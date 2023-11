El respaldo del Gobierno garantiza la declaración del BIC de Las Canteras

El respaldo del Gobierno canario garantiza la declaración del frente histórico de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, como Bien de Interés Cultural (BIC), que ha impulsado el Cabildo de Gran Canaria y se encamina ahora a su recta final tras finalizar el trámite de información pública.

El director general de Patrimonio Cultural del Gobierno canario, Miguel Ángel Clavijo Redondo, ha expresado su «absoluto acuerdo» con la declaración del Frente Ecléctico de Las Canteras y subrayó que en este asunto, «el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno canario van de la mano. Estamos plenamente de acuerdo con la institución insular, con la que colaboramos mucho en los temas de patrimonio y vamos a seguir haciéndolo».

Clavijo sostuvo que en este momento existe una posición unánime no sólo con el Cabildo de Gran Canaria, sino con el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, en torno a la necesidad de proteger el frente histórico de Las Canteras, pese a que la corporación municipal rechazó iniciar los pasos para incluir en el catálogo de protección la vivienda del paseo de Las Canteras número 17, conocida como la Casa del Doctor Apolinario, cuyo derribo inminente motivó la incoación del BIC por parte del Cabildo.

«Hemos tenido una reunión con el concejal de Cultura Adrián Santana y la coincidencia con él fue total», en torno a la necesidad de sacar adelante la declaración, al contrario que «el anterior grupo de gobierno, que parece que tenía algunas dudas con respecto al BIC. Me dijo que está de acuerdo con el BIC y la alcaldesa Carolina Darias, también», señaló el director general.

Clavijo expresó su esperanza de que el BIC se apruebe «cuanto antes», al igual que el resto de expedientes que están pendientes en el Archipiélago, a los que se va a dar «un empujón». Se mostró ilusionado con que salga adelante el expediente, sobre cuya necesidad coinciden todas las administraciones y sólo se oponen los propietarios: el Ministerio de Defensa, la Diócesis de Canarias y el dueño de la casa del Doctor Apolinario, una oposición que Clavijo «aseguró no entender». A su juicio «ser propietario y tener un BIC no debe asociarse a la pérdida de valores económicos. La ley es clara y muy consensuada y no creo que perjudique. Si quieres montar un restaurante, por ejemplo, y quieres que te visite gente culta e interesada por conocer la historia de la ciudad de Las Palmas y, en concreto, de esta zona de Las Canteras, preferirá en todo caso disfrutar de un entorno auténtico».

Informes contundentes

En cuanto a la oposición de Defensa y el Obispado, aseguró no conocer sus argumentos. «Sólo vamos a proteger el patrimonio cultural, es nuestra obligación, nuestro mandato legal y si hay argumentos contrarios los vamos a debatir, pero la ley la vamos a hacer cumplir».

«Los informes y argumentos de los técnicos son contundentes y no se trata de un BIC polémico. La necesidad de conservar este frente marítimo es imperiosa si queremos mantener algo de la memoria de lo que fue Las Canteras y todo su entorno. Me sorprendería que alguien estuviera en contra de la preservación del conjunto de estos bienes».

Clavijo afirma que el nuevo gobierno municipal está de acuerdo con la catalogación

Clavijo calificó de «perversa» la tendencia que hay en algunos casos de «asociar la protección del patrimonio cultural y los bienes de interés cultural con la ruina económica de los espacios que están comprendidos en los límites de la protección».

Al respecto, sostuvo que los «bienes de interés cultural no impiden el progreso ni, por supuesto, el uso o gestión comercial. Invito a los que tienen este planteamiento equivocado a que vengan a la ciudad de La Laguna, por ejemplo, que sólo tienes que ver lo que estamos disfrutando los laguneros desde que se convirtió en patrimonio mundial».

«Proteger nuestro patrimonio cultural», subrayó, «es una necesidad porque lo contrario es perder las señas de identidad de lo que somos. Por ello, estamos plenamente de acuerdo con el BIC de Las Canteras».

El frente histórico de Las Canteras comprende cinco edificios, que fueron construidos entre 1895 y 1925. La vivienda del Doctor Apolinario, que fue construida en 1904 y diseñada por Fernando Navarro, es la única del conjunto que no está protegida. De hecho, fue su inminente demolición, que está paralizada cautelarmente, la que llevó a los técnicos del Cabildo a iniciar el expediente del BIC.

El responsable califica de «imperiosa» la necesidad de proteger la zona

Los demás inmuebles tienen protección integral y son los siguientes: el hospital de San José, proyectado por Laureano Arroyo; la iglesia de San José y la antigua escuela y casa de los padres franciscanos, también de Laureano Arroyo. Ambos inmuebles son de la Iglesia.

El cuarto edificio es la Delegación de Defensa, antigua Comandancia de Marina, de Fernando Navarro. Y el quinto es el edificio de José Mesa y López, diseñado por Miguel Martín-Fernández de la Torre en 1923.