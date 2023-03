La fotógrafa lanzaroteña Carmela García reinventa el mundo actual a través de la creación femenina y de los sueños de mujeres pertenecientes a numerosas y variadas disciplinas que fueron ignoradas a lo largo de la historia. Lo hace en ‘Gabinete de sueños’, la exposición individual que acogerá hasta el 29 de mayo el Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote (MIAC) y que ha sido presentada este viernes. En este acto, García estuvo acompañada por el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Alberto Aguiar; el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Benjamín Perdomo; y la comisaria de la muestra, Yolanda Peralta.

‘Gabinete de sueños’ está compuesta por una selección de trabajos realizados por la artista entre los años 2007 y 2022 y posee la particularidad de ofrecer una visión muy amplia del trabajo de Carmela García porque están realizados en diferentes soportes, disciplinas y lenguajes, desde el vídeo a la fotografía, pasando por instalaciones, maquetas y dibujos. Se trata de nueve proyectos artísticos que tienen como hilo conductor un tema presente en la trayectoria de García desde el inicio de su carrera profesional, en la década de los años 90: la construcción de genealogías femeninas.

La artista explicó que la propuesta de comisariado de la exposición permite hablar de su trabajo “desde lugares muy diversos”. Así, Yolanda Peralta propone una estructura que se asienta en tres patas. Por un lado, el trabajo de Carmela García sobre las genealogías femeninas, que es una parte importante del proyecto; por otro, los diferentes lenguajes artísticos que utiliza, además de la fotografía; y, por último, el arco de tiempo de las obras elegidas, lo que permite dar “una perspectiva unitaria”. La autora asegura que este planteamiento le ha dado la oportunidad de “hacer una reflexión sobre mis propios procesos porque hay trabajos que son inmediatos, funcionales, y otros más largos, que se hacen más a fuego lento, y esto es hermoso”.

Dificultades del montaje

Carmela García explica las dificultades que presenta el montaje, al ubicarse en un espacio protegido dentro del Castillo de San José -la sala de exposiciones temporales-, lo que presenta muchas limitaciones. Sin embargo, “se ha conseguido crear un espacio dentro del MIAC que yo invito a que se vaya a ver porque verdaderamente se ha hecho un gran trabajo”. Si la muestra se llama ‘Gabinete de sueños’ es por la idea de colección de cosas especiales y ese es el concepto del montaje, “ir viendo las obras y comprobar que cada una de ellas es un pequeño mundo, un pequeño proyecto, todo explicado en cartelas”, explica la fotógrafa lanzaroreña, que anima al público en general a visitar la muestra “porque creo que le puede resultar interesante y yo quisiera que también inspirador”.

El hilo conductor de Gabinete de sueños tiene que ver con la recuperación de la memoria de lo que la historia de las mujeres deja en los márgenes: “A nosotras nos toca ahora retomar esa historia y ponerla en valor. Vamos a ver a mujeres que han hecho grandes trabajos en su momento, que no son desconocidas. Sin embargo, parecen envueltas en un viento de olvido que las elimina de un plumazo. Afortunadamente, los distintos ámbitos del conocimiento, la academia, el arte, la ciencia, están recuperando esas obras de mujeres que sí se hicieron, pero que no se recuerdan, por no decir que han sido olvidadas conscientemente”.

Para la construcción de estas genealogías femeninas, García se mueve en el territorio de la ficción surgida a partir de historias reales. Empleando materiales documentales y audiovisuales del pasado, la artista trae al presente una nueva forma de pensar y entender el mundo, construyendo un relato subjetivo y simbólico con el que reflexiona sobre la historia hegemónica y cuestiona los relatos imperantes y manipulados, recupera las historias perdidas y completa las narraciones sesgadas.

