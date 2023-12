La Navidad llega al rastro en Las Palmas de Gran Canaria

La Navidad y Reyes están a la vuelta de la esquina, y comienza la fiebre de las compras para llenar la falda del arbolito. Muchos clientes acuden al rastro en busca de regalos a buen precio, aunque el mercadillo no se libra de los estragos de la inflación.

Sara Pérez decidió acercarse al rastro para pasear y buscar regalos para estas fiestas. Consiguió un bolso, dos perfumes y una cartera, y estaba a punto de comprar algo de comer, porque además de una mañana de compras, Pérez considera que es una buena oportunidad para dar un paseo. «Al final compras réplicas y no será de la misma calidad, pero si sabes buscar te ahorras un dinero en Inditex», destaca. «Al final siempre encuentras algo», añade.

Algunos puestos se prepararon para las fechas como el de Arlinda Cortés, que incorporó lencería con brillantes y encaje más propia de esta fecha. Aunque afirma que no ha hecho pedidos de bragas rojas porque le sale a pérdidas. «A lo largo del año no se venden, así que tengo que esperar al siguiente y para entonces la moda es otra», explica.

Los peores Reyes

En uno de los puestos de bisutería, Carmen Heredia asegura que son los «Reyes más desilusionantes» que han vivido. Aunque la gran mayoría de las ventas fueron regalos para Navidades, no han sido con el mismo fervor que en años anteriores. «Ya no hay el espíritu de otros años», considera. Heredia afirma que la inflación influye porque los mayoristas han tenido que subir los precios, y por lo tanto, ellos también. «Bastante barato está el mercadillo porque ya no se gana como antes, y la gente cada vez lo quiere más barato», lamenta.

La subida de precios ha desmejorado las previsiones no solo para la Navidad sino de todo el año. «Ha estado flojo todo el año», asegura Juan Maldonado. Maldonado apunta que a pesar de ello, se ha notado el incremento navideño.

«Siempre mejoran, esto está muerto cuando pasan las fiestas», apunta desde otro puesto de carteras y bolsos Mohammed Eiousji. «Con la inflación la gente compra menos, no tienen dinero y hay mucho regateo», destaca.

Aunque el día de ayer le pareció «algo flojo», Ángel Pérez desde la Panadería y Bollería Manuela, considera que gracias a la Navidad siempre hay más afluencia. «Nosotros ya tenemos una clientela fija que viene todos los domingos a comprarnos», cuenta mientras algunas personas se dirigen al puesto para comprar el postre de la mañana.

Fran Zebre sentado en su puesto lleno de libros asegura que después de la pandemia ha perdido muchos clientes. Algunos más mayores han fallecido, y otros no quieren acercarse a la nueva ubicación porque hay menos espacio para transitar y tienen miedo a contagiarse. «Y los jóvenes han perdido la costumbre», afirma. Zebre cuenta que este mes no es especialmente bueno para él porque en diciembre «no todo el mundo tiene dinero para comprar libros».

Dolores García y Nuria Castro asisten casi todos los domingos para comprar telas en el puesto de mercería. «Cuando venimos compro solo eso porque me encanta coser y aquí hay buenos precios», cuenta García. Por su parte, Castro compró unos artículos de decoración navideña que encontró «más baratos que en otros sitios». Otros años se han comprado sus propios regalos para estas fechas, pero no compran para familiares porque «descambiar es un rollo».

En el puesto de María Heredia es la primera vez que incorpora artículos navideños de decoración como bolas para el árbol. «Los accesorios navideños se están vendiendo más, es la primera vez que los traigo, y como es la época me decidí», asegura.