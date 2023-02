Cumpliendo el programa previsto se celebraron tres mangas en la primera jornada del VIII Trofeo César Manrique de la clase Optimist, valedero para el Circuito Canario de Optimist. Los 109 participantes se dividieron en dos grupos (azul y amarillo).

En el azul, el noruego Martinius Hopstock logró las victorias en la segunda y tercera manga, mientras en el amarillo Miguel Ángel Méndez de Real Club Náutico de Gran Canaria finalizaba 1º, 2º y 1º, lo que les vale para colocarse al frente de la clasificación absoluta masculina empatados a 4 puntos. La tercera plaza es para Pedro Scherschinski (RCNGC) 1º, 2º y 4º en el grupo azul y situándose a 3 puntos de los lideres.

La absoluta femenina tiene al frente a Isabel Lang-Lenton (RCNGC) que finalizaba 7ª, 5ª y 4ª en amarillo sumando 16 puntos. Lucía Barrientos del Club de Mar Radazul de Tenerife es segunda tras finalizar 7ª, 9ª y 10ª en el grupo azul. El podio provisional absoluto femenino lo completa Atteneri García del Club Deportivo Código Cero.

Por categorías de edades en sub 16 masculino se repite la misma clasificación que en absoluto. La misma situación se produce en la sub 16 femenina.

En la sub 13 masculina manda el turco Toprak Caclayan con 15 puntos y parciales de 3º, 7º y 5º amarillo, Simón Martín (RCNGC) es segundo a 19 puntos, tercera posición para Cristian Ayoset Vega del mismo Club y a 24 puntos.

El podio en sub 13 femenina quedó formado en la primera jornada por tres regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, Lili María Skomska es líder sumando un 2º, 14º y18º puesto para un total de 34 puntos. Le siguen Genoveva Toubes y Rocío González, del mismo Club a 13 y 14 puntos, respectivamente.

En la sub 11 la categoría masculina tiene al frente a Julián Suárez del Club Deportivo Código Cero, le sigue Alberto Medina del Club de Mar Radazul. En féminas sub 11 lidera Valentina De del Real Club Náutico de Arrecife, seguida de Lola Carrión del Club Deportivo Código Cero.

Tras la celebración de las tres mangas previstas para hoy sábado, el Real Club Náutico de Arrecife ofreció un almuerzo a los participantes, técnicos y acompañantes.

Para mañana domingo están previstas tres nuevas mangas para cerrar las clasificación que ya le da validez al VIII Trofeo César Manrique al haberse completado una de las mangas.

Esta octava edición cuanta con 127 regatistas inscritos de 8 países con participación de Noruega, Italia, Croacia, Estonia, Países Bajos, Turquía, Estados Unidos de América; además de las flotas nacionales del Real Club Náutico de San Sebastián, Real Club Náutico de Tenerife, Club de Mar Radazul (Tenerife); Real Club Náutico de Gran Canaria, Club Marítimo Varadero (Gran Canaria), Atlantis Academy y el organizador Real Club Náutico de Arrecife.

Plata & Reguera Odontología Avanzada y CaixaBank son los patrocinadores oficiales, a los que hay que unir la colaboración del Cabildo de Lanzarote, European Sport Destination, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Naviera Armas – Trasmediterránea, Calero Marinas, Canary Islands Car (CICAR), Arrecife Gran Hotel & Spa, Renault Lanzarote – Juan Toledo, S.L., Kalise, Tirma, IES Blas Cabrera Felipe, Federación Insular de Barquillos de Vela, Latina. RFEV, RFCV y AECIO.

El Real Club Náutico de Arrecife entregará trofeos de vencedores a los tres primeros clasificados en absoluto masculino, absoluto femenina, sub 11, sub 13 y sub 16 en chicos y chicas.