Las protagonistas de las fotografías

Entre las mujeres que protagonizan esta reinvención del mundo actual, se encuentran las tres creadoras de la Sun House, la primera construcción alimentada por energía solar: la ingeniera Mária Telkes, la arquitecta Eleanor Raymond y la escultora Amelia Peabody. Además, García transmite con sus fotografías el misticismo de la abadesa benedictina Hildegard von Bingen (1098-1179), una adelantada a su tiempo que fue poeta, filósofa, artista, naturalista, médica, científica, teóloga y compositora. También descubre a Marcia Celagra, una artista catalana, visionaria y médium, que simboliza la historia de muchas mujeres artistas invisibles y desconocidas, cuyas obras permanecen ocultas, en paradero desconocido, olvidadas por la historia.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Alberto Aguiar, desgranó la trayectoria “de una artista, con mayúsculas, que desde su atalaya muestra sus sentimientos a través de la lente de una cámara de fotos. Carmela García rastrea, analiza y visibiliza la vida de la mujer mediante imágenes cargadas de simbolismo y de libertad. Ella, Carmela, es hoy un referente de la lucha por la igualdad gracias a un trabajo que construye feminismo y edifica una sociedad moderna en la que las mujeres se liberan de estereotipos arcaicos para mostrar lo que son, lo que quieren”. Aguiar animó a la población de la isla “a visitar y disfrutar con la muestra de una lanzaroteña que regresa a su tierra para mostrar todo su talento”.

En la misma línea, el consejero delegado de los Centros Turísticos, Benjamín Perdomo, invitó a la ciudadanía a compartir “el estreno” de Carmela García en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, MIAC-Castillo de San José. “Por sorprendente que pueda parecer, ésta será la primera ocasión en la que una artista lanzaroteña de su talla exponga en este emblemático espacio, aunque estamos convencidos de que no va a ser la última”, señaló Perdomo. El consejero destacó, además, el trabajo realizado durante estos últimos años por recuperar la esencia de la obra de César Manrique y convertir “los Centros Turísticos en focos desde los que proyectar al mundo el talento y el trabajo de los creadores y creadoras de Lanzarote”.

“Las vidas de estas mujeres se van entrelazando y tejiendo, ofreciendo la posibilidad de un mundo mejor basado en los afectos, en la alianza femenina y el respeto al medio ambiente, con la sororidad y el ecofeminismo muy presentes”, explicó la comisaria de la exposición, la doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna Yolanda Peralta.

Peralta aclaró que el título de la muestra, ‘Gabinete de sueños’, hace referencia a “esas mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, que soñaron con un mundo mejor a través de diferentes disciplinas como la medicina, la poesía, la arquitectura, el arte o la ingeniería, entre muchas otras”. Peralta detalló que la selección de trabajos realizados por Carmela Gracia supone reunir una especie de “gabinete de curiosidades, preciosidades y sueños de estas mujeres que nos sirven de inspiración en el presente para no sólo imaginar un mundo mejor, sino también poder ver la belleza del mundo que nos rodea”.

La exposición se inaugurará hoy, viernes 3 de marzo, a las 19.00 horas y permanecerá en el MIAC hasta el lunes, 29 de mayo.

Carmela García

Carmela García estudió fotografía en Madrid y Barcelona y empezó a mostrar sus obras al público en 1998. En el año 2001 fue galardonada con el Premio Revelación en PhotoEspaña. En 2004 recibió el Premio a la Mejor Publicación PhotoEspaña por su foto-libro ‘Mujeres, amor y mentiras’. En 2005, la artista fue incluida en la lista de los 100 mejores fotógrafos españoles elaborada por la revista Exit. En 2010, Televisión Española le dedicó un monográfico en el programa Metrópolis. En el año 2019, recibió el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid.

Su trabajo ha sido mostrado en museos de España (Reina Sofía, CAAM, MUSAC, IVAM, etcétera), Estados Unidos (MOMA PS1), Japón (MOT, Kanazawa Museum), Francia, Holanda o Dinamarca, entre otros lugares Ha participado en ferias nacionales e internacionales como Art Bassel, Arco Madrid, Paris Photo, Frieze, etcétera. Tiene obra en las colecciones de museos nacionales e internacionales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España), Kanazawa 21st Century Museum (Japón), Centre National de la Photographie (Francia) LIMAC-Museo de Arte Contemporáneo (Perú), CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno (Gran Canaria), MIAC Museo Internacional de Arte Contemporáneo (Lanzarote), CAAC Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (España), MUSAC (España) y ARTIUM (España), entre otros.

Yolanda Peralta

Profesora universitaria, investigadora y comisaria de exposiciones. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna (2006). Fue fundadora y directora de la Galería de arte murNó (2004-2007) en La Laguna (Tenerife). Durante 10 años (2008-2018) fue conservadora jefa del Departamento de Exposiciones Temporales de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Actualmente, es profesora del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna. Ha comisariado exposiciones para museos, centros de arte y salas de exposiciones en Canarias como el CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno, Casa África, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Centro de Arte La Regenta y la Sala de Arte Cabrera Pinto, entre otros espacios.