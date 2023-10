Un BIC con los propietarios en contra

La playa de Las Canteras, uno de los emblemas de Las Palmas de Gran Canaria, era a principios del siglo XX un paisaje de dunas que se extendía por todo el istmo de Guanarteme y en el que se divisaban casas de recreo dispersas, mientras que en el entorno de La Isleta se apilaban viviendas de pescadores y trabajadores portuarios al amparo del desarrollo de La Luz. Aquella estampa dista mucho de lo que hoy es el entorno de Las Canteras-Santa Catalina, y mucho menos el frente marítimo. Sin embargo, se han logrado mantener en pie algunos edificios de aquella época pese al desarrollo turístico que experimentó la ciudad en los años 60 y 70 del pasado siglo y, posteriormente, con el boom inmobiliario de las últimas décadas. Se trata del hospital San José, la delegación de Defensa, la iglesia de San José y convento de los franciscanos y dos casas particulares -la del doctor Bartolomé Apolinario y la del alcalde José Mesa y López-, que conforman un todo claramente definido al caminar por el paseo.

El Cabildo de Gran Canaria quiere convertir los cinco inmuebles en Bien de Interés Cultural (BIC), pero el expediente se ha topado con los propietarios; entre los que se encuentra el Ministerio de Defensa y el Obispado de Canarias. La excepción son los dueños de la casa del que fuera primer edil de la capital grancanaria en los años 20 y 30 del siglo pasado, que están de acuerdo con elevar la categoría

El Catálogo de Patrimonio Arquitectónico de Las Palmas de Gran Canaria (2012) incluye 512 casas particulares, colegios, iglesias y otros edificios de gran valor en la ciudad que deben protegerse

Salvo la casa del doctor Bartolomé Apolinario, el resto de las edificaciones están ya incluidas en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico de Las Palmas de Gran Canaria (2012), en el que figuran 512 casas particulares, hoteles, colegios, clínicas, iglesias y edificaciones que merecen ser preservadas para las generaciones venideras por su singularidad y ser referentes de una época. Una protección que acota los derechos de los propietarios o titulares a realizar reformas en los edificios que modifiquen su estructura y peculiaridades, pero que también les obliga a conservar el inmueble en el mejor estado posible.

En el caso concreto del entorno de Santa Catalina-Las Canteras, el catálogo municipal incluye 44 inmuebles, cuatro de los cuales están en el mismísimo paseo de Las Canteras. Los edificios en cuestión son el Club Victoria, la delegación de Defensa, el hospital San José y el edificio José Mesa y López, conocido por su estilo normando. El catálogo municipal también incluye a la iglesia de San José y comunidad de los padres franciscanos, que aunque no se encuentra en el frente marítimo- calle Pedro Cueto- conforma un todo con el hospital San José, pero excluye a la casa del doctor Bartolomé Apolinario, la única de estilo racionalista que queda en la playa, con su característica balconada canaria de madera.

Ejemplos de las construcciones del siglo XX

El primer frente arquitectónico de Las Canteras se consolida entre 1890 y 1939 y en él figuran ya el hospital San José (1895-1900), la iglesia de San José, escuelas y Casa de los padres franciscanos (1905), la casa del doctor Bartolomé Apolinario (1904), el Hotel Towers convertido luego en la Comandancia de Marina y hoy delegación de Defensa (1913-1919), el hotel de cuatro viviendas de José Mesa y López (1923), el Queen Victoria Hospital for Seamen y la Caseta de Galán, que hacía de merendero y balneario (1920-1935). Alguno de ellos ya han desaparecido y otros, como el caso de los inmuebles a los que se pretende declarar como BIC han permanecido en pie, quizás por encontrarse en manos como la Iglesia y Defensa; al margen de la especulación salvo en caso de necesidad. Su valor cultural queda expuesto en el Boletín Oficial de la provincia de Las palmas del 19 de septiembre de 2022, donde se exponen las razones para su máxima protección. Una lectura sobre el devenir de los inmuebles, pero también de la propia playa, que invita a la reflexión.

El detonante para abrir el expediente administrativo, trámite necesario para otorgar un BIC, tal y como indica la ley 4/1999 sobre Patrimonio Histórico de Canarias y su posterior reglamento, fue la licencia urbanística que en 2022 otorgó la anterior concejalía de Urbanismo a los propietarios de la casa del doctor Bartolomé Apolinario para tirar el inmueble, dado que no contaba con protección alguna, y levantar un edificio de cuatro plantas de forma escalonada para no romper con el skyline de Las Canteras.

Fue el mismo Gobierno de Canarias, a través de su Alta Inspección, la que pidió el 1 de mayo de 2022 al Cabildo de Gran Canaria que interviniera de forma urgente en la paralización de las obras para valorar técnicamente si el inmueble en cuestión tenía algún valor, patrimonial como así determinaron «por sus características propias, en relación con otros inmuebles y con la historia del lugar». Tras la paralización de la demolición de la casa por parte del Servicio del Patrimonio Histórico del Cabildo insular el 3 de mayo, se solicitaron varios informes para verificar su interés.

Varios informes para determinar su valor

Los informes, realizados por el Inspector de Patrimonio Histórico (30 de junio de 2022); la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria María de los Reyes Hernández Socorro (7 de julio de 2022) y los arquitectos del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria (8 de julio de 2022), determinaron que se trata de un conjunto histórico particular que merece su protección por lo que el Cabildo insular propuso en agosto la incoación para declarar BIC al Frente ecléctico de la playa de Las Canteras.

