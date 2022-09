Hidalgo frena el plan del casco histórico de Tamaraceite para consensuarlo con los vecinos

El alcalde de la capital grancanaria Augusto Hidalgo ha acordado paralizar la tramitación del plan especial del casco histórico de Tamaraceite para dar tiempo a discutirlo con los vecinos y vecinas, con los que se comprometió a consensuar el futuro urbanístico de la zona.

Así lo ha informado la Plataforma Vecinal de Tamaraceite, tras la reunión de más de dos horas que mantuvieron este jueves los representantes de este y otros colectivos vecinales con el regidor, el concejal de Urbanismo Javier Doreste y la concejala del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo- Tenoya, Mercedes Sanz.

El alcalde convocó este jueves los vecinos, con los que se comprometió a dar una mayor información, así como a negociar los cambios previstos en la rehabilitación del casco, justo el día antes del pleno de este viernes, donde está previsto debatir dos mociones del Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), que reclaman la paralización del plan.

Las expropiaciones que contempla el plan -unas 50 entre casas y solares según Doreste y casi el doble según los vecinos- han motivado el mayor rechazo por parte del vecindario y la Plataforma Vecinal de Tamaraceite ya ha iniciado movilizaciones para bloquear la aprobación definitiva del plan. El malestar de la gente se hizo patente el jueves de la pasada semana, cuando el concejal Doreste fue despedido con abucheos y gritos de «mentiroso», al final de la celebración de la junta del distrito.

La indignación de los vecinos se debe sobre todo, señaló la portavoz de la plataforma Paloma Armas, a la falta de información y a las «mentiras» de Doreste.

Informó de que ambas partes han acordado celebrar una próxima reunión la próxima semana con los técnicos municipales para aclarar las dudas que existen.

Según Armas, el regidor intentó desmarcarse de Doreste, en un momento de la reunión, «cuando afirmó que tampoco él estaba de acuerdo con la forma en que se habían hecho las cosas hasta ahora, cuando respondió a nuestras criticas sobre la falta de información y cuando le dijimos que estábamos hartos de mentiras».

Hidalgo mostró su disposición a consensuar el plan, pero al mismo tiempo pidió que este proceso no «se dilatara mucho en el tiempo». La portavoz expresó su satisfacción con la oferta de diálogo.

«Todo lo que sea dialogar es positivo y precisamente eso es lo que ha faltado de aquí para atrás. Esto se podía haber hecho mucho antes», consideró Armas quien añadió que la plataforma no espera mucho de estas promesas. «Hasta que no empecemos a ver que este ofrecimiento se concreta en acuerdos, no nos fiamos».

Advirtió que «si el compromiso de Hidalgo es otra mentira más, que se atengan a las consecuencias», en referencia al reinicio de movilizaciones. En la reunión estuvieron también representantes de la Federación de Medianías, la asociación Aythami y la asociación vecinal de Tamaraceite.

Por su parte, el gobierno municipal envió un comunicado en el que recordó que el plan está todavía en fase de borrador.

«La reunión», aseguró, «ha ido en la línea de lo que hemos hecho hasta ahora, que es el diálogo con los vecinos, abordando los detalles y aclarando dudas».

Añadió que el gobierno pretende «mantener el calendario, que empezó a principios de septiembre, con consultas de propietarios para aclarar las dudas. Hasta la fecha, se ha atendido a más de una veintena de propietarios de manera individual e incluso muchas de estas atenciones venían con consultas de tres o cuatro propiedades distintas porque eran de distintos familiares o vecinos».