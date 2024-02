El Ayuntamiento de Arrecife transmite las felicitaciones a Hecher Sosa por su triunfo deportivo, logrado este pasado fin de semana en Suecia.

El alcalde de la ciudad, Yonathan de León, ha compartido la enhorabuena de su ciudad natal para este deportista curtido en el barrio de Los Alonso, en la capital de Lanzarote.

Hecher Sosa ha logrado este pasado sábado el cinturón de la Fight Club Rusheste, tras vencer al finlandés Tuomas Grönvall. Un combate que tuvo lugar en el Quality Hotel Friends de Solna, Suecia.

Sosa logró los tres asaltos pudiendo noquear a su contrincante. Tal y como divulgan los medios informativos "Lo dije hace un tiempo, que nadie me iba a parar, desde que me levanto hasta que me acuesto trabajo para esto" ha declarado Sosa, natural de Arrecife, tras vencer y proclamarse en la división de peso gallo.

Parcial de ocho victorias y una derrota

Hecher tiene ya ocho victorias y una única derrota como profesional en MMA. Este triunfo podría suponer la entrada del 'Guanche Warrior', como es conocido en este deporte, a la UFC.

El alcalde Yonathan de León, y la concelaja de Deportes, Eli Merino, sintieron orgullo al ver que Hecher Sosa era cubierto por la bandera española, y tras su triunfo, en el mismo pódium, exhibió junto a su familia la bandera con el imagotipo de César Manrique, emblema de Lanzarote como destino.

El Ayuntamiento de Arrecife felicita a Hecher Sosa por su triunfo deportivo en Suecia. / LP/DLP

Yonathan de León ha destacado que Hecher Sosa de la Rada " es un ejemplo de tenacidad y esfuerzo. Trabaja y lucha por lo que le gusta. Lo está demostrando con sus logros y triunfos deportivos".