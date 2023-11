El sindicato de controladores aéreos USCA no tiene previsto desconvocar la huelga en las torres de control privatizadas -que lleva vigente desde febrero-, pero está valorando no secundar los paros en los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura entre los próximos días 1 de diciembre y 7 de enero.

El sindicato tacha de «insultante» la propuesta de subida salarial del 0,5 por ciento anual presentada ayer por Saerco, que gestiona la navegación aérea en trece de las torres de control liberalizadas en España, en el marco de la reunión de la comisión negociadora del IV Convenio Colectivo de los controladores aéreos del sector privado.

En su opinión, la empresa Saerco demostró «su nulo interés» por desbloquear la negociación, exigiendo a los sindicatos la desconvocatoria de la huelga para seguir negociando.

Considera insultante el 0,5 por ciento de aumento salarial que le ofrece la empresa y mantendrá el paro

Su propuesta incluye también una subida lineal del 23,44 % que se abonaría cuando se produzca el próximo proceso de licitación, lo que según el sindicato de controladores lleva a un escenario hipotético que como pronto se haría efectivo en 2030, pero que podría no llegar a producirse nunca, ya que es posible que Saerco no sea la próxima empresa adjudicataria.

Además, USCA está valorando no secundar el paro en unos días clave para el turismo y la movilidad en los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura, los más afectados por las demoras que provoca la huelga, coincidiendo con las vacaciones de Navidad. A la espera de la próxima reunión del 15 de diciembre convocada por el SIMA, USCA rechaza los argumentos expuestos por Saerco para no ofrecer unas subidas salariales «dignas», ya que aduce que legalmente no puede subir los sueldos hasta la próxima adjudicación.

En este sentido, ha apuntado que en algunas dependencias llegó a bajarlos hasta un 30 % cuando consiguió la licitación, incumpliendo los acuerdos de centro que existían en dichas torres.

Además, el sindicato de controladores agrega que si Saerco no tiene solvencia económica para poder hacer frente a estos pagos, se pone en duda su idoneidad para proveer un servicio esencial como el control aéreo.

La huelga que secundan los controladores del sector liberalizado desde el pasado 30 de enero ha pasado a ser de 24 horas y a celebrarse a diario desde junio, a pesar de lo cual tiene un impacto limitado, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, debido a unos servicios mínimos que, según denuncia USCA, son «abusivos», ya que en ocasiones llegan al 100 por 100 de la jornada.