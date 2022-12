Ana de Armas, la ambición cubana que conquista Hollywood

Ana de Armas (La Habana, 1988) se crió en una pequeña ciudad cubana, Santa Cruz del Norte. Hija de universitarios, tuvo una infancia feliz, con las estrecheces propias de la isla. Sin Internet ni DVD en casa, reconoce que tiene vacíos de cultura pop. De adolescente se entretenía en imitar a Emma, la dulce de las Spice Girls, y descubrió el cine en casa de un vecino. En una de esas escapadas volvió repitiendo de memoria las escenas de 'Matilda', dirigida por Danny De Vito: la niña que todo lo podía con el poder de la mente la inspiró para ser actriz.

A España con 300 euros

Se matriculó en la Escuela de Teatro de La Habana y, al segundo año, el director Manuel Gutiérrez Aragón la contrató para 'Una rosa de Francia', junto a Jorge Perugorría. Recién cumplidos los 18, desempolvó el pasaporte español – tiene doble nacionalidad, sus abuelos eran de Palencia y León- y se plantó en Madrid con apenas 300 euros en el bolsillo.

A 'El internado' en dos semanas

Recién llegada a España, la actriz calculó mal el alcance de sus ahorros en pesos cubanos y durmió en algún sofá, pero a las dos semanas en Madrid se reunió con el director de casting Luis San Narciso, que la fichó para 'El Internado'. Algunos de sus mejores amigos son de aquella época, como Elena Furiase. Ella y su madre, Lolita, la arroparon cuando acababa de emigrar.

Joven esposa en la vida real

También le sobrevino el amor, y con solo 23 años se casó con el actor Marc Clotet en el verano de 2011 en una finca de la Costa Brava. Se divorciaron casi dos años después: no hay imágenes de la ceremonia.

Ahí te dejo Madrid

Tras el final de su matrimonio con Clotet y teniendo claro que su carrera en España no conseguía dejar atrás el cliché de adolescente sexy, decidió probar suerte en Los Ángeles. Se propuso no hacer cástings “para las Juanas ni las Marías”, una difícil misión si se tiene en cuenta que no dominaba el inglés. Se puso las pilas con el acento y en unos meses consiguió un papel en 'Toc Toc' (2015), junto a Keanu Reeves, que se convertiría en uno de sus valedores y le ofreció participar en su siguiente película, 'La hija de Dios'. Su carrera internacional despegó.

De 'Blade Runner' a Chica Bond

Los descreídos que le auguraban corto vuelo en Hollywood, a la manera de Paz Vega o Elsa Pataky, tuvieron que callarse en 2017 cuando la vieron en 'Blade Runner 2049', codeándose con Ryan Gosling y Harrison Ford. Ha trabajado con Clive Owen, Robert de Niro, Penélope Cruz y Helen Hunt. También fue la primera española en convertirse en chica Bond en 'Sin tiempo para morir', junto a Daniel Craig.

Novia de Ben Affleck

Durante el rodaje en 2019 del thriller psicológico 'Deep Water' conoció a Ben Affleck, junto al que convivió tras su divorcio con Jennifer Garner. La relación duró el año pandémico, en el que Ana de Armas, a falta de alfombras rojas, se las apañó para consolidarse como un referente de estilo con solo pasear a su perro Elvis en compañía de Affleck o saliendo a comprar el café.

Tras su ruptura con Ben Affleck, mantiene una relación con Paul Boukadakis, de 38 años, el atractivo vicepresidente de Tinder.

La influencia, según 'Time'

En 2021, la revista 'Time' la incluía entre las personas más influyentes del año: cada uno de los seleccionados contaba con alguien cercano y relevante que explicaba el porqué de la elección.

En su caso, la amadrinó Jamie Lee Curtis, que la conoció rodando 'Puñales por la espalda' (2019): “Su talento es inconfundible. Sus dones evidentes”, la elogió.

La Marilyn de Netflix

Pero el éxito más rotundo le ha llegado tras ponerse en la piel de Marilyn Monroe, con la que guarda un parecido asombroso, en el explosivo biopic 'Blonde', de Netflix. El filme se basa en la novela de Joyce Carol Oates, está financiado por la productora independiente de Brad Pitt, Plan B Entertainment, y antes que ella se barajaron actrices como Jessica Chastain o Naomi Watts.