La bandera azul ondea al ‘debate’ en Las Canteras

«Nos parece grave», sentencia el portavoz de la asociación Amigos de la Playa de Las Canteras, Pepe Chirino sobre la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de no solicitar la bandera azul para el próximo año. El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, aseguró que la bandera es una «herramienta de marketing» y destacó que la playa capitalina superó la auditoría de calidad ambiental ISO y la Q de calidad turística, la única playa de Canarias que cuenta con este reconocimiento. «Izaremos estas banderas», explicó durante el pleno.

La insignia de calidad fue removida en mayo de este año, al detectar dos episodios de bacterias fecales, que mermaron la calidad del agua el año pasado. Durante este verano La Puntilla fue cerrada al baño al detectar un pico de bacterias fecales, y en septiembre se prohibió el baño nuevamente a la altura del hotel Reina Isabel por un nuevo episodio de contaminación. Por lo que es improbable que en esta ocasión le dieran la bandera azul.

«Los playeros sabemos que la bandera azul es algo donde se refugian los políticos para decir que todo está bien», crítica Tino Armas, editor del digital Miplayadelascanteras.com. Armas considera que lo más importante no es tener o no tener la distinción, sino contar con una hoja de ruta para el futuro. «Lo verdaderamente importante es cuidar la playa y saber qué planes de gobierno para los próximos cuatro años tiene Quevedo, hemos pasado ocho años con su compañero de partido que no hemos avanzado nada, lo único por lo que se le puede recordar es por las playas libres de humo y nadie lo cumple», opina.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, considera que en la actualidad la costa no cumple con muchos de los requisitos necesarios para acceder a la bandera azul. «Incumple la información ambiental que hace falta facilitar a través de actividades, también la calidad del agua porque ya ha tenido dos episodios puntuales, y la limpieza, ya que el contrato de mantenimiento de playas está vencido desde hace años, de ahí que solo tengamos un tractor y la seba se acumule», enumera. Delgado añade que la presencial policial es otra de las cuestiones que fallan en la joya de la corona capitalina. «Es lógico que no lo soliciten porque no han tomado medidas para que se haga lo contrario», refleja. Delgado explica que la moción presentada en el pleno del lunes tenía la intención de ser «constructiva» para solicitar un análisis integral de las áreas que afectan a la playa y mejorar su situación. «Lo primero que hizo [Pedro Quevedo] fue desacreditar a una organización internacional y reconocida por millones de turistas», objeta sobre el rechazo de la bandera.

El portavoz de la asociación Amigos de la Playa de Las Canteras considera que es una «actitud pasota» por parte del Consistorio capitalino. Chirino apunta a que el arenal perderá factores de calidad. «La bandera te obliga a realizar mediciones del agua periódicas, y si no hay no hará falta», plantea. «Para ellos es marketing, para nosotros es seguridad», destaca. La asociación ya se manifestó a principios de este mes para reclamar más limpieza, policías, una mejor ordenación de las mesas de los bares de la avenida y protestar por la pérdida de la bandera. Tras las declaraciones de Quevedo, el portavoz de la asociación refleja que durante el día de hoy se reunirán en el Real Club Victoria en asamblea para tomar una acción conjunta.