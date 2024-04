Tinajo se harta y exige el cierre "definitivo" del centro de menores migrantes de La Santa

El alcalde del Ayuntamiento de Tinajo, Jesús Machín, se ha personado en la mañana de este jueves en las instalaciones del Albergue de La Santa "tras el nuevo incidente en el que casi fallece un menor herido por arma blanca".

Machín ha manifestado que “el pueblo de Tinajo y, en especial, La Santa, no se merecen la situación que venimos denunciando desde el 2018, continuas reyertas y problemas para nuestros vecinos. Hemos tenido muchas promesas que se han incumplido”.

El alcalde tinajero ha mostrado su “enfado por una situación que ya lleva mucho tiempo descontrolada. Venimos de ver como casi muere un menor por arma blanca. Las reyertas son, desgraciadamente, habituales. Como alcalde de Tinajo he dicho basta y he dado un ultimátum tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo Insular de Lanzarote. Tanto Fernando Clavijo como Oswaldo Betancort me han comunicado sus intenciones con el albergue pero, tras tantas promesas vanas de gobiernos anteriores, además de intenciones, Tinajo exige hechos y de manera inmediata".

La Santa no soporta más esta situación y "la Policía Local está harta de actuar día sí y día también. Gracias a ellos, a la Policía Canaria y a la Guardia Civil por su increíble labor. Exijo que en este mes de abril se cierre definitivamente el albergue y se trasladen los menores inmigrantes".

"Las instalaciones no reúnen las condiciones mínimas"

"Tinajo y La Santa han sido suficientemente solidarios. Además”, prosigue Machín, “he exigido también que en cuanto se cierre, entreguen al Ayuntamiento de Tinajo las instalaciones en buenas condiciones, pues otra cuestión es cómo están estas instalaciones a día de hoy pues no reúnen las mínimas condiciones que merece un ser humano”.

“Yo agradezco la buena voluntad y las palabras de los responsables tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias. Confío plenamente en la palabra de Fernando Clavijo, como presidente del gobierno, y de Oswaldo Betancort, como presidente del Cabildo, pero exijo soluciones ya. Queremos, tras más de seis años de problemas continuos que esta situación se solucione de una vez por todas para tranquilidad de nuestros vecinos de La Santa”, concluye Jesús Machín.