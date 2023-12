La certificación de calidad sale «más cara» que la bandera azul de la playa de Las Canteras

La Adeac, la asociación encargada de otorgar las banderas azules, mostró su descontento ante las declaraciones del concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, que tachó la iniciativa medioambiental como una «herramienta de marketing». El presidente, José Palacios, defiende que el trato recibido por parte del Ayuntamiento capitalino es «injusto», ya que nunca se mostró contrariado con el emblema de calidad hasta que la bandera fue retirada.

Las Canteras perdió el distintivo en mayo de este año después de que dos episodios de contaminación bajaran temporalmente la calidad del agua de excelente a buena. Durante este verano La Puntilla fue cerrada al baño al detectar un pico de bacterias fecales, y en septiembre se prohibió el baño nuevamente a la altura del hotel Reina Isabel, por lo que conseguir la bandera es imposible. Por esta razón Quevedo afirmó durante el pleno que en esta ocasión el Ayuntamiento no solicitaría el distintivo, y en una rueda de prensa posterior declaró que a la joya capitalina no le hace falta obtener la bandera azul porque tiene el «prestigio suficiente».

Palacios destaca que esta actitud es incomprensible cuando el Congreso de Bandera Azul se celebró la capital grancanaria a finales del año pasado. «El concejal participó en la inauguración del congreso y yo mismo agradecí ante el público el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento», comenta.

El emblema fue retirado en mayo de este año por dos episodios de contaminación

Quevedo aseguró que la playa aprobó los certificados de calidad Iso y Q, siendo el único arenal de Canarias en obtener la segunda certificación. «Izaremos estas banderas», afirmó el concejal. Palacios apunta que estas certificaciones son «mucho más caras» que la bandera azul porque no cuentan con el mismo respaldo institucional. «No hacen hincapié en criterios que nosotros sí tenemos porque contamos con principios internacionales», destaca. «Si a Las Palmas de Gran Canaria no les han retirado esas certificaciones es porque no tienen tan en cuenta los criterios de calidad del agua», opina.

La Adeac considera que las declaraciones de Quevedo buscan menospreciar el trabajo realizado por la asociación: «El concejal dice que nuestra asociación no tiene respaldo cuando es lo contrario, no existe otra asociación con tantos respaldos en este ámbito». «Tiene la colaboración y apoyo de la United Nations Environmental Programme, la World Tourism Organization, The Coastal and Marine Union, International Lifesaving Federation y la International Council of Marine Industry Associations», enumera Palacios. «No entendemos cómo se atreve a decir que no tenemos respaldos», se pregunta.

Palacios destaca que los muestreos son realizados por Sanidad Pública del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad, y que las exigencias pretenden ser un estímulo para que se preserve el medioambiente.