Entre los argumentos para solicitar su BIC como conjunto arquitectónico figura el que se trata de edificios representativos de la primera etapa de consolidación de la playa como espacio urbano de la ciudad de gran valor arquitectónico y calidad al ser construidos por arquitectos relevantes del momento y representar a diferentes etapas artísticas. De ahí lo de ecléctico. El informe subraya además la necesidad de su protección al conformar un paisaje arquitectónico reconocido que se ha mantenido inalterable durante cien años pese a la presión urbanística.

Los informes hacen una valoración del conjunto arquitectónico y de su interés cultural dentro de la evolución urbanística de esta zona de la ciudad, pero también con respecto al paisaje de la misma playa, icono de la identidad de sus residentes. También presentan un estudio detallado de cada uno de los edificios.

Delegación de Defensa

El edificio que alberga la actual delegación de Defensa fue proyectado en 1913 por el arquitecto Fernando Navarro por encargo de Domingo Artiles Pérez para albergar tres viviendas sobre una casa anterior. El inmueble fue después el Hotel Fargher, el Hotel Towers y el Grand Playa. En 1940 se arrendó a la Comandancia de Marina hasta que en 1986 el Estado compró el inmueble y pasó a ser sede la Delegación de Defensa.

El edificio, conformado por tres cuerpos; dos de ellos a modo de torres, destaca por su ornamentación y por su gran fachada hacia la playa, que no ha variado con el tiempo. Defensa se opone al BIC porque «vulneraría la seguridad del inmueble» al tener que hacer inversiones para eliminar las antenas o dispositivos de telecomunicaciones. Asimismo, no resultaría operativo, ya que cualquier modificación tendrán que contar con el Cabildo.

Edificio José Mesa y López

El edificio conocido como José Mesa y López hace referencia a su promotor, el que fuera presidente del Cabildo insular entre 1916-1919 y luego alcalde de la ciudad entre 1922 y 1923 y entre 1929 y 1931. El arquitecto fue el grancanario Miguel Martín Fernández de la Torre, que ideó en 1923 un hotel de cuatro viviendas en tres plantas con una entrada principal común a la que se accedía desde la arena de la playa, ya que se trataba de una casa de verano.

Las fachadas y los tejados recuerdan a las casas de campiña inglesas y normadas que se edificaban a principios del siglo XX al utilizar madera para como elemento decorativo y cubiertas inclinadas. Se trata de uno de los pocos ejemplos de casas de recreo de la playa que quedan en pie, muy singular por su estética y dimensiones. Eso es lo que ha valorado el Cabildo insular para incluirla como BIC, a lo que sus propietarios no se oponen.

Casa del doctor Apolinario

El doctor Bartolomé Apolinario Macías, promotor del hospital San José, mandó en 1904 al arquitecto Fernando Navarro Navarro la construcción de su propia vivienda sobre un solar en el que existía una edificación y un molino. Navarro planteó una nueva fachada y levantó una segunda planta en torno a un patio lateral que colinda con el hospital. En los años 70 la casa se vendió y los nuevos propietarios hicieron unas pequeñas modificaciones que dieron a la casa otro aspecto exterior, basado en el estilo racionalista de la época y del gusto del propietario.

Según el informe, su balconada es uno de los ejemplos que queda de arquitectura canaria en Las Canteras. Sus dueños actuales argumentan que la casa no tiene valor al no haber sido protegida por el Ayuntamiento y exigirán una indemnización de más de 2,3 millones de euros por los daños causados por la paralización de la obra, sea BIC o no.

Hospital San José

El actual hospital de San José fue el primer centro de salud de beneficencia que se construyó para los habitantes del Puerto y también para los marinos gracias al doctor Bartolomé Apolinario Macías, entonces alcalde de la ciudad. El terreno fue donado por el propio médico y su hermana Carmen y el edificio abrió sus puertas en 1900 tras la intervención del arquitecto Laureano Arroyo.

El hospital, que también contó con escuela, daba apoyo a la casa de socorro que existía en la calle Juan Rejón. Con una estructura triangular -da a la calle Cueto- y con galerías internas para dar luz y aire a las habitaciones de los enfermos representa un nuevo concepto hospitalario. El Obispado de Canarias cree que la protección municipal ya es suficiente y que su ampliación a BIC impediría mejorar y ampliar las instalaciones con el convento de los Franciscanos, hoy en desuso.

Iglesia de san José

La iglesia de San José, en la calle Padre Cueto, forma parte de la antigua casa-residencia y capilla que se construyó para los franciscanos para ofrecer asistencia al hospital, que también fue asilo. El proyecto también estuvo en manos de Laureano Arroyo y se inició en 1905. El complejo ocupa 1.013 metros cuadrados. Por un lado, la iglesia de tres naves con bóveda y cúpula que se divisa desde Las Canteras, y, por otro, la residencia de los monjes franciscanos, hoy en desuso, y que funcionó en la parte baja como escuela para los niños del Puerto alrededor de un patio.

El complejo formó un todo con el hospital y representa uno de los primeros equipamientos de este género que se construyó en la ciudad. El Obispado de Canarias considera que ni la iglesia ni el convento están en el frente marítimo de Las Canteras por lo que no pueden considerarse como un asentamiento delimitable para ser BIC.