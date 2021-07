El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha instado este lunes a la responsabilidad individual para poder frenar la pandemia del coronavirus en el archipiélago y no delegar su control sólo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE).

Así lo ha expuesto, en declaraciones a los periodistas, tras el acto de jura de nuevos agentes de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha subrayado que tanto Policía Nacional como Guardia Civil están colaborando.

"Están colaborando y me consta el compromiso del jefe superior de la Policía Nacional -en Canaria- y de Guardia Civil de colaborar pero estamos en una etapa en la que es más complicado todo eso, en la que ahora mismo predomina la responsabilidad individual y eso es clave. Lo que queremos es que no se delegue solamente en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el control de la pandemia", apostilló.

Pestana ha considerado que debe de haber "un esfuerzo de educación, de comprensión de las personas que no se han vacunado fundamentalmente", que ha apuntado son las que mayoritariamente están ingresando en los servicios públicos de Sanidad en todo el país y en Canarias.

En relación con ello, y a modo de ejemplo, expuso que en el caso de Andalucía, los datos oficiales indican que "el 72 por ciento de pacientes de más de 60 años eran los que no se habían vacunado, gente que no se había querido vacunar, que no creían que esto fuera real", aunque agregó que actualmente el "problema" está entre los "más jóvenes, gente que sale, que no guarda las mínimas medidas".

Al respecto, también ha solicitado colaboración de los ciudadanos, ya que ha afirmado que ha podido observar como en algunas islas "ni siquiera acuden a las pruebas diagnósticas, ni colaboran con los rastreos diciendo la verdad de con quienes han estado", algo que ha considerado "clave" para poder reducir el efecto de transmisión comunitaria.

"Si nosotros lo localizamos, no hay transmisión comunitaria, si se nos escapa gente que son positivos, pues hay transmisión comunitaria no controlada", apuntilló.