. En la D.O. Monterrei, por ejemplo, tenemos un modelo con Bodegas Gargalo en el que asumimos toda la labor de comercialización y en el que nuestros departamentos técnicos trabajan juntos en el diseño de los vinos.

– ¿Y Rueda?

– En Rueda arrancamos también con una joint venture en 2008 para complementar nuestra oferta de vinos blancos y no fraguó, pero nos llevó a construir allí nuestra propia bodega.

– En Toro ya llevan desde 1999...

– Sí. Entramos en esta denominación de origen buscando un perfil de vinos más jóvenes, más frutales, que encajasen mejor en los mercados internacionales. Aquí, nuestro foco está puesto en crianza, reserva y gran reserva. Son el 90% de los vinos que hacemos aquí. Y luego están los vinos blancos.

– ¿Qué peso tiene cada una de estas denominaciones en el conjunto de la bodega? Entiendo que Rioja sigue teniendo la mayor presencia.

– Sí. En Rioja tenemos el 78% de la producción, pero ese porcentaje va bajando año a año porque las bodegas de las demás denominaciones de origen son más jóvenes y su ritmo de crecimiento, lógicamente, es más fuerte. Toro y Rueda están en el 8%-9%; Rías Baixas, en el 2%, y el resto corresponde a las demás marcas que comercializamos. Tenemos algún que otro vermut e importamos también champán.

– El PNV propuso recientemente crear la subdenominación de origen Rioja Alavesa, dividiendo la actual D.O. Rioja, ¿qué postura mantiene su bodega al respecto?

– Mi postura coincide con la del Consejo Regulador: que dejen trabajar al sector y no alteren la riqueza y el patrimonio que representa todo lo que nos une. El Ebro une a Rioja Alavesa, Rioja Oriental y Rioja Alta. Que no intenten dividirnos cuando lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa.

– Al final, no cuajó. El PNV retiró la propuesta...

– Yo creo que la denominación de origen tiene herramientas para diferenciar sin dividirse. En los etiquetados, por ejemplo, se puede especificar el municipio, pero el PNV intentaba ir un paso más allá. Quería implantar sistemas de control y normativas en cada una de las subzonas, de modo que no nos rigiésemos todos por las mismas normas. Esto habría dado origen a agravios comparativos.

– ¿Una fiscalidad aún más diferenciada?

– Diferente fiscalidad, en parte, ya tienen. Me refiero a diferentes rendimientos, diferentes sanciones y diferentes controles dentro de los procesos de elaboración. Que no juguemos todos con las mismas reglas es peligroso. No sería bueno para la D.O. Rioja. Nuestra posición es que juntos llegamos más lejos. Si queremos competir con otros productores internacionales como el chino o el australiano, donde hay bodegas que son como toda La Rioja, ¿de verdad estamos interesados en dividirnos? No tiene ningún sentido.

– Hablaba antes del mercado ruso y ucraniano, ¿qué relevancia tienen las exportaciones en el modelo de negocio de Bodegas Riojanas?

– Nos gustaría exportar más, tenemos recorrido. Es uno de nuestros objetivos estratégicos. De hecho, en los dos últimos años nuestras exportaciones han crecido más de un 30%. Llevamos ya varios años con crecimientos de dos dígitos en exportación y nuestra aspiración es seguir por ese camino. Actualmente, algo más del 20% del global del volumen de negocio va a exportación y queremos alcanzar el 30% en cuatro años.

– ¿Cuáles son los principales mercados?

– Nuestros principales mercados son Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México y China. Luego exportamos también a países más pequeños, pero con un cierto peso, como Suiza, Holanda o Dinamarca. Estamos en más de 40 países. Nuestro posicionamiento coincide bastante, en general, con los países más consumidores de vino español.

– Mencionaba el Reino Unido, ¿cómo ha afectado el ‘Brexit’?

– En un primer momento no hubo subida fiscal y se dejaron los trámites administrativos como estaban, pero en una segunda fase va a haber un alza en los impuestos -lo están discutiendo ahora- y, realmente, desconocemos aún cuál va a ser su impacto y cómo se va a comportar el consumo de vino en este país.

– Por cierto, parece que el sector da por hecho que va a haber un recorte importante en la producción de vino en España, Francia e Italia, ¿por qué? ¿cuáles son las consecuencias?

– Se espera, efectivamente, que este año por el ciclo de agua que hemos tenido, baje la producción en toda Europa. ¿Qué consecuencias puede acarrear, preguntas...?

