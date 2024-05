¿Cuál es el destino del agua residual de Las Palmas de Gran Canaria?

Las plataneras, más sensibles que los humanos

La depuración del agua tiene diferentes niveles de calidad y se utiliza cada uno de ellos en dependencia de los usos que tendrá. Emalsa depura el agua para la limpieza de las calles y el regadío de parques y jardines, sin embargo, esa agua no es apropiada para el cultivo por la salinidad con la que aún cuenta. En el proceso no se puede eliminar toda la salinidad del agua, ya que existen filtraciones con el agua marina en la red de saneamiento. «Los riegos que hay en la Isla son muy exigentes en ese parámetro particular, tanto las tomateras como las plataneras exigen conductividades muy bajas», comenta Fernández-Cuoto. Los humanos pueden beber agua hasta con 2.500 de conductividad, es decir, con concentración de sales. Sin embargo, la platanera resiste de 500 a 600 de conductividad, y si es superior ya no tiene tanto rendimiento el cultivo. Por ello, para el agua destinada al cultivo el Consejo Insular de Aguas aporta otro tratamiento denominado tratamiento terciario con el objetivo de culminar el procesos de desalación.