La UNED, la universidad con vocación social

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con una vocación de cohesión social del territorio. El Estado dota de marco jurídico a la institución en agosto de 1972 y, en diciembre, apenas unos meses después, llega la primera solicitud provincial para constituir una sede fuera de la capital española. Cabildo de Gran Canaria, Caja Insular de Ahorro y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pidieron así abrir un centro de estudios en la ciudad. Desde entonces, han formado a miles de alumnos y alumnos y logrado estrechar la brecha educativa.

Medio siglo después, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce la labor educativa de la UNED con la Medalla de Oro, distinción que recogerán el próximo 23 de junio. El desembarco de esta institución en la capital fue hace medio siglo. «El convenio lo firmaron con el Ministerio en diciembre 1972, en base al mismo dos semanas después se promulga la orden ministerial que crea el centro, 12 de enero del 73», señala Juan José Rodríguez, director del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria. «Empezó a funcionar ya en febrero del 73, se permitió de manera provisional», indica, «pero su primer curso oficial fue el 73/74».

El centro territorial de la capital grancanaria fue el primero en abrir en España. Lo hizo en una ciudad que por aquel entonces carecía de universidad presencial. Hoy día, la red de campus de la UNED está formada por 61 sedes repartidas por toda la geografía española, muchos de ellos en ciudades pequeñas donde no había universidad presencial, y 22 en el exterior -Argentina, Alemania o Guinea Ecuatorial-.

«En un principio se llamaba centro regional de la UNED en Las Palmas y tenía como ámbito geográfico las Islas Canarias y el Sáhara, que todavía era una provincia española», apunta Rodríguez, «actualmente ese carácter regional lo ha perdido al crearse otros cuatro centros en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife». Una presencia en el Archipiélago que este año le valió a la institución la Medalla de Oro educativa de Canarias.

¿Qué representó la llegada de la UNED a las Islas? Según Rodríguez, por un lado, «para Canarias supuso cohesión social, permitió a mucha gente ascender por la vía de los estudios superiores, que de la otra manera no tenían posibilidad por diversos motivos». Por otro, «llegó a aquellos territorios donde no había universidad presencial». De ahí la importancia de la apertura de centros en las Islas no capitalinas o que el último en abrir sus puertas haya sido el de Tenerife, dado que allí ya existía la Universidad de La Laguna.

Y, precisamente, ahí radica la celeridad con la que llegó la creación del centro en la capital grancanaria, la ausencia de universidad propia en Las Palmas. «Las administraciones de la Isla vieron en la UNED una gran oportunidad para cubrir ese hueco que la presencial no se lo permitía, solo existía La Laguna y la otra opción que quedaba era irse a la Península», resalta Rodríguez.

Crecimiento constante de alumnos

En este medio siglo, la UNED ha mantenido un crecimiento constante de alumnos, «sobre todo en sus inicios». «Accedían personas a psicología, derecho o administración y dirección de empresas procedentes del bachillerato, gente que no tenía recursos para irse fuera a estudiar», explica el director del centro. Al mismo tiempo, se incorporó otro sector, «personas que llegan tarde a los estudios superiores para hacer una primera carrera, gente que muchas veces terminó los estudios antes de tiempo por necesidad», resalta, «y también gente que con el tiempo ha decidido hacer una segunda o tercera carrera».

Y es que Rodríguez define a la UNED como «una universidad de segundas oportunidades». «Para aquellos que no pudieron estudiar, no pudieron acceder o aquellos que han decido complementar su carrera o estudiar ahora lo que verdaderamente les gusta», argumenta.

Con la incorporación y desarrollo de la ULPGC a partir de 1989 disminuyó el número de alumnos llegados directamente del bachillerato. No obstante, según Rodríguez, en los últimos años se ha visto una nueva tendencia, «los nativos digitales tienen en su vida diaria por costumbre informarse por vía telemática, entonces se plantean optar por la autonomía que ofrece la UNED». Y es que las clases no son presenciales, la mayoría opta por la opción telemática, y solo es obligatorio asistir al aula a la hora de hacer los exámenes en las convocatorias de febrero, junio y septiembre.

«Casi el 40% de los universitarios españoles con una discapacidad están en la UNED»

«Somos una referencia en desarrollo tecnológico aplicados a la educación superior», destaca el director del centro, «por eso llegan cada vez más alumnos de la secundaria». En cambio, ha bajado el volumen de interesados en sacarse una carrera con cierta edad, «la mayoría que quería o podía ya se ha sacado la carrera». Actualmente, el centro de la capital cuenta con 3.057 alumnos.

Pero, por encima de todo, la vocación social de la UNED se ve reflejada en la inclusión de alumnado con diferentes discapacidades, «físicas, psíquicas y sensoriales». «Casi el 40% de los universitarios españoles con estas características estudian en esta universidad», resalta Rodríguez, «tiene que ver con la modalidad, que facilita el estudio». Con exámenes adaptados y con recursos.

La UNED cuenta con 29 grados universitarios, 72 másteres [todos se pueden cursar desde la capital grancanaria] y diversos programas de doctorado. En verano pondrán en marcha la 33º edición de la Universidad de Verano, con cursos como uno sobre ciberseguridad. Además, otro de sus pilares de cohesión social es «la UNED senior», cursos para mayores de 55 años como inglés para viajeros o conocer los museos y yacimientos arqueológicos de la Isla.