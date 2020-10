Un médico admite que agregó y quitó patologías al historial de su ex

En la cuarta sesión del juicio que se sigue contra el médico de familia del Servicio Canario de Salud (SCS) Sergio H., este explicó que accedió a la historia clínica de su expareja para “actualizarla” con el diagnóstico de personalidad narcisista o trastorno esquizoide de la personalidad, ya que, como “la atendía en casa”, no le daba prioridad a eso, pese a que la ley le obliga a hacerlo.

“No lo puse antes porque vivía con ella, no son diagnósticos nuevos”, aseguró el acusado a preguntas de la jueza a la vez que añadió que el proceso de divorcio se inició entre junio y julio de 2014 mientras que el trastorno psiquiátrico que añadió al historial de la afectada fue en octubre de 2014.

Asimismo, sostuvo que quitó el diagnostico de neoplasia maligna de ovario porque lo había puesto a raíz de un informe médico que recibió en 2007 desde Estados Unidos, donde dio a luz su exmujer, que aseguraba que ella había padecido de cáncer por lo que en 2013 cuando ella acudió a ginecólogo privado y le comentó que este le vio “algo que no tenía buena pinta” por lo que añadió la patología que posteriormente retiró en octubre de 2015 ya que “no se murió” así que dedujo que no era nada.

Igualmente declaró que expidió un alta de oficio de una baja cervicalgia, que le había diagnosticado a la víctima supuestamente a petición de ella por un accidente que tuvo, “sin notificarle a ella, ya que no se hablaban, y porque ya había pasado el tiempo estimado de la incapacidad temporal”.

El médico que insistió que todo lo que añadió a la historia clínica de su expareja durante el proceso de divorcio eran datos atrasados que no había volcado. “Yo no sabía que nos íbamos a divorciar cuando agregué eso a la historia”, respondió a preguntas de su letrado a la vez que aseveró que los diagnósticos no son falsos “solo puse apellidos a lo que tenía nombres. Fue a mi juicio clínico de sospecha por lo que ya venía padeciendo en 2006. Ella ya tenía trastornos mentales”, reiteró el procesado, que hizo énfasis en que tenía estudios de psiquiatría.

El galeno aseguró que no sólo era el médico de cabecera de la víctima desde antes de que se convirtieran en pareja, sino que lo era de sus padres y hermanos. Asimismo, reseñó que no la expulsó de su consulta porque sabe “separar la vida profesional de la personal” y que tenía plena autorización de acceder al historial clínico de la afectada - de la que afirma ser el autor al 90%- durante el conflicto entre ambos por el divorcio y la custodia de su hija, porque ella seguía siendo su paciente.

Con respecto al documento que entregó a la perito en el procedimiento contencioso de divorcio que se llevaba a cabo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2015, en el que constaba la patología psiquiátrica añadida por él, este expresó que fue la técnico quien le pidió que entregase las denuncias que se habían hecho mutuamente, en la que figuraba una de la afectada en su contra por ese diagnóstico ante el Colegio de Médicos.

El Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, José Luis Hernández Fleta, compareció en calidad de perito en la vista oral y manifestó que los médicos no eliminan nada de la historia clínica de sus pacientes a no ser que este lo pida de manera formal. “Si hay un error en el diagnóstico simplemente se pone que no es el correcto, pero no se elimina”, indicó. Además, relató que los médicos de atención primaria están facultados para hacer estas valoraciones psiquiátricas y asignar tratamientos.

El fiscal pide seis años de cárcel por el delito contra la intimidad en concurso medial con un delito de falsificación documental. El juicio continúa hoy con las conclusiones de las partes.