– ...que suba el precio de la uva.

– Es oferta y demanda. Si la oferta es menor que la demanda, efectivamente, es lo que sucede en cualquier mercado, pero también dependerá de cómo se comporte la demanda. Iremos viéndolo pero, ahora mismo, es muy pronto para aventurar una hipótesis.

– ¿Cómo se viene comportando el consumo de vino en España a lo largo de los años? Decrece, ¿no?

– La tendencia apunta a que el consumo global de vino decrece, pero se está produciendo también un cambio relevante en cómo consumimos y qué consumimos porque cada vez consumimos vinos de mayor calidad y de valor añadido. Estamos dejando de consumir vinos muy baratos. Cada vez somos más selectivos y preferimos consumir menos, pero ir a vinos con denominación de origen y de mayor prestigio. A nosotros esa tendencia nos favorece.

– Hábitos de consumo que están ahora en plena transformación. Con la pandemia se ha disparado también la venta de vino por Internet, ¿cómo les va a ustedes en el capítulo de e-commerce?

– El auge del e-commerce venía ya varios años observándose, pero la pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso. En el año 2020 nuestras ventas a través de Internet crecieron un 300%, como antes decía, y el año pasado, aunque en menor porcentaje, siguieron creciendo. Es una tendencia que ha venido para quedarse.

– ¿Qué hace Bodegas Riojanas por el medio ambiente? ¿están trabajando en este capítulo?

– Lo abordamos en todo el ciclo del vino, desde el viñedo hasta el consumo. En el viña, por ejemplo, utilizando productos que no alteren o alteren lo menos posible la biodiversidad de los ecosistemas; tenemos varios proyectos en esta dirección. Y en el proceso de producción del vino optimizamos la gestión del agua, utilizamos productos con menor impacto en el entorno y recurrimos a botellas y etiquetas más sostenibles y con capacidad de reciclado.

– ¿Y están consiguiendo reducir las emisiones de dióxido de carbono?

– Es una prioridad. Llevamos años trabajando con energías cien por cien verdes en nuestras bodegas y estamos trabajando ahora para certificarnos en breve en Wineries for Climate Protection, que tiene muy en consideración la reducción de emisiones. Tenemos además un proyecto cofinanciado por los Feder con el que hemos logrado reducir las emisiones de CO 2 en casi 55 toneladas al año.

– Han invertido en enoturismo e imagino que van a seguir haciéndolo...

– Por supuesto. Hace unos años incorporamos un concepto de visita sensorial en el que jugamos con todos los sentidos; no solo el gusto, también el tacto, el oído, la vista y el olfato. Y el año que viene vamos a habilitar un nuevo espacio en que se ofrecerán microvinificaciones con las que el visitante podrá catar el mismo vino -misma viña y añada- pero elaborado con diferentes procesos. Ofrecemos al visitante un interesante recorrido por la historia de Rioja y de Bodegas Riojanas.

EN CLAVE PERSONAL

Aficionado a la novela histórica

Admirador de su tío-abuelo Marcelo, que estuvo al frente de la empresa más de 40 años y fue toda una institución en la D.O. Rioja, Santiago Frías encontró para la configuración de su personalidad varios referentes en la familia.

De su padre aprendió el valor de la constancia y el trabajo; de su madre, “que una sonrisa y un ‘por favor’ pueden abrir casi todas las puertas”.

A Santiago no le hablan en la empresa con reverencias. Se nota en el modo en que se dirigen a él los empleados, con respeto pero con complicidad y cercanía. No es un presidente distante.

Se ve a sí mismo como una persona optimista y sociable. “No puedo estar horas solo delante del ordenador. Necesito estar y hablar con la gente”.

En su tiempo libre, sale a correr, va a esquiar y dedica horas a la lectura. Le gusta especialmente novela histórica. Ahora está leyendo libros sobre la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial.

Disfruta con la familia y los amigos en torno a una mesa con una buena comida y un buen vino. De Bodegas Riojanas, por supuesto.

En cifras:

132 AÑOS DE HISTORIA

AÑOS DE HISTORIA 5 BODEGAS

BODEGAS 8 DENOMINACIONES DE ORIGEN

DENOMINACIONES DE ORIGEN 700 HECTÁREAS DE VIÑEDO CONTROLADO EN DOC RIOJA

HECTÁREAS DE VIÑEDO CONTROLADO EN DOC RIOJA 96 EMPLEADOS

Datos: 2021