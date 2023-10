Conferencias, exposiciones, festivales de cine, música y literatura, talleres... Como cada mes, el programa cultural del Ayuntamiento de Arrecife viene repleto de actividades. La primera cita será este miércoles día 4, a las 19.00 horas en el Centro Sociocultural de Maneje, donde la Jefa de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Dirección de la Administración General del Estado en Lanzarote, Margara Bello Santana, ofrecerá una conferencia contra la violencia sobre la mujer. Además, en dicho espacio se podrá contemplar hasta el 27 de octubre una exposición de campañas publicitarias llevadas a cabo para concienciar sobre esta lacra desde 2006 hasta 2022.

Los festivales merecen un capítulo especial en el programa diseñado a través de la Concejalía de Cultura dirigida por Abigail González. Uno de los eventos más esperados por el personal más joven será el '11º Festival del cuento contado de Lanzarote. Palabras al vuelo', de la asociación Trib-Arte, que se desarrollará los días 6, 7, 10, 11, 12 y 14 de octubre en la Biblioteca Infantil, Centro Cívico, Centro Sociocultural Argana Alta y Recova Municipal y que incluirá talleres de narración, ilustración, documentales, espectáculos y muchos cuentos.

Y también esta semana, concretamente el sábado 7, proseguirá celebrándose en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz el Festival 'Noon' con el concierto del joven pianista lanzaroteño Ernesto Alemán, que será seguido por los que ofrecerán el 'Cuarteto Imprevisto', el día 14; Liana Llauguer, el sábado 21; y el 'Dúo Rioplatense', el día 28.

Otro exitoso evento que se mantiene este mes en el programa cultural de Arrecife es el 'II Festival Tiempos Modernos', promovido por la Fundación Nino Díaz, con la película 'El Camarógrafo' de Buster Keaton y Edward Sedgwick, con banda sonora interpretada en directo por el pianista Antonio Brito y la proyección del documental previo 'Pueblo en Flor. Puntagorda', de Roberto Rodríguez. Con entrada libre, será a las 20.00 horas del jueves 19 en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.

Otro evento destacado del programa cultural de Arrecife para el mes de octubre es el 'Canarias Surf Film Festival', que mostrará películas y cortos de surf, bodyboard, windsurf, kitesurf y skate, además de proyecciones en torno a la conservación del Medio Ambiente, exposiciones de fotografía, mesas redondas y actuaciones musicales. Será los días 20 y 21 en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.

'The boss is here'

Este mismo espacio acogerá desde una semana antes, concretamente a partir del 11 de octubre, la exposición fotográfica 'The boss is here' en la que el autodidacta grancanario Rafael Arocha transmite a través de su cámara su visión de lo que puede ocurrir en un espacio laboral cuando "el jefe está aquí". Contará con visitas guiadas de la historiadora del arte Estefanía Camejo el sábado 14 y el martes 24.

En el ámbito deportivo también se incluye el 'XXIII Concurso Exposición de Ornitología Deportiva Ciudad de Arrecife', que se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Sociocultural de Valterra; así como el taller organizado por el Club de Ajedrez Guanapay que se celebra todos los miércoles de 17 a 18 horas en el Centro Sociocultural de Tinasoria.

Talleres de costura

En esa penúltima semana de mes tendrá lugar además la presentación del libro 'Ostrario (sacando molusco)' del novelista zaragozano afincado en Dublín, Sergio Vilchez, el jueves 26 en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz; así como la reedición de los exitosos talleres de costura 'Decora tu talega' del 23 al 25 y 'Decora tu toalla' los días 26 y 27, en el Centro Sociocultural Argana Baja los dos, de 18 a 20 horas.

También el viernes día 27 se celebrará la clausura de la muestra fotográfica 'Tatuajes', a cargo de internas e internos del Centro Penitenciario de Tahíche, que puede contemplarse hasta ese día de 16 a 20 horas en el Centro Sociocultural Argana Baja. El acto incluirá la presentación de la revista literaria 'Tahiche Opina' confeccionada por integrantes de dicho colectivo y la presentación de los trabajos que han realizado en los talleres que imparte la asociación de familiares y amigos de presos Derecho y Justicia.

Un día antes, el jueves 26 de octubre, se celebrará en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz a partir de las 19.00 horas, un cine fórum con la proyección de la película 'A todos nos gusta el plátano', dirigida por el fotógrafo Rubén H. Bermúdez y que ofrece un retrato íntimo sobre la comunidad afrodescendiente en España.

Otros talleres que contempla el programa cultural del Ayuntamiento de Arrecife para octubre son el de 'Trazos de patrimonio cultural', el día 6 de 18 a 20 horas y el 7 de 10 a 12 horas en el Centro Cívico de Arrecife; así como el de 'Hip hop', el día 19 a las 18.00 horas en el Centro Sociocultural de Argana Baja.