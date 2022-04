Lidia Cáceres, portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha calificado de «despropósito la falta de previsión ante el traslado del Rastro al Guiniguada, que pone en peligro su celebración si no se tramitan a tiempo los permisos». «Desgraciadamente estamos ante un nuevo ejemplo de desidia en la gestión municipal. No puede ser que sabiendo desde hace muchos meses que las obras de la metroguagua se iniciarían al finalizar el Carnaval, el gobierno haya estado deshojando la margarita de su nueva ubicación todo este tiempo y ahora le trasladen el muerto al Cabildo de Gran Canaria si se retrasa y como si fuera una opción que no precisa estudio al obligar a cortar el tráfico los domingos», explicó. «Faltan sólo 10 días para tener que abandonar la ubicación actual y aún está todo en el aire, es surrealista», criticó la edila, quien también rechazó la falta de consenso con los puesteros.