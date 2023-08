Karlos Arguiñano sigue siendo uno de los cocineros más famosos de España después de más de 30 años de carrera. El chef vasco mantiene su programa diario de ‘Cocina Abierta’ en Antena 3, justo antes del concurso de ‘La ruleta de la suerte’. Durante su espacio, Arguiñano elabora diversas recetas para que la audiencia pueda repetirlas en casa de forma sencilla. Sin duda, una de las claves de su éxito es la mezcla entre gastronomía y humor que tan buenos resultados le ha dado.

Además, entre chistes y recetas, el cocinero vasco suele ofrecer diversos trucos de cocina que nos permiten ir más rápido a la hora de preparar una elaboración. Esta vez, Arguiñano ha desvelado su truco más utilizado para saber si un huevo está cocido en tan solo unos segundos. Seguro que a todos nos ha pasado cocer huevos para otra ocasión pero después olvidar si lo están o no. Pues bien, Arguiñano tiene la solución.

En su programa de Antena 3, no solo podemos disfrutar de Karlos. Su hermana, Eva Arguiñano, también deja sus pinceladas con deliciosos postres para los que adoran el dulce. Aquí puedes ver su famosa receta de tarta de queso y naranja ideal para después de comer y en la que no necesitarás horno para su elaboración.

El truco de los huevos cocidos de Karlos Arguiñano

El propio cocinero ha hecho la demostración de su famoso truco en el programa, pero cuidado, hay que tener cierta práctica para poder realizarlo ya que sino se podría caer. Para hacer el truco de Arguiñano y saber si un huevo está cocido se necesita una espátula y colocar el huevo en el centro. Después hay que realizar movimientos circulares de forma rápida y sutil como se aprecia en el vídeo. Si el huevo se pone de pie, significa que está cocido.

Los comentarios al vídeo no se han hecho esperar, algunos afirmando que lo han probado y sí que funciona, aunque otros se lo han tomado con más humor. “Lo hice, cuando se me cayó al suelo me di cuenta que no estaba cocido”. ha comentado un usuario de Tik Tok.

Cómo cocer un huevo perfecto

Según Arguiñano, el momento exacto de cocción de un huevo es en el que la clara está cocida pero todavía un poco líquida en el centro. De esta forma se formará una clara cocida y una yema líquida. Alguno de los trucos que recomienda el chef vasco es añadir un poco de vinagre o limón al agua en ebullición. Gracias al ácido, la clara se cocerá de forma homogénea.