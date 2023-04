Los jóvenes de El Batán ponen rima a las necesidades del barrio

"No dejare que me hagan tirar la toalla", versa la canción protesta del alumnado de cuarto de la ESO del IES El Batán escrita por ellos mismos. Desde hace un mes los jóvenes se han pateado el barrio para detectar los principales problemas y necesidades, además de hablar con los vecinos con el objetivo de conocer sus opiniones. Sus versos reflejan la falta de limpieza, las fachadas en mal estado y la necesidad de que los jóvenes tengan un espacio de ocio donde poder reunirse. El artista Wos Las Palmas les ha ayudado con la letra y ritmo de la canción.

Leire Torres tiene 15 años y cuenta que desde siempre había notado las deficiencias de la zona, pero no fue hasta que empezó el proyecto cuando descubrió la importancia que merecía luchar por ello. Para la joven la limpieza es el requisito más urgente porque los vecinos "pasan todos los días en el barrio" y le gustaría que las personas que lo visitan lo encontraran en su mejor estado.

El alumnado también ha pensado en la accesibilidad al comprobar que las aceras no están adaptadas para personas con movilidad reducida y los parques infantiles no son lo suficientemente seguros porque no están vallados. Al hablar con los empresarios, los escolares descubrieron que la principal preocupación de los negocios es la seguridad. Por esa razón, para evitar la delincuencia reclaman espacios donde los jóvenes puedan reunirse para practicar actividades de ocio seguras.

El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con la asociación Felices con Narices, la coordinadora, Cristina Caballero explica que la iniciativa surgió al comprobar todas las ideas que tenían los jóvenes para mejorar su barrio, pero al final nunca se materializaban por falta de iniciativa. Caballero también es vecina de El Batán, por lo que entendía las preocupaciones de los chicos y decidió que era momento de actuar.

«Todo el mundo ve los problemas, pero quizás nadie se ha quejado», comenta la coordinadora

"He conocido a gente del barrio y ha sido una oportunidad para acercarme a los vecinos", comenta la alumna Torres a razón de las entrevistas que han realizado por el barrio. "He podido pasar más tiempo con mis compañeros y ayudar al barrio en el que vivo", añade.

Para ayudarles con la letra y el ritmo contactaron con el artista Wos Las Palmas, rapero de El Batán y antiguo alumno del centro educativo, que ha colaborado con cantantes urbanos como Quevedo. El artista orienta a los alumnos cuando están bloqueados y les aconseja en cuestiones técnicas a la hora de grabar, pero hace hincapié en que "todo el trabajo lo están poniendo los chicos". Al joven le hubiera gustado que durante su juventud también se hubieran llevado a cabo iniciativas como estas, ya que considera que puede ayudarles para algunas asignaturas como Lengua, en la que pueden entender mejor el ritmo de un poema si antes han tenido un acercamiento a la composición musical.

Los alumnos pertenecen a la asignatura optativa de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. La directora del centro, Isabel Delgado, explica que es una oportunidad de trabajar fuera del aula y conocer el contexto del barrio. "Está todo dirigido por los chicos", incide. La clase se ha divido en dos grupos; los letristas y los productores. Los productores han aprendido la parte más técnica al trabajar con micrófonos y cámaras, aunque también han sido participes del proceso creativo de la letra. Los estudiantes, tras finalizar la canción grabarán un videoclip por varios escenarios de El Batán para publicarlo en la cuenta de YouTube de Felices con Narices y Wos Las Palmas.

Yane Espinosa está sentada frente a una hoja llena de dibujos y versos por cantar. Se decide y hace la prueba frente a sus compañeros y profesora: "Ya no veo niños jugar, desaparecieron del lugar", canta la joven. "Estoy en el barrio en el que crecí sacando este proyecto a relucir", sigue entonando. Al finalizar recibe el aplauso de sus compañeros y profesora.

De la letra a la realidad

"Queríamos que fueran conscientes porque todo el mundo ve los problemas, pero quizás nadie se ha quejado", explica la coordinadora. Por esa razón, quieren que los problemas no se queden atrapados en el ritmo de una canción sino que se solucionen. Los jóvenes expusieron los defectos que habían detectado al concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Prisco Navarro, que se comprometió con los jóvenes a solucionar todo aquello que fuera posible.

Los chicos se enfrentan al micro con cierto respeto ante los consejos de Wos Las Palmas, poco a poco se habitúan y van soltando los versos que con tanto ahínco han trabajado. "Quiero sentirme libre vaya a donde vaya, no tengo miedo a sentirme yo al 100%", versean. "Los jóvenes se están moviendo", advierte Caballero.