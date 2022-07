La Isleta elige a la reina de las Fiestas del Carmen tras dos años con la corona vacante

Tras dos años sin grandes actos ni celebraciones por culpa de la pandemia de la Covid-19 las Fiestas del Carmen del barrio de La Isleta, una de las citas indispensables en el calendario de la capital grancanaria, han vuelto por todo lo alto con un primer fin de semana marcado por la música, las ganas de diversión y, como no, por la devoción que profesan los isleteros e isleteras por su Patrona.

«El viernes no se llenó del todo la cancha, pero esperamos que la gente esté más participativa, porque el hecho de que tengamos la gala de la reina y una verbena posterior, con la Noche salsera a cargo de Salsa7 animará a la gente», explica Alexander Arce, presidente de la Comisión de Fiestas.

El viento reinante durante toda la jornada mantuvo en vilo a la organización del evento y a la comisión de Fiestas por su posible afectación al escenario, aunque finalmente todo salió como estaba previsto y no hubo percance alguno. Desde la organización apuntaron ayer que el escenario no era como esperaban pero que luciría igual si el viento lo permitía.

«Hay nervios y cansancio. Estoy agotado por todos los entresijos que no se ven, no he salido de aquí en estos días de preparativos. El viento nos preocupa porque si hay viento no podemos subir parte del escenario por seguridad ni la pantalla», explicó Arce.

Aspirantes

A las 21.40 horas de ayer el campo de futbol de Porto Pí, en la calle Guanaben, arrancó la celebración de la gala de elección de la Reina de las Fiestas y de Miss Isleta 2022, un acto que llevaba dos años sin celebrarse por culpa de la crisis sanitaria y que marca, junto a la lectura del pregón, el inicio oficial de las fiestas más esperadas. Atrás quedaban las horas de intensos ensayos de las últimas semanas realizados en el Real Club Victoria, gracias a la cesión de espacios para las Fiestas.

Diez candidatas, de entre 16 y 25 años, participaron en este evento que tuvo una duración de cerca de dos horas y media y que condujo Ariadna Pérez ante unas 400 personas que no quisieron perderse la cita.

Un jurado formado por profesionales del mundo de la moda, el diseño, el ocio y el espectáculo fueron los encargados de valorar a cada una de las candidatas y de elegir a la reina y toda su corte de damas de honor.

Al estar considerada como fiesta de la capital grancanaria la participación en esta elección está abierta a mujeres de todos los distritos de la ciudad, no solo del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme. De hecho, entre las candidatas habían aspirantes de otros municipios, como el caso de Telde. Un ejemplo de la grandeza y dimensión que las Fiestas del Carmen tienen en la Isla.

Las jóvenes, que llevaban más de mes y medio de preparativos para darlo todo en esta gala, ejecutaron una coreografía de estilo contemporáneo como obertura del evento central de las Fiestas del Carmen de este fin de semana con una cuidada selección musical para mantener el animo y la diversión durante toda la gala.

Tras ello, las diez aspirantes a reina de las fiestas desfilaron por tandas en dos ocasiones luciendo diseños de noche cedidos por la Boutique El sueño de Marai.

La gala contó con las actuaciones del cantante Kenet, del coro Zenday, grupo perteneciente a la Asociación Musical de Voces Soul Canarias, dirigidos por MLo y de Cristián Santana, ganador en la modalidad de adultos del Festival de Canto de las Fiestas del Carmen 2022, celebradas en la noche del pasado viernes en el campo de fútbol de Porto Pio, donde tuvo lugar anoche la gala de elección de la reina de las Fiestas.

Además de música, el espectáculo contó con la participación de artistas de circo de la escuela nacional de Cuba que hicieron un show aéreo que deleitó a los presentes y con el baile de la escuela de danza Miriam Juan.

Una vez finalizada la gala llegó el momento de la diversión con la celebración de la Noche Salsera a cargo del grupo Salsa7, poniendo ritmo a la primera noche del programa de las Fiestas del Carmen 2022.Con la gala de anoche son ya dos grandes eventos lo que han tenido lugar desde el arranque de la fiestas. En la noche del viernes el campo de fútbol Porto Pí fue el escenario del Festival de intérprete de la canción del Carmen 2022. Esta edición contó este año con la participación de 18 cantantes nóveles, nueve en la categoría adulta y otros nueve en la categoría infantil, confirmando la importancia del evento dentro del programa de las Fiestas del Carmen.

Agenda

Para el hoy, está prevista la celebración de la eucaristía, tanto a las 11.00 horas como a las 19.00 horas, mientras que el rezo del Rosario se llevará a cabo a las 18.30 horas.

En cuanto a los actos populares, la calle Umiaga será el escenario para los Juegos Infantiles, a partir de las 11.00 horas, con la realización de pintacaras y la actuación de la Chiquipanda. A las 20.30 horas, tendrá lugar la Gala de elección de la Reina Infantil de las Fiestas, en la instalación deportiva Porto Pí.

De cara a mañana lunes, a las 05.00 horas será el Rosario de la Aurora y a las 19.00 horas se celebrará la eucaristía. En cuanto a actos populares, a las 20.00 horas la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen acogerá el III Encuentro de corales Juan Luis Barragán.