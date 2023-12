La Brujita de Telde reparte 900.000 euros de un quinto premio de la Lotería de Navidad

"Cuando se acaba la racha de premios, estamos dos años sin dar nada y luego siempre cae algo" en la administración de loterías de La Brujita, en el centro comercial Alcampo, en Telde, donde hoy se repartieron 900.000 euros de un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, concretamente el número 01568.

Con este premio que está muy repartido -se vendieron 150 décimos de este número-, se confirma esta teoría del responsable del despacho, Alberto García, que recuerda que la vez anterior fue en el Sorteo del Niño de 2021, cuando dio parte del segundo premio.

Alberto García no cabía en sí de la alegría porque a pesar de que esta es una administración que habitualmente vende décimos o combinaciones ganadoras de otros de juegos, "dar premio en Navidad es el sueño de todo lotero porque es el más importante". Tan importante es para él, que lo denomina "el sorteo de Champions League, como le digo yo".

Casi no tuvo tiempo de reaccionar cuando los niños de San Ildefonso cantaron este número agraciado. De inmediato comenzó a recibir llamadas de medios de comunicación y de varias personas que querían felicitarle por repartir alegría. "También ha llamado algún que otro ganador y alguno ha pasado por aquí y se ha sacado fotos con nosotros, pero no podemos decir quiénes son porque la privacidad es uno de los valores de los loteros", afirma.

En cuanto tuvo un hueco compró dos botellas de champán para celebrar con las personas que se acercaban para compartir la alegría. Está convencido de que gran parte de los 900.0000 euros se quedan en Telde, aunque reconoce que entre sus clientes hay muchas personas de fuera del municipio que acuden al supermercado o a las tiendas del centro comercial, por lo que no descarta nada.

Lleva en esta administración desde 2007 cuando su madre dio el primer premio del Euromillones "que hasta hace poco era el más grande que se había dado", al año de abrir el negocio. "Se vio desbordada y me dijo que me viniera yo". Aunque él no ganó nada en el sorteo celebrado hoy, el hecho de saber que hay personas que desde esta mañana son más felices después de comprar en su administración le satisface.

Confianza en la buena racha

Mientras, la habitual cola para jugar en esta administración se repetía con personas que tentaban a la suerte, confiadas en que "a lo mejor continúa la racha". Una de ellas fue Alejandro, que se lamentaba porque "todos los años compro números aquí y este año no lo hice. A lo mejor hoy estaría contengo con 6.000 euros en el bolsillo". Lo que sí se llevó hoy en la cartera fue un número para el Sorteo del Niño y una apuesta para el Euromillones de hoy y el Gordo de la Primitiva del domingo. "Una apuesta para cada uno y a cruzar los dedos, que a mi hija, que es madre soltera, le vendrá muy bien que pudiera ayudarla".

Con alegría y desconcierto

Otra de las administraciones que reparte habitualmente premios en Telde es la situada en la gasolinera de la rotonda del Cubillo. Sus trabajadoras y la clientela que había en ese momento en el negocio se enteraron por La Provincia / DLP de que uno de los números que vendieron, el 88979, fue uno de los quintos premios del sorteo celebrado hoy. Tanta fue la emoción que una de las trabajadoras salió a la puerta a anunciar el premio entre las personas que estaban consumiendo en la cafetería del establecimiento o en la gasolinera yelevó la categoría del mismo hasta un tercero, un error optimista que fue corregido rápidamente.

Aún no saben cuántos décimos han vendido de este número porque fueron emitidos a través de la máquina y no han conseguido que desde la delegación de Loterías del Estado les den esta información. Pero sea como sea, sus dueños, Juan Diego y su hija Begoña, el coordinador, Horacio, y sus dos trabajadoras, Mary Carmen y Carmen estaban felices por volver a repartir alegría en forma de 6.000 euros al décimo.