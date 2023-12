Cristina, del bazar El Puente, «la gente dice que traigo la suerte»

Cristina Quintana Vernal lleva la fortuna allá a donde va. Cuando trabajaba en el bazar La Esfinge, en Ripoche, llegaron a repartir premios de la Lotería de Navidad durante tres años seguidos, de 2017 a 2019. Ahora lleva año y medio en el Bazar El Puente, en Vegueta, y este viernes dieron un quinto premio, el repartidísimo 88979, «desde que me fui de allí no han vuelto a dar nada, la gente me dice que traigo la suerte».

Y lo cierto es que el local lleva en la calle Mesa de León tan solo año y medio, «pero la máquina tiene más de 30 años de historia». El dueño del local traspasó el negocio tras la jubilación de su anterior propietaria; antes se encontraba en la calle Obispo Codina. La gente no paraba de agolparse en la puerta, pero ni rastro del agraciado, «por aquí pasa mucho turista peninsular, así que a saber», añade Nira Navarro, otra de las trabajadoras del bazar.