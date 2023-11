"Este fin de semana tenía que ser una fecha importante para los comercios de la capital de Lanzarote, que se han preparado con sus ofertas para celebrar el 'Black Friday', pero lo que ningún comerciante se podría imaginar es que Yonathan de León, intensificase el caos de las obras de la ciudad", denuncia Cristina Duque, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife: “Los pequeños comerciantes de la ciudad se han encontrado que cada vez que hay una acción comercial el Ayuntamiento de Arrecife se esmera para que la entrada en la ciudad sea más y más complicada", asegura.

"Justo hoy han cerrado La calle Juan Negrín, Triana, Portugal… justo el fin de semana de 'Black Friday', como si estas obras no pudieran esperar a iniciarse el lunes. Cabe destacar que todas estas obras están impidiendo la llegada a los aparcamientos, la entrada y salida de ciudadanos, etcétera. “Estamos muy preocupados viendo lo hundidos que están los comerciantes de la zona, tienen que luchar contra las grandes multinacionales, y contra un ayuntamiento que lo único que hace es sabotear la entrada en la ciudad, impedir el tráfico, no comunicar nada a la ciudadanía, etcétera, es como si De León fuera un empleado de los centros comerciales”, remata Duque. Y es que el PSOE recuerda que no se puede competir con nadie cuando impiden el tráfico, cierran calles en fechas estratégicas y eternizan obras sin que les importe las consecuencias para comerciantes y vecinos.

Obras planificadas en el anterior mandato

Las obras que se están viendo en la ciudad de Arrecife son una herencia de la legislatura pasada en donde Loli Corujo como presidenta y Astrid Pérez como alcaldesa, diseñaron un plan de desarrollo y transformación de la ciudad. “Lo único que tenía que hacer este hombre es planificar correctamente las obras, e informar de los cambios, en vez de eso se ha dedicado a sacarse fotos y a hundir a la ciudad en el caos circulatorio” apostilla Duque.

El PSOE exige al alcalde "responsabilidad, que abandone la foto y cambie el chaleco por las ganas de trabajar. Ser un comerciante en el centro de la ciudad se ha convertido en una especia de héroe de la resistencia que lucha por mantener el centro con vida. Lo que no le explican las grandes fortunas que se sientan con el alcalde, es que el día que el comercio pequeño desaparezca la ciudad se convertirá en un gueto, claro que Jonathan seguirá cobrando igual”.