Para este fin de semana te traemos siete propuestas culturales de las que puedes disfrutar sin salir de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Música y arte concentran las posibilidades de diversión como alternativa a las fiestas populares en los barrios o a cultivar las relaciones sociales en locales de ocio, la playa o el cine.

Las siete propuestas que debes incluir en tu agenda para alimentar tu espíritu son las siguientes:

Concierto de Frank Peter Zimmermann y Martin Helmchen

El XXV aniversario del Auditorio Alfredo Kraus celebra la música de Brahms y Bartok con una selección interpretada por el dúo formado desde hace tres décadas por el violinista Frank Peter Zimmermann y el pianista Martin Helmchen. El concierto es hoy, a las 20.00 horas.

Espectáculo 'Mujer', en el Teatro Guiniguada, dentro del festival Temudas

El festival Temudas con la compañía Rocío Pozo. Las artes escénicas campan por la isla y, en esta ocasión, el Teatro Guiniguada abre las puertas el sábado 17 a las 20.00 horas al espectáculo ‘Mujer’, un viaje en busca de la esencia femenina con música popular y clásica, en especial, Vivaldi.

Concierto de piano de Héctor Matacherry y Luis Sánchez

Los pianistas Héctor Matacherry y Luis Sánchez: El proyecto a dúo saldrá a cuatro manos y al aire libre el domingo 18 de septiembre, a las 19.00 horas, en la azotea de la Asociación Atlas Gran Canaria.

La Cabra Mecánica, en LPA Beer&Music Festival

LPA Beer&Music Festival trae a La Cabra Mecánica. Tres días de música y jolgorio en el Parque Litoral El Rincón que hoy empieza a las 20.30 horas; mañana, Foxy Mammals abre boca a las 17.30 horas y el plato fuerte llega con el reencuentro de La Cabra Mecánica por la noche; y el domingo habrá marcha diurna sin parar con caña en mano.

Concierto íntimo de Jean Blazer, en El Sótano Analógico

Jean Blazer baja a El Sótano Analógico: La asociación cultural organiza en la calle Tomás Morales un concierto íntimo con la joven voz del semifinalista de ‘Got Talent España 2019’ el sábado 17 a las 20.00 horas.

Millares, Hernández y Mihindou, en el CAAM

Todo llega a su fin y esta es la última oportunidad para disfrutar de los tres artistas. El CAAM cierra el ciclo de Myriam Mihindou, Manolo Millares y Juan Hernández. Este domingo 18 finaliza el período de exposición sobre los tres artistas, dos de ellos canarios insignes del arte isleño y la inventiva africana.

'Acogiendo Patrimonio', en La Casa de Colón

Si no la has visto aún, no te la pierdas. Últimos días de ‘Acogiendo Patrimonio’: La muestra de la Casa de Colón llega a su fin este domingo con la visita de más de 2.000 personas. El recorrido está trazado entre el arte indígena hasta el siglo XX.