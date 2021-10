Siete de 23 murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiran la toalla

Siete de las 23 murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiran la toalla. Trapasones, Legañosos, Fisgonas, Crazy Trotas, Twittys, Swatx y Simpatikonas no participarán en las carnestolendas de 2022, según ha confirmado el presidente de la Federación de Grupos del Carnaval (Figruc), José González. A estas podrían sumarse Los Serenquenquenes y Los Nietos de Sary Mánchez, las murgas ganadoras de los dos últimos años; otras como Los Chacho Tú y Las Traviesas tampoco han tomado una decisión definitiva, por lo que el concurso, dividido en tres fases y una gran final, podría verse afectado en su vuelta tras pasar lo peor de la pandemia.

La falta de tiempo para preparar un concurso «en condiciones», tanto para hacer ensayos como para conseguir patrocinadores, disfraces y letras; ese es el principal argumento que han dado para declinar presentarse, junto a la dificultad de hacer ensayos en pandemia. Normalmente, las murgas se ponen manos a la obra en junio; pero corre el mes de octubre y la mayoría no ha podido comenzar con los ensayos, dadas las restricciones a las reuniones. No obstante, los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz de Tenerife pactaron con Sanidad la semana pasada que los grupos puedan empezar a hacerlo en locales en noviembre.

Mientras tanto, el presidente de la Figruc indicó ayer que están «a la espera» de que la totalidad de las 23 murgas confirmen si participarán o no en el concurso, «en función de cuántas seamos finalmente pediremos una reunión con la concejala [Inma Medina] para que nos expliquen cómo serán las condiciones y abordar cómo será el concurso», indicó González. Por el momento, 16 se han pronunciado de manera favorable o están valorando su participación en el Carnaval 2022, bajo la alegoría de La Tierra.

«No es lo mismo preparar dos temas desde junio que ahora», indican desde Los Twitty’s

La murga Los Legañosos es la más veterana de las siete que, por el momento, declinan presentarse. Procedentes del Carrizal de Ingenio, quedaron segundos de interpretación en la pasada edición. «Creemos que hay motivos para esperar, somos 80 personas y ensayar en un local cerrado, la comodidad no será la adecuada», apuntó ayer su presidente, David Zurita, «además está el tema económico, vamos a tener solo tres meses para preparar el concurso, eso no es suficiente». No obstante, adelantó que a partir de diciembre prepararán actos con motivo de su 40 aniversario. Los Legañosos nacieron como murga en 1982.

Los Twitty’s nacieron, en cambio, en 1998. Para el próximo año también han declinado asistir al Santa Catalina, en el que sería su 25 aniversario. «Vemos bien que haya Carnaval, pero no que sea todo de golpe, para un grupo grande como el nuestro [80 componentes] no lo vemos factible», aclaró su presidente, Pepe Talavera. Además, añadió que «no es lo mismo preparar los temas desde junio que hacerlo ahora», al tiempo que precisó que el grupo «no ha generado ingresos durante este tiempo». Al contrario, señaló que invirtieron en una campaña solidaria las pasadas navidades con la que ayudaron a 137 familias y esperan hacer lo mismo ahora.

Trapasones, por su parte, colgó un comunicado oficial a través de su página de Facebook en el que dejaban claro que decidían «no participar» en el concurso de murgas ante «la dificultad logística y temporal para llevar a cabo los ensayos». Por otro lado, Crazy Trotas también ha utilizado esta red social para lanzar un mensaje en el que han tirado la toalla «después de analizar las diferentes medidas a las cuales nos tendríamos que adaptar para los ensayos».

La murga femenina de Gáldar, Fisgonas, también adelantó estos días un comunicado a través de Facebook en el que valoran que «no ven factible la idea de seguir adelante el próximo año». Por otro lado, desde la Figruc indican que tampoco se presentarán Simpatikonas ni los Swatx -estos últimos nunca han concursado-.

Entre las murgas que todavía no han tomado la decisión destacan las ganadoras de los últimos dos concursos: Los Serenquenquenes y Los Nietos de Sary Mánchez. «Queremos saber primero cómo serán las medidas, así que valoraremos entonces si nos da tiempo», apuntó ayer el presidente de la murga lagartera, Javier Santana. «Estamos pendientes de tomar una decisión con todos los murgueros», indicó por su parte el representante de los teldenses, Rubén Santana Pitu.

Los Melindrosos sí participarán, llevan desde septiembre ensayando online por una aplicación

Quienes también están valorando la situación son las murgueras de Las Traviesas, la única agrupación femenina que llegó a la final en 2020. «Estamos mirándolo con letrista, costurera y demás, para saber si nos dará tiempo», apuntó Alicia Benítez. Desde la Figruc apuntaron que también están pensando si actuar o no el próximo Carnaval Los Chacho Tú, Golisnionas y Suspiritas.

Los Chancletas, murga histórica de La Isleta, y sus homólogas femeninas, Lady’s Chancletas, sí han confirmado su participación a este periódico: «si vuelven los conciertos y los estadios llenos, ¿por qué no nosotros?», señaló Pepe Quintana, de la directiva. Por su parte, Los Melindrosos destacaron que también seguirán «fieles al Carnaval» y que llevan ensayando un mes por una aplicación online y que seguirán grupos reducidos de manera presencial.

Desde Sociedad de Promoción, entidad que gestiona el Carnaval de la capital, señalaron que la concejala Medina ha vuelto a mantener una reunión con Sanidad y con su homólogo en la capital tinerfeña, Alfonso Cabello, para cerrar los planes de seguridad sanitaria de cara a los carnavales del próximo año. La edición de 2022 será el resurgir de la fiesta tras un año de parón en el que la pandemia obligó a los consistorios de las dos ciudades a reinventarla para poder mantener viva la llama de las carnestolendas al no poder realizar concursos ni fiestas en la calle dadas las restricciones vigentes entonces. Meses después, la situación vírica en el Archipiélago ha cambiado notablemente por lo que los concursos volverán, aunque con otras condiciones.