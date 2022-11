Sin duda, el jueves 10 de noviembre de 2022 quedará marcado en la larga historia del Club Natación Metropole como uno de los días más tristes y trascendentales de sus 88 años de existencia. Esta fecha, en la que se celebraron una asamblea extraordinaria y una ordinaria, donde en la segunda no se aprobaron ni las cuentas ni los presupuestos, presentados con ocho meses de retraso en otro incumplimiento más de los estatutos por parte de este presidente; y en la primera, la extraordinaria, que comenzó con dos horas y media de retraso por la mayor participación en una asamblea en los últimos años y la falta de previsión y organización para agilizar la entrada; se aprobaron una derrama para capitalizar el club y la moción de censura a Alberto Santana por una mayoría de dos tercios de los votos.

Las socias y socios del CN Metropole de forma contundente, a pesar de los nueve vídeos realizados por la empresa de comunicación de su primo, que han supuesto un coste en el 2022 de 75.000 euros y con los que nos han bombardeado en los 19 días previos a las citadas asambleas; han mandado un mensaje claro a acreedores, administración concursal, juez de lo concursal, sociedad canaria y, sobre todo, al que en la actualidad es un presidente en funciones, sin funciones, que no funciona: 'Este Club está Vivo y lo Vamos a Salvar'.

El CN Metropole y, por lo tanto, sus propietarios, tienen un arraigado sentimiento y amor por este club, muy al contrario de lo que no ha parado de decir el presidente en sus vídeos promocionales o en medios de comunicación, donde también de forma inexplicable anunció un concurso de acreedores o ventiló la presentación de un ERE cuando ni siquiera se le había comunicado al comité de empresa.

El amor de las socias y los socios quedó demostrado con su participación -más del 20% de la masa social- en la asamblea extraordinaria

Este amor de las socias y los socios quedó demostrado con su participación -más del 20% de la masa social- en la asamblea extraordinaria, acudiendo no a la llamada catastrofista del presidente, sino a la llamada de auxilio y corresponsabilidad de parte importante de socios y socias que conscientes, identifican como prioridad sacar de la presidencia a Alberto Santana. Así quedó demostrado en la votación de la moción de censura, en la que participaron 676 personas votando a favor de la reprobación dos de cada tres, dejando muy claro que la mayoría de los socios y socias del club lo han echado, tal y como él pidió en la asamblea de julio: “Si quieren que me vaya, me van a tener que echar”.

Asimismo, socios y socias aprueban por mayoría considerable una derrama para capitalizar, demostrando la absoluta falta de confianza en la gestión de Alberto Santana, ya que tanto en abril como en julio no se había aprobado esta misma medida y otras similares, incluidas en los planes de viabilidad presentados por el presidente. La diferencia entre esas dos asambleas y la celebrada el pasado jueves es que ahora el control económico del club ya no depende exclusivamente del presidente, al estar intervenido por un administrador concursal. Lo cual es una declaración explícita de que el bloqueo a la posibilidad de capitalización, tal y como se mantenía desde muchos socios y socias, se llamaba Alberto Santana.

Cuánto tiempo tan necesario ahora mismo para dar viabilidad a este club ha derrochado este presidente, relatando la crónica de una muerte anunciada que, como empezó a vislumbrarse el pasado jueves, ya no es la del CN Metropole, sino la suya; abriendo la nueva crónica de la vida, también desde hace meses anunciada, que siempre ha tenido, tiene y tendrá este club, la cual mana de sus socios, socias y deportistas.

Rechazo a una candidatura plural

Pero cuidado. Al final de la exposición de motivos que originaba la moción de censura se planteó al presidente y a su junta directiva, a pesar de todos los pesares, crear una plancha conjunta de cara a las elecciones convocadas el 7 de febrero, evitando entrar en un proceso electoral que genere más inestabilidad y, por lo tanto, vulnerabilidad y falta de confianza, llegando a acuerdos desde la pluralidad existente en este club y uniéndonos por el principal objetivo: La Salvación y Viabilidad del CN Metropole.

