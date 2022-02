La iniciativa Ecoáreas Mardetodos protagoniza el cupón de la ONCE del sábado 5 de febrero, dentro de la serie ‘Ser sostenibles’. Serán cinco millones y medio los cupones que difundan por toda España este proyecto de las Islas Canarias. José Antonio López, Delegado Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias y Ciprián Rivas, Director General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, presentaron ayer este cupón.