En declaraciones del presidente a este periódico el pasado sábado, 12 de noviembre, insiste en no aceptar la creación de una plancha conjunta y plural, tal y como dijo dos días antes en la asamblea ante el ofrecimiento que se le hizo, donde anunció la presentación de su candidatura. En el mismo artículo de prensa referido señala: “Me atendré a lo que digan las urnas como hice hace un año cuando salí electo, si los socios entienden que no cumplo los requisitos o no tienen la confianza suficiente en mí, lo respetaré”.

Pues bien, señor presidente, las urnas hablaron el jueves y claramente le dijeron que no tenemos la confianza en usted. Y usted, agarrado a un sillón, nadie entiende por qué, ni acepta una plancha conjunta que gobierne el club con paz y armonía social hasta que finalice el proceso concursal y después se abra un proceso electoral; ni escucha la voluntad de la mayoría de la masa social, obligándonos a esa máxima de que tenemos que echarlo para que se vaya.

Nuestra visión, la de la mayoría de socios y socias, es no llegar a la liquidación, ¿la suya cuál es?

Desde este artículo de opinión invito a la reflexión a socias y socios, a analizar la situación y el por qué de la no aceptación de una candidatura conjunta para evitar las elecciones, poniendo al club en claro riesgo de llegar a liquidación en enero, siendo conocedor y alargando estratégicamente los plazos para que las elecciones fueran el 7 de febrero. ¿Por qué rechazó la coalición plural, declarando como motivo que la visión del club no es la misma?. Nuestra visión, la de la mayoría de socios y socias, es no llegar a la liquidación, ¿la suya cuál es?.

Socias y socios del Metropole, es nuestra la capacidad para evitar que el señor Alberto Santana no continúe gobernando el club. La capacidad para acelerar el cambio y no llegar a las elecciones del 7 de febrero, no avalando con nuestras firmas la candidatura que pueda presentar ni acompañándolo en la candidatura, que precisa de 14 titulares y 5 suplentes. Por otro lado, es capacidad de la junta electoral aplicar los estrictos controles de firma a los avales que presente, siguiendo los mismos criterios que aplicaron a las firmas para la promoción de la moción de censura él y su junta directiva.

Y por último, es capacidad de las directivas y directivos que le acompañan actuar en conciencia ante la difícil situación y hacerse a un lado, si realmente respetan y consideran el deseo de la mayoría de los socios y socias del club. Ustedes han sido testigos de la postura del presidente al que apoyan. Ustedes serán corresponsables si alargan este proceso y el club llega a liquidación en enero.

Gestión económica

Para finalizar me gustaría contestar a la pregunta que hace en este periódico el presidente: “¿Cómo he podido generar una deuda de más de un millón de euros en este año?". Pues le explico:

Solicitando un crédito de 690.000 euros como vicepresidente económico en julio del pasado año y otro de 300.000 a cuatro días de las elecciones de noviembre, mientras decía que había habido superávit y que las cuentas estaban saneadas.

Contratando a Fred Bernoux y su mujer con un coste de más de 100.000 euros.

Gastando 841.000 euros en un vestuario.

Pagando a la empresa de su primo 75.000 euros por servicios de comunicación.

Realizando un ERE, mientras mantenía los servicios externos por un coste similar al de los trabajadores despedidos, generando una deuda de entre 635.000 y 800.000 euros en indemnizaciones.

Celebrando competiciones nacionales e internacionales en un momento económicamente muy crítico.

Y, sobre todo, echando a socios y socias del club con su gestión, entre otras aciones, eliminando la sección de waterpolo que ha supuesto una baja de 372 socios a partir de ese momento.

Gestionando como ricos cuando tocaba economía de guerra, realizando gastos innecesarios, incoherentes y prescindibles

En definitiva, gestionando como ricos cuando tocaba economía de guerra, realizando gastos innecesarios, incoherentes y prescindibles. Este club es económicamente viable. Este club tiene una masa social comprometida. Este club, con 10.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, tiene grandes potencialidades económicas desde una buena gestión. Desde aquí suplico a la administración concursal que tenga en cuenta las enormes posibilidades para revertir la situación económica; a los acreedores, la confianza; y a las socias y los socios, que hagan un esfuerzo económico y no abandonen el club, la ilusión de deportistas y los recuerdos que todos tenemos, para a partir de aquí construir el nuevo CN Metropole.

Antonio Santana Miranda - Socio 25288